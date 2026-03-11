Зеленський про Путіна: Ми ненавидимо один одного, у цьому Трамп мав рацію

Президент Володимир Зеленський визнав, що Дональд Трамп мав рацію, коли говорив про "ненависть" лідера Україну до російського диктатора Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у інтерв’ю Welt та Politico.

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Про ненависть до Путіна

За його словами, гарантії безпеки для дотримання миру з РФ потребуватимуть схвалення національних парламентів і Конгресу США, щоб упевнитися, що майбутні адміністрації не зможуть від них відмовитися.

Президент України визнав, що лідер США Трамп мав рацію, коли сказав, що Зеленський "ненавидить" Путіна.

"Звичайно, я думаю, що ми ненавидимо один одного. У цьому він [Трамп] має рацію. Але не в усьому", - додав Зеленський.

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Про Іран

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що Зеленський не має "карт" для переговорів з Росією, але минулого тижня ситуація змінилася завдяки рішенню Трампа розпочати тривалі військові дії проти Ірану.

Зеленський підтвердив, що відправляє групи українських фахівців до Перської затоки, щоб допомогти союзникам Америки в регіоні захиститися від іранських Shahed, які Росія використовує проти України протягом останніх чотирьох років.

Голова держави вкотре заявив, що сподівається отримати в обмін на це поставки найсучасніших американських ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, але також побоюється, що їх може не вистачити, оскільки вони використовуються американськими військовими для оборони Перської затоки.

За словами президента, остаточні угоди ще не укладені, і будь-які переговори, ймовірно, будуть делікатними.

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