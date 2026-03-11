Зеленский о Путине: Мы ненавидим друг друга, в этом Трамп был прав
Президент Владимир Зеленский признал, что Дональд Трамп был прав, когда говорил о "ненависти" лидера Украины к российскому диктатору Путину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в интервью Welt и Politico.
О ненависти к Путину
По его словам, гарантии безопасности для соблюдения мира с РФ потребуют одобрения национальных парламентов и Конгресса США, чтобы убедиться, что будущие администрации не смогут от них отказаться.
Президент Украины признал, что лидер США Трамп был прав, когда сказал, что Зеленский "ненавидит" Путина.
"Конечно, я думаю, что мы ненавидим друг друга. В этом он [Трамп] прав. Но не во всем", - добавил Зеленский.
Об Иране
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Зеленский не имеет "карт" для переговоров с Россией, но на прошлой неделе ситуация изменилась благодаря решению Трампа начать длительные военные действия против Ирана.
Зеленский подтвердил, что отправляет группы украинских специалистов в Персидский залив, чтобы помочь союзникам Америки в регионе защититься от иранских Shahed, которые Россия использует против Украины в течение последних четырех лет.
Глава государства в очередной раз заявил, что надеется получить в обмен на это поставки самых современных американских ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, но также опасается, что их может не хватить, поскольку они используются американскими военными для обороны Персидского залива.
По словам президента, окончательные соглашения еще не заключены, и любые переговоры, вероятно, будут деликатными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пане Президенте - ну хто Вас тягне за язик ?
Для спічрайтерів ОП підказка - ***** не заслуговує на ненависть , українці до нього (і до всіх кацапів...) відносяться з презирством і зневагою !
А після Оману взагалі "аж кушать нє могу"...
Але всі дії та більшість заяв язиком від найвеличнішого сприяють саме тому, кого оце недолуге ненавидить (за його словами).
Але це моє ІМХО. А хто я такий, щоб бути вісником істини?
Ви два🐓 🐓!
- Президент США має рацію ! Я ненавиджу путіна так само, як Обама ненавидів бен Ладена, коли віддів команду на його зніщення ... Тому США - є для нас прикладом !
Довбодятел. Сам дає карт-бланш пуйлу. Замість того щоби сказати, що не ми ненавидимо один одного, а ПУЙЛО НЕНАВИДИТЬ УКРАЇНУ. Ну, цей паяц 100% працює на Пуйла.
Там все макнулись. Кроме США. Тем похер было