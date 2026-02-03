МВД увеличивает количество пунктов обогрева, - Клименко

Министерство внутренних дел увеличивает количество пунктов обогрева и привлеченного личного состава.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В результате ударов этой ночью пострадали по меньшей мере 12 человек - в Харьковской, Сумской, Киевской областях и в Киеве. Среди травмированных - двое наших спасателей, которые попали под повторный обстрел в Харьковской области. Желаю каждому пострадавшему скорейшего выздоровления.



Сложная ситуация с теплоснабжением сейчас в Киеве, Харькове и Днепре. К ликвидации последствий обстрела привлекли сводные отряды, в частности верхолазов и инженерные расчеты", - отметил он.

Ситуация в Киеве

В Киеве специалисты энергетического отряда ГСЧС подключают к мощным генераторам объекты социальной и критической инфраструктуры.

По словам Клименко, в целом в Киеве сейчас работают 118 палаток обогрева ГСЧС на 84 локациях.

Сейчас готовятся дополнительно выставить еще 79 пунктов. В частности, в Днепровском и Дарницком районах столицы сегодня планируют развернуть 8 палаточных городков. Устанавливают тепловые пушки в опорных пунктах обогрева.

"Также в эти минуты разворачиваем дополнительные пункты поддержки населения в Харькове, направляем туда спецтехнику и специалистов из других регионов.



Линия 112 по всей стране продолжает принимать сообщения об отсутствии подачи тепла, электроэнергии, воды. На данный момент операторы обработали около 70 тысяч тематических обращений", - добавил министр.

Читайте: Два больших пункта обогрева площадью по 700 кв. м развернут в Киеве, - Клименко














