Правительству предлагают создать Коордштаб по координации координационных штабов: Они "плодят" штабы, которые ничего не делают

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении парламента к Кабинету Министров Украины о необходимости создания Координационного штаба по координации координационных штабов.

Что известно

Один из авторов документа - народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев в комментарии Цензор.НЕТ отметил, что у такой инициативы было две цели:

"Показать всю абсурдность создания различных координационных штабов в вопросах энергетики - при президенте, правительстве и даже при Киевской городской администрации. Не нужно плодить штабы, а правительство должно заниматься своей работой. Мы просто хотели таким образом продемонстрировать абсурдность их административно-бюрократических усилий.

Вторая цель - показать, что у нас внимание привлекают законодательные инициативы стебного характера. Но при этом Европейская Солидарность постоянно говорила, что нужно, например, навести порядок с мобилизацией и сроками службы, чтобы найти разумный механизм, когда люди не могут просто находиться в нынешних обстоятельствах на службе вечно. Потому что вся эта история с ТЦК оказалась неэффективной. Плюс, дополнительные механизмы финансирования обороны за счет отказа от проектов власти. ЕС регистрирует законопроекты, на которые власть не обращает внимания. А сейчас произошел резонанс. Возможно, и на другие законодательные инициативы, которые требуют наши Силы обороны, будут обращать внимание".

Арьев отметил, что еще не видел реакцию правительства на это предложение.

"Но Мотовиловец (первый заместитель председателя фракции "Слуга народа". - Ред.) сегодня в Верховной Раде не поднимался с места. Он был очень тихим, если сравнить с предыдущими сессионными неделями. Что правительство может сделать? Прекратить плодить лишние структуры и заняться работой в рамках структурной работы министерств", - добавил нардеп.

Причина

По словам политика, такая инициатива - лишь средство привлечь внимание правительства.

"Сколько раз говорили: прекратите создавать эти штабы - они дублируют друг друга. Вместо работы идет только ее видимость. Нас не слышат? Окей. Будем использовать другие средства, чтобы привлечь внимание. Актуален ли такой троллинг? Во время любых войн юмор спасал. Если не будет психологической разрядки, то нужно вспомнить, как говорил Мюнхгаузен: "Все глупости на земле делаются с серьезным выражением лица".

Люди могут задуматься и без этого постановления, как они будут переживать следующую зиму. Оно точно не даст ответа на эти вопросы. Но нужно было думать немного раньше, когда власть отдавали в одни руки. Однако, раз уж так случилось, общество должно оказывать давление на правительство, чтобы оно опомнилось и отказалось от пиара и имитации деятельности", - подчеркнул Ареев.

Нардеп считает, что нужно задавать вопросы власти.

"В частности, это должны делать киевляне, которых выбросили из программы подготовки к зиме 2026-2027 годов. Вот им точно стоит задать эти вопросы и без этого постановления. Если люди начнут требовать от правительства адекватности, то я уже буду считать, что не зря мы зарегистрировали это постановление. Как требовать? Картонки же сработали. Граждане должны самоорганизовываться, чтобы власть видела, что инициатива идет снизу, а не сверху. Тем более что митинги сейчас можно проводить в соцсетях - доступ к ним есть у всех", - подытожил парламентарий.

