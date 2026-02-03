МВД увеличивает количество пунктов обогрева, - Клименко

Министерство внутренних дел увеличивает количество пунктов обогрева и привлеченного личного состава.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В результате ударов этой ночью пострадали по меньшей мере 12 человек - в Харьковской, Сумской, Киевской областях и в Киеве. Среди травмированных - двое наших спасателей, которые попали под повторный обстрел в Харьковской области. Желаю каждому пострадавшему скорейшего выздоровления.

Сложная ситуация с теплоснабжением сейчас в Киеве, Харькове и Днепре. К ликвидации последствий обстрела привлекли сводные отряды, в частности верхолазов и инженерные расчеты", - отметил он.

Ситуация в Киеве

В Киеве специалисты энергетического отряда ГСЧС подключают к мощным генераторам объекты социальной и критической инфраструктуры.

По словам Клименко, в целом в Киеве сейчас работают 118 палаток обогрева ГСЧС на 84 локациях.

Сейчас готовятся дополнительно выставить еще 79 пунктов. В частности, в Днепровском и Дарницком районах столицы сегодня планируют развернуть 8 палаточных городков. Устанавливают тепловые пушки в опорных пунктах обогрева.

"Также в эти минуты разворачиваем дополнительные пункты поддержки населения в Харькове, направляем туда спецтехнику и специалистов из других регионов.

Линия 112 по всей стране продолжает принимать сообщения об отсутствии подачи тепла, электроэнергии, воды. На данный момент операторы обработали около 70 тысяч тематических обращений", - добавил министр.

В Киеве увеличат количество пунктов обогрева
Клименко Игорь (496) пункт несокрушимости (47)
Країна намет скоро вийде, шапіто а в центрі 🤡...
03.02.2026 14:01 Ответить
А може збільшити особовий склад для ощищення Киева від льоду на тротуарах? по 10-15 см льду, неможливо пройти, на сонці він трошки тане а ввечері замерзає, скільки можна ігнорувати безпеку людей!!!
03.02.2026 14:05 Ответить
Навідь на фото видно, що кругом грига, мало нам всього, так ще й те що можна зробити не робиться...
03.02.2026 14:07 Ответить
В Штатах ніхто не чекає комунальників... Лопату можна придбати в будь якому магазині...
03.02.2026 14:14 Ответить
Дивлячись, що роблять штати і робиться в штатах, то там все зашибісь
03.02.2026 14:17 Ответить
Так. Там свідомість завсім інша. Ніхто не буде чекати пів року комуналтників, поки сніг розтане...
03.02.2026 14:23 Ответить
У нашому дворі дорогу, та пішохідні доріжки навколо сусіди сами роздовбали. У двірників взяли інструмент, хто зі своїм прийшов..було б бажання..більшість комунальників підпали під мобілізацію, навіть майстрів у ЖЕКу немає..
03.02.2026 14:19 Ответить
МВС займається не своєю справою. Не цільове використання коштів - злочин.
03.02.2026 14:51 Ответить
В Штатак в великих містах в квартирах люди тримають лопати, шоб чистити місто від снігу і льоду? шо ви мелете, я не кажу про приватні будинки, я кажу про велике місто, де є служби і люди які за це отримають зарплату, шоб було безпечно!
03.02.2026 14:51 Ответить
 
 