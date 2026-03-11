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Новини Зеленський про Путіна Гарантії безпеки для України
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Зеленський про Путіна: Ми ненавидимо один одного, у цьому Трамп мав рацію

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський визнав, що Дональд Трамп мав рацію, коли говорив про "ненависть" лідера Україну до російського диктатора Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у інтерв’ю Welt та Politico.

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Про ненависть до Путіна

За його словами, гарантії безпеки для дотримання миру з РФ потребуватимуть схвалення національних парламентів і Конгресу США, щоб упевнитися, що майбутні адміністрації не зможуть від них відмовитися.

Президент України визнав, що лідер США Трамп мав рацію, коли сказав, що Зеленський "ненавидить" Путіна.

"Звичайно, я думаю, що ми ненавидимо один одного. У цьому він [Трамп] має рацію. Але не в усьому", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський – Трампу: Для миру тиснути потрібно не на мене, а на Путіна

Про Іран

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що Зеленський не має "карт" для переговорів з Росією, але минулого тижня ситуація змінилася завдяки рішенню Трампа розпочати тривалі військові дії проти Ірану.

Зеленський підтвердив, що відправляє групи українських фахівців до Перської затоки, щоб допомогти союзникам Америки в регіоні захиститися від іранських Shahed, які Росія використовує проти України протягом останніх чотирьох років.

Голова держави вкотре заявив, що сподівається отримати в обмін на це поставки найсучасніших американських ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, але також побоюється, що їх може не вистачити, оскільки вони використовуються американськими військовими для оборони Перської затоки.

За словами президента, остаточні угоди ще не укладені, і будь-які переговори, ймовірно, будуть делікатними.

Читайте також: Російську націю та Путіна чекає трагічний кінець, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) путін володимир (25493) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+15
А як же заглянути в очі?
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11.03.2026 21:13 Відповісти
+12
От же ж брехло. Мережа ВСЕ пам'ятає. Просив же ж гіанюк ***** - дядя Вова заберите мегя к себе .... .
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11.03.2026 21:21 Відповісти
+10
а ти це в омані патрушеву говорив?
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11.03.2026 21:26 Відповісти
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А як же заглянути в очі?
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11.03.2026 21:13 Відповісти
11.03.2026 21:07
Пане Президенте - ну хто Вас тягне за язик ?
Для спічрайтерів ОП підказка - ***** не заслуговує на ненависть , українці до нього (і до всіх кацапів...) відносяться з презирством і зневагою !
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11.03.2026 21:15 Відповісти
Бо всередині Зе сидить *****, тільки маленьке, от воно йому і підказує...
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11.03.2026 21:25 Відповісти
Навіщо через Цензор спілкуватися з колегами по роботі?
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11.03.2026 21:28 Відповісти
От же ж брехло. Мережа ВСЕ пам'ятає. Просив же ж гіанюк ***** - дядя Вова заберите мегя к себе .... .
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11.03.2026 21:21 Відповісти
Ох ти ж **** ти оманська віслюк плешивий. Ти ж йому в очко заглядав….
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11.03.2026 21:21 Відповісти
ху"ла ненавидить вся Україна
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11.03.2026 21:25 Відповісти
а ти це в омані патрушеву говорив?
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11.03.2026 21:26 Відповісти
Ссикотно, можуть же в трусіки щось підсунуть, чи клавіші перцем намастить...
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11.03.2026 21:31 Відповісти
Звісно! Той, на кого є компромат, завжди ненавидить того, у кого цей компромат є.
А після Оману взагалі "аж кушать нє могу"...
Але всі дії та більшість заяв язиком від найвеличнішого сприяють саме тому, кого оце недолуге ненавидить (за його словами).
Але це моє ІМХО. А хто я такий, щоб бути вісником істини?
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11.03.2026 21:28 Відповісти
Зеленський так ненавидить #уйла, що копіює все, що #уйло робить в рашці.
Ви два🐓 🐓!
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11.03.2026 21:33 Відповісти
Это как с Мендель. "Прошла любовь, завяли помидоры..."
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11.03.2026 21:33 Відповісти
Тут треба казати так:
- Президент США має рацію ! Я ненавиджу путіна так само, як Обама ненавидів бен Ладена, коли віддів команду на його зніщення ... Тому США - є для нас прикладом !
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11.03.2026 21:34 Відповісти
Шо он там несет про воки-токи... яке iхало, таке й здибало... каароч, злопам`ятнi обидва.
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11.03.2026 21:36 Відповісти
Зеленський про Путіна: Ми ненавидимо один одного, у цьому Трамп мав рацію Джерело: https://censor.net/ua/n3604788

Довбодятел. Сам дає карт-бланш пуйлу. Замість того щоби сказати, що не ми ненавидимо один одного, а ПУЙЛО НЕНАВИДИТЬ УКРАЇНУ. Ну, цей паяц 100% працює на Пуйла.
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11.03.2026 21:39 Відповісти
А я згадую цьогонедоробка, як воно поводило себе у Франції на зустрічі з путлєром, хіхі- хаха, весь такий як би зустрів свого куміра, ну і як воно побачило мир в очахканібала!!!
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11.03.2026 22:00 Відповісти
Старшие товарищи: Меркель, Шольц и, конечно же, Макрон (куда же без него) тоже видели мир в очахканібала!!! и поэтому советовали молодому политику внимательно относиться к предложениям канибала.
Там все макнулись. Кроме США. Тем похер было
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11.03.2026 22:13 Відповісти
1. Мойсей свій народ 40 років водив з єгипту в землю обітовану ... Опустимо, що та відстань приблизно 400 км, тобто що йти приблизно тиждень.
2. У результаті привів на той шматок у середній азії, де немає нафти.
3. Логічний висновок: Мойсей - антисеміт
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11.03.2026 23:45 Відповісти
Херой
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12.03.2026 00:26 Відповісти
А паяц і повинен ненавидіти того, перед ким учора кривлявся на сцені, привселюдно. Тим більше, воно ж відчуває, що при усій своїй уйобищності путін на десять голів вище блазня, щоб там не співали європейці, яким вигідний торчок у плані винищення українців, і його оточення. А путін? У шизонутого царка мордовського до хрипатого кривляки може бути тільки презирство і невдоволення з приводу того, що той дегенерат так і не спромігся покласти під москалів Україну. Ну так то вже нехай вибачає, винувата не тільки тупість Зеленського, а завадила тим планам здійснитися та обставина, що в Україні, як виявилося, є не тільки фанати блазня обдовбаного і по сумісництвом ждуни та "какая разніца", а й українці.
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12.03.2026 05:59 Відповісти
Ішак грає роль "ненависника", бо сподівається ще на своє друге пришестя.
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12.03.2026 07:32 Відповісти
Потрібно відзначити, що такі відносини в Зеленського майже з усіма і лише дипломатичний протокол це маскує, хоч інколи й проривається в інформаційний простір невдоволення західних лідерів
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12.03.2026 09:00 Відповісти
Він думає чим більше ненависті тим більше голосів під час виборів.
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12.03.2026 09:21 Відповісти
ти може й ненавидиш, а от х...ло скоріш за все тобою гидує
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12.03.2026 09:59 Відповісти
 
 