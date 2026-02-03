УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9535 відвідувачів онлайн
Новини Фото Удари по енергетиці Робота пунктів незламності
915 9

МВС збільшує кількість пунктів обігріву, - Клименко

Міністерство внутрішніх справ збільшує кількість пунктів обігріву та залученого особового складу.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Внаслідок ударів цієї ночі постраждали щонайменше 12 людей - на Харківщині, Сумщині, Київщині та в Києві. Серед травмованих - двоє наших рятувальників, які потрапили під повторний обстріл у Харківській області. Бажаю кожному потерпілому якнайшвидшого одужання.

Складна ситуація з теплопостачанням зараз у Києві, Харкові та Дніпрі. До ліквідації наслідків обстрілу залучили зведені загони, зокрема верхолазів та інженерні розрахунки", - зазначив він.

Ситуація в Києві

У Києві фахівці енергетичного загону ДСНС підключають до потужних генераторів об’єкти соціальної та критичної інфраструктури.

Читайте також: Харків під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків

За словами Клименка, загалом у Києві зараз працюють 118 наметів обігріву ДСНС на 84 локаціях.

Наразі готуються додатково виставити ще 79 пунктів. Зокрема, в Дніпровському та Дарницькому районах столиці сьогодні планують розгорнути 8 наметових містечок. Встановлюють теплові гармати в опорних пунктах обігріву.

"Також у ці хвилини розгортаємо додаткові пункти підтримки населення у Харкові, направляємо туди спецтехніку та фахівців з інших регіонів.

Лінія 112 по всій країні продовжує приймати повідомлення про відсутність постачання тепла, електроенергії, води. Станом на зараз оператори опрацювали близько 70 тисяч тематичних звернень", - додав міністр.

Читайте: Два великі пункти обігріву площею по 700 м кв. розгорнуть у Києві, - Клименко

У Києві збільшать кількість пунктів обігріву
У Києві збільшать кількість пунктів обігріву
У Києві збільшать кількість пунктів обігріву
У Києві збільшать кількість пунктів обігріву
У Києві збільшать кількість пунктів обігріву
У Києві збільшать кількість пунктів обігріву
У Києві збільшать кількість пунктів обігріву

Автор: 

Клименко Ігор (584) пункт незламності (92)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Країна намет скоро вийде, шапіто а в центрі 🤡...
показати весь коментар
03.02.2026 14:01 Відповісти
А може збільшити особовий склад для ощищення Киева від льоду на тротуарах? по 10-15 см льду, неможливо пройти, на сонці він трошки тане а ввечері замерзає, скільки можна ігнорувати безпеку людей!!!
показати весь коментар
03.02.2026 14:05 Відповісти
Навідь на фото видно, що кругом грига, мало нам всього, так ще й те що можна зробити не робиться...
показати весь коментар
03.02.2026 14:07 Відповісти
В Штатах ніхто не чекає комунальників... Лопату можна придбати в будь якому магазині...
показати весь коментар
03.02.2026 14:14 Відповісти
Дивлячись, що роблять штати і робиться в штатах, то там все зашибісь
показати весь коментар
03.02.2026 14:17 Відповісти
Так. Там свідомість завсім інша. Ніхто не буде чекати пів року комуналтників, поки сніг розтане...
показати весь коментар
03.02.2026 14:23 Відповісти
У нашому дворі дорогу, та пішохідні доріжки навколо сусіди сами роздовбали. У двірників взяли інструмент, хто зі своїм прийшов..було б бажання..більшість комунальників підпали під мобілізацію, навіть майстрів у ЖЕКу немає..
показати весь коментар
03.02.2026 14:19 Відповісти
МВС займається не своєю справою. Не цільове використання коштів - злочин.
показати весь коментар
03.02.2026 14:51 Відповісти
В Штатак в великих містах в квартирах люди тримають лопати, шоб чистити місто від снігу і льоду? шо ви мелете, я не кажу про приватні будинки, я кажу про велике місто, де є служби і люди які за це отримають зарплату, шоб було безпечно!
показати весь коментар
03.02.2026 14:51 Відповісти
 
 