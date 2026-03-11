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Рада 12 березня розгляне законопроєкт про деанонімізацію Telegram-каналів в Україні, - Геращенко

телеграм,telegram

Завтра, 12 березня, Верховна Рада розгляне законопроєкт №11115 про деанонімізацію українських користувачів, які ведуть анонімні інформаційні канали у месенджері Telegram.

Про це повідомила депутатка Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Дотиснули! Тільки що погоджувальна рада підтримала вимогу "Європейської Солідарності" розглянути законопроєкт про деанонімізацію ТГ в парламенті цього тижня. Законопроєкт стоїть в порядку денному вже завтра!", - написала Геращенко.

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Анонімні телеграм канали - Рада розгляне законопроєкт

У дописі народного депутата від "ЄС" Артура Герасимова йдеться, що погоджувальна рада на вимогу фракції "Європейська Солідарність" включила до порядку денного законопроєкт №11115, який фактично регулює діяльність медіаплатформ та запроваджує ідентифікацію користувачів.

"Коли в Офісі президента зрозуміли, що Телеграм перестане бути анонімним, наскільки ми розуміємо, надійшов дзвінок звідти прямо на Погоджувальну раду. Вже за 15 хвилин "Слуга народу" разом з Офісом зняли цей законопроєкт з порядку денного, не дивлячись на те, що він має повне право там знаходитись", — написав він.

Більше про законопроєкт №11115

Згідно з текстом проєкту закону №11115, документ спрямований на регулювання платформ спільного доступу, через які поширюється масова інформація.

Головною метою є забезпечення прозорості таких сервісів, контроль за контентом та захист людей від фейків чи незаконних даних. У законопроєкті прописано, що провайдери зобов’язані публікувати умови користування, свої контактні дані та створювати прості механізми реагування на скарги.

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  • Крім того, платформи мають надавати можливість оскаржувати дії власників акаунтів і забезпечувати право на спростування недостовірної інформації.
  • Окремо в проєкті зазначено, що сервіси, які не перебувають під юрисдикцією України чи ЄС, повинні призначити в Україні уповноваженого представника для взаємодії з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

Також передбачається контроль за структурою власності та джерелами фінансування провайдерів, а державним органам, банкам та іншим установам забороняється користуватися непрозорими платформами.

Окрім регулювання рекламного контенту та впровадження інструментів медіаграмотності, документ дає можливість обмежувати доступ до тих платформ, які відмовляються виконувати вимоги українського законодавства.

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Автор: 

ВР (15176) Геращенко Ірина (1123) законопроєкт (3741) Telegram (367)
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Топ коментарі
+11
Тоді треба всі месенджери закривати?
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11.03.2026 17:07 Відповісти
+11
А хто тобі сказав, що Телеграм контролюється кацапами? Він навіть заборонений на кацапщині. Вайбер, Ватсап теж заборонений у них.
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11.03.2026 17:21 Відповісти
+9
А шо, анонімні інформаційні канали є тільки в Телеграмі?
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11.03.2026 16:58 Відповісти
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привіт та шана з касапії!
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11.03.2026 16:53 Відповісти
І що ОП дозволить деанонімізувати себе та своїх прислужників?
Зірвуть голосування.
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11.03.2026 16:54 Відповісти
зРадні анонізатори проти деанонімізації

тфу, мля... !

.
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11.03.2026 18:19 Відповісти
Русня в печалі
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11.03.2026 16:55 Відповісти
Давно пора.
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11.03.2026 16:57 Відповісти
Це напів-міри. Вербування відбувається не каналами, а напряму фсб-шниками. Треба закривати його повністю.
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11.03.2026 16:58 Відповісти
Тоді треба всі месенджери закривати?
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11.03.2026 17:07 Відповісти
Тільки ті що зроблені і контролюються кацапами чи білорусами - телеграм і вайбер
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11.03.2026 17:11 Відповісти
А хто тобі сказав, що Телеграм контролюється кацапами? Він навіть заборонений на кацапщині. Вайбер, Ватсап теж заборонений у них.
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11.03.2026 17:21 Відповісти
Гебеграм зроблений кацапом дуровим, вайбер зроблений білорусами. Там тисячі бекдорів.
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11.03.2026 17:31 Відповісти
Ну добре. Тоді чого ти проти деанонімізації телеграм каналів? Ти ж коли реєструєшся в месенджері вказуєш номер свого телефону
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11.03.2026 17:38 Відповісти
Це просто острах зелених перед виборами. Теракти від яких вмирає плебс їм нецікаво.
Закрити його повністю. Канали які будуть вести зза кордону все одно лишаться анонімними.
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11.03.2026 17:46 Відповісти
Ну так для цього ж і пропонують закон, що анонімні канали не будуть працювати на території України. Для цього пропонується запросити представника Телеграм в Україну, щоб рлзрулював це. Якщо анонімний канал то він не повинен працювати на території України.
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11.03.2026 17:58 Відповісти
А ти звідки знаєш? Сам вербував?
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11.03.2026 18:23 Відповісти
Заборона телеграму на кацапщині повʼязана з тим, щоб її громадяни (якщо їх так можна назвати) не викладали чутливу інформацію! А заодно, щоб наївні думали, що телеграм їх не цікавить!
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11.03.2026 20:08 Відповісти
Та це зрозуміло. Щоб кацапня не спілкувалась з українцями та не взнавала правди. Особисто для мене Телеграм зручний для спілкування, обміну файлами з друзями, рідними та т.і. Я не шарюсь по різним там каналам, тільки що стосується тривог та чому тривога це зручно. Додаток про тривогу виє як скажений, а тут бовкнуло і все та можна дізнатись причину тривоги щоб зорієнтуватись як себе убезпечити.
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11.03.2026 20:18 Відповісти
Звісно, що телеграм для мирних цілей непогана річ.
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11.03.2026 20:21 Відповісти
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11.03.2026 17:14 Відповісти
🖕
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11.03.2026 17:18 Відповісти
А шо, анонімні інформаційні канали є тільки в Телеграмі?
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11.03.2026 16:58 Відповісти
ПаРашкінці напружилися... боти Подоляка - теж...
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11.03.2026 17:01 Відповісти
Все роти затикають. В телеграм від пропогандовських помиїв 75% народу втекло.
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11.03.2026 17:02 Відповісти
Постепенно становимся отражением нашего врага
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11.03.2026 17:09 Відповісти
уже давно.
ума/фантазии/желания у зешоблы воевать - ноль
хитрожопости у зешоблы красть - еще путена шоблу разденут...
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11.03.2026 17:24 Відповісти
ПЄС як опозиція все більше нагадує російську опозицію типу Навального.
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11.03.2026 17:17 Відповісти
а де ж тоді рома кравець буде харчуваться?
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11.03.2026 17:24 Відповісти
А шо на це скаже сам телеграм . Чи можливо це просто привід його потім заборонити.
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11.03.2026 18:23 Відповісти
Для влади це, як бджолам заборонити мед. Де ж тоді пригожинсько-подоляківські "харчуватимуться", щоб її прославляти? Якби влада захотіла обмежити Телеграм,то вона б це давно зробила. Чомусь у 2017 році успішно провели повну заборону "Одноклассники" і "ВКонтакте"..
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11.03.2026 19:19 Відповісти
 
 