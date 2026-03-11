РУС
НБУ требует объяснений от monobank за публикацию Гороховским фото клиентки с "флагом РФ"

Национальный банк Украины требует объяснений по поводу публикации соучредителя проекта monobank Олега Гороховского, в которой он распространил фото клиентки банка. Все - из-за, вероятно, российского флага на фоне и обвинений в пророссийских взглядах.

Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос "Экономической правды", передает Цензор.НЕТ.

Регулятор требует объяснений

В Нацбанке отметили, что проверяют обстоятельства инцидента и уже направили в банк запрос с просьбой объяснить распространение информации, полученной во время идентификации или проверки клиента, которая может включать банковскую тайну.

Регулятор заявил, что может дать свою оценку действиям Гороховского только после получения ответа банка и проверки всех фактов. До этого комментировать ситуацию там не будут, ведь информация, полученная в ходе надзорных действий, также относится к банковской тайне.

Если во время проверки выявят нарушение законодательства или правил НБУ, регулятор может применить к банку предусмотренные законом санкции.

Что предшествовало?

  • 9 марта Олег Гороховский опубликовал в соцсети Threads фото клиентки на фоне флага, напоминающего российский. Он рассказал, что клиентка обратилась на видеоверификацию с вопросом, почему заблокировали ее счет.

"Сказали, что из-за того, что голова немытая..." - прокомментировал Гороховский.

Соучредитель monobank Гороховский высмеял фото клиентки

Впоследствии на публикацию ответила сама клиентка Карина Кольб. Она объяснила, что на фото был не российский, а словенский флаг, и фото она сделала не у себя дома. Девушка утверждает, что не обращала внимания на фон, а на фоне ее фотографии тогда был флаг не России, а Словении (он отличается от российского только наличием герба в левой части - ред.).

Объяснение девушки по поводу фото от Гороховского

Позже военнослужащий Сергей Гнездилов рассказал, что общался с Кариной.

  • По ее словам, она переехала вместе с мамой в 2023 году в Словению из Харькова, а годом позже - в Германию, где живет и сейчас.

Уже после реакции девушки Гороховский опубликовал новый пост, в котором заявил, что "у сторонников российского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных". Он продолжает настаивать, что флаг на фото девушки - именно российский триколор.

Скандал Монобанк - НБУ требует объяснений от Гороховского

Топ комментарии
+17
Там вісить лайно русняве, хай не пиз@ить
11.03.2026 21:39 Ответить
+14
А виправдання на кацапському язику.
11.03.2026 21:36 Ответить
+11
спеціальна компанія від рашистських політехнологів. хто повірит, що невинна щелепомовна куриця так "вдало" вибрала ракурс зйомки, ще й закрила герб плечем. Притиснути, перевірити переводи її та того знайомого, чий прапор, а потім ще не тільки рахунок закрити, а і її саму за провокації на гроші рашистів
11.03.2026 21:43 Ответить
А виправдання на кацапському язику.
11.03.2026 21:36 Ответить
А твоє лайно на дермові. Чому ти паплюжиш державну мову свїм лайном?
11.03.2026 22:08 Ответить
Несподівана веріфікація мабуть підловила її зненацька у бурятії.?
11.03.2026 22:32 Ответить
Там вісить лайно русняве, хай не пиз@ить
11.03.2026 21:39 Ответить
Помий голову, чуваче...
11.03.2026 21:41 Ответить
Хряпни джунджуріка..
11.03.2026 21:43 Ответить
Це два різні прапори еа двох різних фото. - видно по зображенню гір на другому прапорі. Якщо співставити масштаб, то видно, що на першому прапорі, який висить на стіні, гір нема на тому місці, де вони є на томв прапорі який лежить. Тому на першому фото - руснява ганчірка.
11.03.2026 21:50 Ответить
Питання далеко не в цьому, а в тому, як пересічні переймаються цією, по суті, копійчаною новиною...
Тому й треба помити голову... бажано ще й зсередини...
11.03.2026 22:06 Ответить
Так хтось же ту "пересічну новину" розпочав колотити на Цензорі своїми статтями , не коментатори .
11.03.2026 22:30 Ответить
Цю тему теж знесуть.
11.03.2026 21:41 Ответить
А регулятор вдало відволіка увагу від Угорського шкандалу з баблом та золотом.
11.03.2026 21:46 Ответить
Не вгадав , тут на форумі за ті гроші скоро один одного за горло братимуть . Одні "двушки посилають " , а інші їм намагаються мізки вставити .Так зрозумів, що ти схиляєшся до "двушечників" і "не все там чисто з Ощадбанком " , перегорни на минулі дні , махач там .
11.03.2026 22:33 Ответить
Не замикайся на одній темі, думай трохи ширше.
11.03.2026 22:36 Ответить
спеціальна компанія від рашистських політехнологів. хто повірит, що невинна щелепомовна куриця так "вдало" вибрала ракурс зйомки, ще й закрила герб плечем. Притиснути, перевірити переводи її та того знайомого, чий прапор, а потім ще не тільки рахунок закрити, а і її саму за провокації на гроші рашистів
11.03.2026 21:43 Ответить
За її словами, вона переїхала разом з мамою у 2023 році до Словенії з Харкова, а роком пізніше - у Німеччину, де живе й зараз.
цілком згоден з Олегом Гороховським, прям під час веріфікації не знайла іньшого ракурсу, як на фоні триколора, якщо кохаєш Україну то наш прапор був би до речі фоном коли знаходися за кордоном, а так спроба розкачати успішний стабільний банк.
11.03.2026 21:43 Ответить
Ти дебіл чи просто виборець Зе?
Якась баба, хай навіть на фоні сріколору, що не факт, робить відеоверифікацію, а довбойоб з синдромом вахтера який за сумісництвом цілий директор банку - вивалює на загал її фото, що прямо заборонено законодавством. І це по-твоєму провокація?
11.03.2026 22:30 Ответить
Вже дістала та "правильність" .Ану скажи мені - на всіх відео із "сруськими" їм пики замилюють ? А тут якраз приклад як кацапське рило пхалося до українського банку . Ну іще одне про "правильність ": не далі як сьогодні один із очільників оон засудив удар України по "мирному підприємству" брянська , при цьому він чомусь і словом не згадав про загиблих на заводі продтоварів у Харкові цього ж дня (( На пара олімпіаді кацапських військових до змагань допускають , а українці за сережки з написом "ні війні " роблять попередження . "Жгі" далі про український "дебілізм" , звісно , якщо сам не кацап !
11.03.2026 22:41 Ответить
Якщо прапор на стіні причепили скотчем з країв, то трохи знизу мав бути видно герб словенії , звісно якщо його не перевернули догори дригом)
11.03.2026 21:46 Ответить
Скотч на самому краї там ні звідки узятися тому гербу.
11.03.2026 22:25 Ответить
А ще кольори відрізняються. Та розмір менший. І взагалі в неї не прапор Словенії, а якась ганчірка. Крізь яку лінолеум видно.
11.03.2026 21:54 Ответить
Так то на стіні дійсно рашистський прапор. У прапора Словенії біла стрічка ширша від інших - на фото з хлєбалом, стрічки однакової ширини і щита не видно хоч мало би бути видно хоча б частину його.
11.03.2026 21:49 Ответить
так, на стіні скоріш за все прапор рф, хоча полоси можуть бути однакові за розміром але герб буде точно видно.
11.03.2026 21:51 Ответить
Нехай не бреше, по іПальнику видно, що вонО кацапка
11.03.2026 21:52 Ответить
НБУ де голова пишний (кум дєрьмака) - ще та клоака zельного гівна
11.03.2026 21:52 Ответить
Вам не вгодиш , Гонтарєва теж не такою була , хором бігали підспівувати "горіла хата ..."((
11.03.2026 22:44 Ответить
Тобто Національний Банк України захищає російську тряпку?
Не здивуюсь, що зелені використають цю ситуацію, щоб віджати банк.
11.03.2026 21:52 Ответить
НБУ під керуванням кума ДЄРЬМАКА пишного ..

тут більше нічого сказати
11.03.2026 21:53 Ответить
Всі задоволені. Вона хотіла накинути на вентилятор - це вийшло. Той Гороховський хотів хайпанути - це теж вийшло. Аудиторія, для якої цей патріотичний жест призначений, теж задоволена. Їй поняття в стилі "банківська таємниця" не надто близькі, вона більше живе інстинктами.
11.03.2026 21:55 Ответить
Одни только клиенты немного все же призадумались) Ну им не повезло. Есть чем думать, вот и призадумались.
11.03.2026 22:09 Ответить
Даруйте шановний.
Банківська таємниця в ***** чи в ганчірці?
11.03.2026 22:15 Ответить
Ось про це я й кажу.
11.03.2026 22:27 Ответить
Про що ?
11.03.2026 22:46 Ответить
Хоч 1 розумний комент.
Я цей гамнобанк послав ***** коли вони вимагали від мене включити геодані і фотку/відео на пів корпусу коли я вже в формі на Донбасі в 22-у був.
А, і ще до того їх всрата програма не хотіла працювати на моєму новому телефоні.
Хайпова параша для зумерів а не банк.
11.03.2026 22:34 Ответить
Бреше телиця,на стіні і на підлозі різні прапори,чому не зняла його на тій стіні,напевно це старе фото де і прапор,і ляшки рекламує.
11.03.2026 21:56 Ответить
Кум ДЄРЬМАКА пишний - голова НБУ

пишний - колишній голова правління Ощадбанка

інкасатори Ощадбанка їхали по трасі М5 (яка не веде в Україну) під наглядом корумпованого колишнього генерала СБУ

першим просрався не Ощадбанк, а пишний - кум дєрьмака

просто до роздумів
11.03.2026 21:56 Ответить
А чому словенський прапор кинули під ноги? Шось тут неоднозначно... Будь який українець за таке фото таке забанив би! Схоже на провокацію скандалу. Треба перевірити, хто і де в неї воює
11.03.2026 21:58 Ответить
Я конечно все понимаю, хайп дело нужное, но когда твои финансы, банковская тайна и личные данные зависят от патриотического настря руководителя данной финансовой структуры, то это уже не банк. Это конечно хорошо что на данный момент времёни его политические взгляды совпадают со взглядами большинства. А если завтра они вдруг поменяются с точности до наоборот? Страна превратиласт в шапито уже на всех уровнях.
11.03.2026 22:15 Ответить
Виявляється в неї тато на фронті. І воює з 2014 року.

11.03.2026 22:17 Ответить
Хотів показати себе патріотом зрозуміло, але вдруге вже повів себе неадекватно, як звичайна дурна жінка яка не хоче визнавати помилку, бо він не ектрасенс щоб точно знати. Якщо робиш гроші треба бути професіоналом, а не емоційним ідіотом.
11.03.2026 22:22 Ответить
 
 