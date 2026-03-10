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Новини Підтримка енергетики України
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Уряду пропонують створити Коордштаб з координації координаційних штабів: Вони "плодять" штаби, які нічого не роблять

У Раді закликають уряд припинити створювати координаційні штаби

У Верховній Раді зареєстрований Проєкт Постанови про звернення парламенту до Кабінету Міністрів України щодо необхідності створення Координаційного штабу з координації координаційних штабів.

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Що відомо?

Один із авторів документу - народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Арʼєв в коментарі Цензор.НЕТ зазначив, що у такої ініціативи було дві мети:

"Показати всю абсурдність створення різних координаційних штабів у питання енергетики - при президенті, уряді та навіть при Київській міській адміністрації. Треба не штаби плодити, а уряд має займатися своєю роботою. Ми просто хотіли таким чином продемонструвати абсурдність їхніх адміністративно-бюрократичних потуг.

Друга мета - показати, що у нас увагу привертаю законодавчі ініціативи стьобного характеру. Але при цьому Європейська Солідарність постійно говорила, що треба, наприклад, навести порядок із мобілізацією та термінами служби, щоб знайти розумний механізм, коли люди не можуть просто перебувати в нинішніх обставинах на службі вічно. Бо вся ця історія з ТЦК виявилася неефективною. Плюс, додаткові механізми фінансування оборони за рахунок відмови від проєктів влади. ЄС реєструє законопроєкти, на які влада не зважає. А зараз відбувся резонанс. Можливо, і на інші законодавчі ініціативи, які потребують наші Сили оборони, звертатимуть увагу".

У Раді закликають уряд припинити створювати координаційні штаби

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Ар'єв зазначив, що ще не бачив реакцію уряду на цю пропозицію.

"Але Мотовиловець (перший заступник голови фракції "Слуга народу". - Ред.) сьогодні у Верховній Раді не піднімався з місця. Він був дуже тихим, якщо порівняти з попередніми сесійними тижнями. Що уряд може зробити? Припинити плодити зайві структури та зайнятися роботою в рамках структурної роботи міністерств", - додав нардеп.

Причина

За словами політика, така ініціатива - лише засіб привернути увагу уряду.

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"Скільки разів казали: припиніть плодити ці штаби - вони дублюють один одного. Замість роботи йде лише її видимість. Нас не чують? Окей. Використовуватимемо інші засоби, щоб привернути увагу. Чи на часі такий тролінг? Під час будь-яких воєн гумор рятував. Якщо не матимемо психологічної розрядки, то треба згадати, як казав Мюнхгаузен: "Всі дурниці на землі робляться з серйозним виразом обличчя".

Люди можуть замислитися і без цієї постанови, як вони проходитимуть наступну зиму. Вона точно не додасть відповіді на ці запитання. Але треба було думати трохи раніше, коли владу віддавали в одні руки. Однак вже якщо так сталося, суспільство має чинити тиск на уряд, щоб він прийшов до тями і відмовилося від піару та імітації діяльності", - наголосив Ар'єв.

Нардеп вважає, що потрібно ставити питання владі. 

"Зокрема це мають робити кияни, яких викинули із програми підготовки до зими 2026-2027 років. От їм точно варто поставити ці питання й без цієї постанови. Якщо люди почнуть вимагати від уряду адекватності, то я вже вважатиму, що недарма ми зареєстрували цю постанову. Як вимагати? Картонки ж спрацювали. Громадяни мають самоорганізовуватися, щоб влада бачила, що ініціатива йде знизу, а не зверху. Тим більше, що мітинги зараз можна робити в соцмережах - доступ до них є у всіх", - підсумував парламентар.

Читайте: Уряд створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості, - Свириденко

Автор: 

Ар’єв Володимир (350) ВР (15176) Кабмін (14244)
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Топ коментарі
+9
Зелених багато і кожному потрібна годівничка.Але через те ,що в голові пусто і ні на що не здатні,для них придумали штаби-гроші капають і ні за що не відповідаєш.
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10.03.2026 16:59 Відповісти
+9
Психіатрам тут роботи непочатий край...
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10.03.2026 17:02 Відповісти
+9
То ці дурні сприймуть цей тролінг за чисту монету і дійсно створять такий штаб, бо далі заголовка не читають!
Та й облізлого з 95 кварталу потрібно кудись прилаштувати, бо з концертами щось не складається!
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10.03.2026 17:10 Відповісти
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І головою коордштабу по коордштабів-єрмака!
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10.03.2026 16:56 Відповісти
Зелених багато і кожному потрібна годівничка.Але через те ,що в голові пусто і ні на що не здатні,для них придумали штаби-гроші капають і ні за що не відповідаєш.
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10.03.2026 16:59 Відповісти
Гуляти, так гуляти!
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10.03.2026 17:02 Відповісти
Психіатрам тут роботи непочатий край...
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10.03.2026 17:02 Відповісти
То ці дурні сприймуть цей тролінг за чисту монету і дійсно створять такий штаб, бо далі заголовка не читають!
Та й облізлого з 95 кварталу потрібно кудись прилаштувати, бо з концертами щось не складається!
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10.03.2026 17:10 Відповісти
Демобілізація без припинення мобілізації неможлива. Для демобілізації потрібен надлишок військових, а влада вже планує витрачати війська на контрнаступ. А всі ці заяви - це просто популізм.
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10.03.2026 17:19 Відповісти
Так.Просто прийняти заком про дембєль не вийте.Спочатку мобілізацію відремонтувати потрібно.Якщо це взагалі реально
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10.03.2026 18:08 Відповісти
Не вийде - скільки Зеленському не дай людей, він усіх їх витратить в намаганні повернути бездарно просрані території у 2022 році.
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10.03.2026 18:44 Відповісти
Так,це комплексна проблема.В ютубі інтервю військоаого(не памятаю кого) є,він сказав-найкраще воювалося пів року після вторгнення,тоді політика не лізла керувати обороною.А потім подізли керувати,суки
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10.03.2026 18:59 Відповісти
так а куда кучу бестолковых госиждевинцев пристроить, не на фронт же им идти как и му полиции😅
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10.03.2026 17:23 Відповісти
Ще б не завадило, штаб по запровадженню планів, і штаб обліку штабів.
І нехай працюють.)
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10.03.2026 17:28 Відповісти
Що би ні робити аби нічого не робити.
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10.03.2026 17:38 Відповісти
Що не зробиш щоб дітей прилаштувати, а тут ще і учасників бд можна оформити. Скільки ж їх розплодиться після війни
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10.03.2026 17:39 Відповісти
Епопея про журнал обліку журналів отримала продовження
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10.03.2026 17:51 Відповісти
З язика зняли!
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10.03.2026 20:50 Відповісти
Що ВР,що уряд,тай президент в тому числі, не виконують свої посадові функції.Слідкувати за урядом повинна Верховна рада,так як вона його обрала,президент повинен слідкувати,чи дотримується цей уряд законодавства,яке створила ВР,але це не в Україні.В нас ніхто нізащо не відповідає і несе за це відповідальності,ні моральної ні кримінальної,тому в нас є корупція.
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10.03.2026 18:05 Відповісти
Для новоствореного Коордштабу з координації координаційних штабів необхідно створити Наглядову раду. Для її утворення потрібно сформувати відбіркову комісію. Відбір членів комісії проходитиме в кількох комітетах за відповідними напрямками. Для злагодження роботи комітетів має бути сформовано координаційний штаб.
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10.03.2026 18:10 Відповісти
Круто, ви спеціаліст
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10.03.2026 18:43 Відповісти
Коли це вчора побачив, то думав, що жарт. Недооцінив тих, кого зебіли до влади привели.
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10.03.2026 18:17 Відповісти
О,****,де "люди" пашуть...
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10.03.2026 18:33 Відповісти
Влада імітаторів. Невиліковна хронічна імітація бурної діяльності...
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10.03.2026 19:22 Відповісти
На лбз і в мо теж таке подібне, на одного солдата як мінімум 3 командира і 4 заступники.
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10.03.2026 19:41 Відповісти
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10.03.2026 20:18 Відповісти
Вже створюють якусь структуру що буде займатися "захистом прав Українців" за кордонон ))))

 при повній бездіяльності МЗС та інших сексологінь і корабельних сосен !!
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11.03.2026 00:49 Відповісти
 
 