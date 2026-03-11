РУС
Зеленский о Путине: Мы ненавидим друг друга, в этом Трамп был прав

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский признал, что Дональд Трамп был прав, когда говорил о "ненависти" лидера Украины к российскому диктатору Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в интервью Welt и Politico.

О ненависти к Путину

По его словам, гарантии безопасности для соблюдения мира с РФ потребуют одобрения национальных парламентов и Конгресса США, чтобы убедиться, что будущие администрации не смогут от них отказаться.

Президент Украины признал, что лидер США Трамп был прав, когда сказал, что Зеленский "ненавидит" Путина.

"Конечно, я думаю, что мы ненавидим друг друга. В этом он [Трамп] прав. Но не во всем", - добавил Зеленский.

Об Иране

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Зеленский не имеет "карт" для переговоров с Россией, но на прошлой неделе ситуация изменилась благодаря решению Трампа начать длительные военные действия против Ирана.

Зеленский подтвердил, что отправляет группы украинских специалистов в Персидский залив, чтобы помочь союзникам Америки в регионе защититься от иранских Shahed, которые Россия использует против Украины в течение последних четырех лет.

Глава государства в очередной раз заявил, что надеется получить в обмен на это поставки самых современных американских ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, но также опасается, что их может не хватить, поскольку они используются американскими военными для обороны Персидского залива.

По словам президента, окончательные соглашения еще не заключены, и любые переговоры, вероятно, будут деликатными.

А як же заглянути в очі?
а ти це в омані патрушеву говорив?
11.03.2026 21:07
Пане Президенте - ну хто Вас тягне за язик ?
Для спічрайтерів ОП підказка - ***** не заслуговує на ненависть , українці до нього (і до всіх кацапів...) відносяться з презирством і зневагою !
А як же заглянути в очі?
11.03.2026 21:07
Пане Президенте - ну хто Вас тягне за язик ?
Для спічрайтерів ОП підказка - ***** не заслуговує на ненависть , українці до нього (і до всіх кацапів...) відносяться з презирством і зневагою !
Бо всередині Зе сидить *****, тільки маленьке, от воно йому і підказує...
Навіщо через Цензор спілкуватися з колегами по роботі?
От же ж брехло. Мережа ВСЕ пам'ятає. Просив же ж гіанюк ***** - дядя Вова заберите мегя к себе .... .
Ох ти ж **** ти оманська віслюк плешивий. Ти ж йому в очко заглядав….
ху"ла ненавидить вся Україна
а ти це в омані патрушеву говорив?
Ссикотно, можуть же в трусіки щось підсунуть, чи клавіші перцем намастить...
Звісно! Той, на кого є компромат, завжди ненавидить того, у кого цей компромат є.
А після Оману взагалі "аж кушать нє могу"...
Але всі дії та більшість заяв язиком від найвеличнішого сприяють саме тому, кого оце недолуге ненавидить (за його словами).
Але це моє ІМХО. А хто я такий, щоб бути вісником істини?
Зеленський так ненавидить #уйла, що копіює все, що #уйло робить в рашці.
Ви два🐓 🐓!
Это как с Мендель. "Прошла любовь, завяли помидоры..."
Тут треба казати так:
- Президент США має рацію ! Я ненавиджу путіна так само, як Обама ненавидів бен Ладена, коли віддів команду на його зніщення ... Тому США - є для нас прикладом !
Шо он там несет про воки-токи... яке iхало, таке й здибало... каароч, злопам`ятнi обидва.
Зеленський про Путіна: Ми ненавидимо один одного, у цьому Трамп мав рацію Джерело: https://censor.net/ua/n3604788

Довбодятел. Сам дає карт-бланш пуйлу. Замість того щоби сказати, що не ми ненавидимо один одного, а ПУЙЛО НЕНАВИДИТЬ УКРАЇНУ. Ну, цей паяц 100% працює на Пуйла.
А я згадую цьогонедоробка, як воно поводило себе у Франції на зустрічі з путлєром, хіхі- хаха, весь такий як би зустрів свого куміра, ну і як воно побачило мир в очахканібала!!!
Старшие товарищи: Меркель, Шольц и, конечно же, Макрон (куда же без него) тоже видели мир в очахканібала!!! и поэтому советовали молодому политику внимательно относиться к предложениям канибала.
Там все макнулись. Кроме США. Тем похер было
