Уряду пропонують створити Коордштаб з координації координаційних штабів: Вони "плодять" штаби, які нічого не роблять

У Верховній Раді зареєстрований Проєкт Постанови про звернення парламенту до Кабінету Міністрів України щодо необхідності створення Координаційного штабу з координації координаційних штабів.

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Що відомо?

Один із авторів документу - народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Арʼєв в коментарі Цензор.НЕТ зазначив, що у такої ініціативи було дві мети:

"Показати всю абсурдність створення різних координаційних штабів у питання енергетики - при президенті, уряді та навіть при Київській міській адміністрації. Треба не штаби плодити, а уряд має займатися своєю роботою. Ми просто хотіли таким чином продемонструвати абсурдність їхніх адміністративно-бюрократичних потуг.

Друга мета - показати, що у нас увагу привертаю законодавчі ініціативи стьобного характеру. Але при цьому Європейська Солідарність постійно говорила, що треба, наприклад, навести порядок із мобілізацією та термінами служби, щоб знайти розумний механізм, коли люди не можуть просто перебувати в нинішніх обставинах на службі вічно. Бо вся ця історія з ТЦК виявилася неефективною. Плюс, додаткові механізми фінансування оборони за рахунок відмови від проєктів влади. ЄС реєструє законопроєкти, на які влада не зважає. А зараз відбувся резонанс. Можливо, і на інші законодавчі ініціативи, які потребують наші Сили оборони, звертатимуть увагу".

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Ар'єв зазначив, що ще не бачив реакцію уряду на цю пропозицію.

"Але Мотовиловець (перший заступник голови фракції "Слуга народу". - Ред.) сьогодні у Верховній Раді не піднімався з місця. Він був дуже тихим, якщо порівняти з попередніми сесійними тижнями. Що уряд може зробити? Припинити плодити зайві структури та зайнятися роботою в рамках структурної роботи міністерств", - додав нардеп.

Причина

За словами політика, така ініціатива - лише засіб привернути увагу уряду.

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"Скільки разів казали: припиніть плодити ці штаби - вони дублюють один одного. Замість роботи йде лише її видимість. Нас не чують? Окей. Використовуватимемо інші засоби, щоб привернути увагу. Чи на часі такий тролінг? Під час будь-яких воєн гумор рятував. Якщо не матимемо психологічної розрядки, то треба згадати, як казав Мюнхгаузен: "Всі дурниці на землі робляться з серйозним виразом обличчя".

Люди можуть замислитися і без цієї постанови, як вони проходитимуть наступну зиму. Вона точно не додасть відповіді на ці запитання. Але треба було думати трохи раніше, коли владу віддавали в одні руки. Однак вже якщо так сталося, суспільство має чинити тиск на уряд, щоб він прийшов до тями і відмовилося від піару та імітації діяльності", - наголосив Ар'єв.

Нардеп вважає, що потрібно ставити питання владі.

"Зокрема це мають робити кияни, яких викинули із програми підготовки до зими 2026-2027 років. От їм точно варто поставити ці питання й без цієї постанови. Якщо люди почнуть вимагати від уряду адекватності, то я вже вважатиму, що недарма ми зареєстрували цю постанову. Як вимагати? Картонки ж спрацювали. Громадяни мають самоорганізовуватися, щоб влада бачила, що ініціатива йде знизу, а не зверху. Тим більше, що мітинги зараз можна робити в соцмережах - доступ до них є у всіх", - підсумував парламентар.

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