"Дельта", верхолазы и водолазы: Клименко рассказал о новых подразделениях в ГСЧС

В ГСЧС создали ряд новых подразделений: верхолазов, водолазов, энергетические подразделения и спецподразделение "Дельта", которое высаживается в любой опасной точке.

Об этом во время встречи с журналистами рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Партнеры интересуются опытом Украины

Министр рассказал, что в последние полгода Украина получает много запросов от стран Европы, которые интересуются именно системой выживания и охраны объектов критической инфраструктуры.

"Они достаточно глубоко изучают это, и мы оказываем эту помощь. Крупные страны ЕС очень серьезно сейчас подходят к подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям. Очень серьезно. Партнеры просят нас о консультациях, о подготовке своих специалистов. Вероятно, они осознали реалистичность вызовов. Они хотят, чтобы мы проинструктировали их, как нужно вести себя во время угрозы или введения военного положения, или военной угрозы со стороны других стран. Что нужно делать с энергетической инфраструктурой, что нужно делать с системой связи. То есть они хотят понимать, каким образом им развернуть систему гражданской защиты", - сказал министр.

Клименко отметил, что система гражданской защиты в Украине была полностью уничтожена. В последние полтора года ее восстановили в МВД Украины и, в частности, в ГСЧС.

"Мы создали инженерные подразделения, мы создали спецподразделения по тушению пожаров на объектах энергетической инфраструктуры с хабами, с техникой, с роботами", - рассказал министр.

В частности, он подчеркнул, что роботов дистанционного тушения пожаров в Украине сейчас больше, чем в любой стране Европы. Украина получила большое количество таких роботов от французов и сейчас закупает также роботы украинского производства.

Создание новых подразделений

Кроме этого, Клименко рассказал о создании нескольких новых подразделений в ГСЧС.

Подразделения верхолазов

"У нас 1550 верхолазов. Их у нас не было. Это те специалисты, которые всю прошлую зиму, особенно эту зиму, работали на высоте от 20 до 60 метров. К сожалению, мы двоих потеряли. Один, это Яготин, на складах, а один сорвался на шестой ТЭЦ. С высоты 20 метров. Да, эти люди как раз работают, соответственно, экипировка у них есть, работают на значительных высотах", - сказал глава ведомства.

Спецподразделение "Дельта"

Также создано спецподразделение "Дельта", которое высаживается в любой опасной точке.

Смотрите также: МВД увеличивает количество пунктов обогрева, - Клименко. ФОТОрепортаж

Подразделение водолазов

"В прошлом году мы создали специальное подразделение водолазов, тренировали их французы. И то, что некоторые ТЭЦ держались, это, в частности, благодаря этим водолазам, которые на самом деле в зоне огромного риска для жизни в технических помещениях, в этих технических ходах, ликвидировали пробоины. У нас в Украине больше нигде нет таких специалистов", - подчеркнул глава МВД.

Энергетические подразделения

"Энергетические подразделения в ГСЧС – тоже новое образование. Мы постоянно обогревали трубы больших водопроводов на ТЭЦ, пока энергетики работали. Для того, чтобы вода не замерзла. Или согревали спецмашинами, которые обогревают самолеты, турбины на ТЭЦ, чтобы они также не замерзли", - рассказал Клименко.

Смотрите также: Водолазы ГСЧС провели уникальную спецоперацию на столичной ТЭЦ при морозе –15°C, - Клименко. ВИДЕО