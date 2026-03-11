НБУ требует объяснений от monobank за публикацию Гороховским фото клиентки с "флагом РФ"

Национальный банк Украины требует объяснений по поводу публикации соучредителя проекта monobank Олега Гороховского, в которой он распространил фото клиентки банка. Все - из-за, вероятно, российского флага на фоне и обвинений в пророссийских взглядах.

Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос "Экономической правды", передает Цензор.НЕТ.

Регулятор требует объяснений

В Нацбанке отметили, что проверяют обстоятельства инцидента и уже направили в банк запрос с просьбой объяснить распространение информации, полученной во время идентификации или проверки клиента, которая может включать банковскую тайну.

Регулятор заявил, что может дать свою оценку действиям Гороховского только после получения ответа банка и проверки всех фактов. До этого комментировать ситуацию там не будут, ведь информация, полученная в ходе надзорных действий, также относится к банковской тайне.

Если во время проверки выявят нарушение законодательства или правил НБУ, регулятор может применить к банку предусмотренные законом санкции.

Что предшествовало?

9 марта Олег Гороховский опубликовал в соцсети Threads фото клиентки на фоне флага, напоминающего российский. Он рассказал, что клиентка обратилась на видеоверификацию с вопросом, почему заблокировали ее счет.

"Сказали, что из-за того, что голова немытая..." - прокомментировал Гороховский.

Впоследствии на публикацию ответила сама клиентка Карина Кольб. Она объяснила, что на фото был не российский, а словенский флаг, и фото она сделала не у себя дома. Девушка утверждает, что не обращала внимания на фон, а на фоне ее фотографии тогда был флаг не России, а Словении (он отличается от российского только наличием герба в левой части - ред.).

Позже военнослужащий Сергей Гнездилов рассказал, что общался с Кариной.

По ее словам, она переехала вместе с мамой в 2023 году в Словению из Харькова, а годом позже - в Германию, где живет и сейчас.

Уже после реакции девушки Гороховский опубликовал новый пост, в котором заявил, что "у сторонников российского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных". Он продолжает настаивать, что флаг на фото девушки - именно российский триколор.

