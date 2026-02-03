МВС збільшує кількість пунктів обігріву, - Клименко

Міністерство внутрішніх справ збільшує кількість пунктів обігріву та залученого особового складу.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ударів цієї ночі постраждали щонайменше 12 людей - на Харківщині, Сумщині, Київщині та в Києві. Серед травмованих - двоє наших рятувальників, які потрапили під повторний обстріл у Харківській області. Бажаю кожному потерпілому якнайшвидшого одужання.



Складна ситуація з теплопостачанням зараз у Києві, Харкові та Дніпрі. До ліквідації наслідків обстрілу залучили зведені загони, зокрема верхолазів та інженерні розрахунки", - зазначив він.

Ситуація в Києві

У Києві фахівці енергетичного загону ДСНС підключають до потужних генераторів об’єкти соціальної та критичної інфраструктури.

За словами Клименка, загалом у Києві зараз працюють 118 наметів обігріву ДСНС на 84 локаціях.

Наразі готуються додатково виставити ще 79 пунктів. Зокрема, в Дніпровському та Дарницькому районах столиці сьогодні планують розгорнути 8 наметових містечок. Встановлюють теплові гармати в опорних пунктах обігріву.

"Також у ці хвилини розгортаємо додаткові пункти підтримки населення у Харкові, направляємо туди спецтехніку та фахівців з інших регіонів.



Лінія 112 по всій країні продовжує приймати повідомлення про відсутність постачання тепла, електроенергії, води. Станом на зараз оператори опрацювали близько 70 тисяч тематичних звернень", - додав міністр.

