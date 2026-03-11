Зеленский о Путине: Мы ненавидим друг друга, в этом Трамп был прав

Президент Владимир Зеленский признал, что Дональд Трамп был прав, когда говорил о "ненависти" лидера Украины к российскому диктатору Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в интервью Welt и Politico.

О ненависти к Путину

По его словам, гарантии безопасности для соблюдения мира с РФ потребуют одобрения национальных парламентов и Конгресса США, чтобы убедиться, что будущие администрации не смогут от них отказаться.

Президент Украины признал, что лидер США Трамп был прав, когда сказал, что Зеленский "ненавидит" Путина.

"Конечно, я думаю, что мы ненавидим друг друга. В этом он [Трамп] прав. Но не во всем", - добавил Зеленский.

Об Иране

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Зеленский не имеет "карт" для переговоров с Россией, но на прошлой неделе ситуация изменилась благодаря решению Трампа начать длительные военные действия против Ирана.

Зеленский подтвердил, что отправляет группы украинских специалистов в Персидский залив, чтобы помочь союзникам Америки в регионе защититься от иранских Shahed, которые Россия использует против Украины в течение последних четырех лет.

Глава государства в очередной раз заявил, что надеется получить в обмен на это поставки самых современных американских ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, но также опасается, что их может не хватить, поскольку они используются американскими военными для обороны Персидского залива.

По словам президента, окончательные соглашения еще не заключены, и любые переговоры, вероятно, будут деликатными.

