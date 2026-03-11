Зеленський про Путіна: Ми ненавидимо один одного, у цьому Трамп мав рацію
Президент Володимир Зеленський визнав, що Дональд Трамп мав рацію, коли говорив про "ненависть" лідера Україну до російського диктатора Путіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у інтерв’ю Welt та Politico.
Про ненависть до Путіна
За його словами, гарантії безпеки для дотримання миру з РФ потребуватимуть схвалення національних парламентів і Конгресу США, щоб упевнитися, що майбутні адміністрації не зможуть від них відмовитися.
Президент України визнав, що лідер США Трамп мав рацію, коли сказав, що Зеленський "ненавидить" Путіна.
"Звичайно, я думаю, що ми ненавидимо один одного. У цьому він [Трамп] має рацію. Але не в усьому", - додав Зеленський.
Про Іран
Раніше Трамп неодноразово заявляв, що Зеленський не має "карт" для переговорів з Росією, але минулого тижня ситуація змінилася завдяки рішенню Трампа розпочати тривалі військові дії проти Ірану.
Зеленський підтвердив, що відправляє групи українських фахівців до Перської затоки, щоб допомогти союзникам Америки в регіоні захиститися від іранських Shahed, які Росія використовує проти України протягом останніх чотирьох років.
Голова держави вкотре заявив, що сподівається отримати в обмін на це поставки найсучасніших американських ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, але також побоюється, що їх може не вистачити, оскільки вони використовуються американськими військовими для оборони Перської затоки.
За словами президента, остаточні угоди ще не укладені, і будь-які переговори, ймовірно, будуть делікатними.
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Пане Президенте - ну хто Вас тягне за язик ?
Для спічрайтерів ОП підказка - ***** не заслуговує на ненависть , українці до нього (і до всіх кацапів...) відносяться з презирством і зневагою !
А після Оману взагалі "аж кушать нє могу"...
Але всі дії та більшість заяв язиком від найвеличнішого сприяють саме тому, кого оце недолуге ненавидить (за його словами).
Але це моє ІМХО. А хто я такий, щоб бути вісником істини?
Ви два🐓 🐓!
- Президент США має рацію ! Я ненавиджу путіна так само, як Обама ненавидів бен Ладена, коли віддів команду на його зніщення ... Тому США - є для нас прикладом !
Довбодятел. Сам дає карт-бланш пуйлу. Замість того щоби сказати, що не ми ненавидимо один одного, а ПУЙЛО НЕНАВИДИТЬ УКРАЇНУ. Ну, цей паяц 100% працює на Пуйла.
Там все макнулись. Кроме США. Тем похер было
2. У результаті привів на той шматок у середній азії, де немає нафти.
3. Логічний висновок: Мойсей - антисеміт