МВС збільшує кількість пунктів обігріву, - Клименко
Міністерство внутрішніх справ збільшує кількість пунктів обігріву та залученого особового складу.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Внаслідок ударів цієї ночі постраждали щонайменше 12 людей - на Харківщині, Сумщині, Київщині та в Києві. Серед травмованих - двоє наших рятувальників, які потрапили під повторний обстріл у Харківській області. Бажаю кожному потерпілому якнайшвидшого одужання.
Складна ситуація з теплопостачанням зараз у Києві, Харкові та Дніпрі. До ліквідації наслідків обстрілу залучили зведені загони, зокрема верхолазів та інженерні розрахунки", - зазначив він.
Ситуація в Києві
У Києві фахівці енергетичного загону ДСНС підключають до потужних генераторів об’єкти соціальної та критичної інфраструктури.
За словами Клименка, загалом у Києві зараз працюють 118 наметів обігріву ДСНС на 84 локаціях.
Наразі готуються додатково виставити ще 79 пунктів. Зокрема, в Дніпровському та Дарницькому районах столиці сьогодні планують розгорнути 8 наметових містечок. Встановлюють теплові гармати в опорних пунктах обігріву.
"Також у ці хвилини розгортаємо додаткові пункти підтримки населення у Харкові, направляємо туди спецтехніку та фахівців з інших регіонів.
Лінія 112 по всій країні продовжує приймати повідомлення про відсутність постачання тепла, електроенергії, води. Станом на зараз оператори опрацювали близько 70 тисяч тематичних звернень", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль