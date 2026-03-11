"Дельта", верхолази та водолази: Клименко розповів про нові підрозділи в ДСНС

У ДСНС створили низку нових підрозділів: верхолазів, водолазів, енергетичні підрозділи та спецпідрозділ "Дельта", який висаджується у будь-якій небезпечній точці.

Про це під час зустрічі з журналістами розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Партнери цікавляться досвідом України

Міністр розповів, що в останні пів року Україна отримує багато запитів від країн Європи, які цікавляться саме системою виживання і охорони об'єктів критичної інфраструктури.

"Вони достатньо глибоко вивчають це, і ми надаємо цю допомогу. Великі країни ЄС дуже серйозно зараз підходять до підготовки до можливих надзвичайних ситуацій. Дуже серйозно. Партнери просять нас про консультації, про підготовку своїх фахівців. Певно, вони усвідомили реалістичність викликів. Вони хочуть, щоб ми їм проінструктували, як треба поводити себе під час загрози, або введення воєнного стану, або воєнної загрози зі сторони інших країн. Що треба робити з енергетичною інфраструктурою, що треба робити з системою зв'язку. Тобто вони хочуть розуміти, яким чином їм розвернути систему цивільного захисту", - сказав міністр.

Клименко зазначив, що система цивільного захисту в Україні була знищена повністю. В останні півтора року її поновили в МВС України і зокрема в ДСНС.

"Ми створили інженерні підрозділи, ми створили спецпідрозділи по гасінню пожеж на об'єктах енергетичної інфраструктури з хабами, з технікою, з роботами", - розповів міністр.

Зокрема, він наголосив, що роботів дистанційного гасіння пожеж в Україні зараз більше, аніж в будь-якої країни Європи. Україна отримала велику кількість таких роботів від французів і зараз закуповує також роботи українського виробництва.

Створення нових підрозділів

Крім цього, Клименко розповів про створення кількох нових підрозділів у ДСНС.

Підрозділи верхолазів

"У нас 1550 верхолазів. Їх не було у нас. Це ті спеціалісти, які всю зиму, минулу, особливо цю зиму, працювали на висоті від 20 до 60 метрів. На жаль, ми двох втратили. Один, це Яготин, на складах, а один зірвався на шостій ТЕЦ. З висоти 20 метрів. Так, ці люди якраз працюють, відповідно, екіпірування мають, працюють на висотах значних", - сказав очільник відомства.

Спецпідрозділ "Дельта"

Також створено спецпідрозділ "Дельта", який висаджується у будь-якій небезпечній точці.

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Підрозділ водолазів

"У минулому році ми створили спеціальний підрозділ водолазів, тренували їх французи. І те, що деякі ТЕЦ трималися, це, зокрема, дякуючи цим водолазам, які насправді в зоні величезного ризику для життя в технічних приміщеннях, в цих технічних ходах, ліквідували пробоїни. У нас в Україні немає більше ніде таких фахівців", - наголосив очільник МВС.

Енергетичні підрозділи

"Енергетичні підрозділи в ДСНС – теж нове утворення. Ми обігрівали постійно труби великих водогонів на ТЕЦ, поки енергетики працювали. Для того, щоб вода не замерзла. Чи зігрівали спецмашинами, які обігрівають літаки, турбіни на ТЕЦ, щоб вони також не замерзли", - розповів Клименко.

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