НБУ требует объяснений от monobank за публикацию Гороховским фото клиентки с "флагом РФ"
Национальный банк Украины требует объяснений по поводу публикации соучредителя проекта monobank Олега Гороховского, в которой он распространил фото клиентки банка. Все - из-за, вероятно, российского флага на фоне и обвинений в пророссийских взглядах.
Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос "Экономической правды", передает Цензор.НЕТ.
Регулятор требует объяснений
В Нацбанке отметили, что проверяют обстоятельства инцидента и уже направили в банк запрос с просьбой объяснить распространение информации, полученной во время идентификации или проверки клиента, которая может включать банковскую тайну.
Регулятор заявил, что может дать свою оценку действиям Гороховского только после получения ответа банка и проверки всех фактов. До этого комментировать ситуацию там не будут, ведь информация, полученная в ходе надзорных действий, также относится к банковской тайне.
Если во время проверки выявят нарушение законодательства или правил НБУ, регулятор может применить к банку предусмотренные законом санкции.
Что предшествовало?
- 9 марта Олег Гороховский опубликовал в соцсети Threads фото клиентки на фоне флага, напоминающего российский. Он рассказал, что клиентка обратилась на видеоверификацию с вопросом, почему заблокировали ее счет.
"Сказали, что из-за того, что голова немытая..." - прокомментировал Гороховский.
Впоследствии на публикацию ответила сама клиентка Карина Кольб. Она объяснила, что на фото был не российский, а словенский флаг, и фото она сделала не у себя дома. Девушка утверждает, что не обращала внимания на фон, а на фоне ее фотографии тогда был флаг не России, а Словении (он отличается от российского только наличием герба в левой части - ред.).
Позже военнослужащий Сергей Гнездилов рассказал, что общался с Кариной.
- По ее словам, она переехала вместе с мамой в 2023 году в Словению из Харькова, а годом позже - в Германию, где живет и сейчас.
Уже после реакции девушки Гороховский опубликовал новый пост, в котором заявил, что "у сторонников российского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных". Он продолжает настаивать, что флаг на фото девушки - именно российский триколор.
Тому й треба помити голову... бажано ще й зсередини...
цілком згоден з Олегом Гороховським, прям під час веріфікації не знайла іньшого ракурсу, як на фоні триколора, якщо кохаєш Україну то наш прапор був би до речі фоном коли знаходися за кордоном, а так спроба розкачати успішний стабільний банк.
Якась баба, хай навіть на фоні сріколору, що не факт, робить відеоверифікацію, а довбойоб з синдромом вахтера який за сумісництвом цілий директор банку - вивалює на загал її фото, що прямо заборонено законодавством. І це по-твоєму провокація?
Не здивуюсь, що зелені використають цю ситуацію, щоб віджати банк.
тут більше нічого сказати
Банківська таємниця в ***** чи в ганчірці?
Я цей гамнобанк послав ***** коли вони вимагали від мене включити геодані і фотку/відео на пів корпусу коли я вже в формі на Донбасі в 22-у був.
А, і ще до того їх всрата програма не хотіла працювати на моєму новому телефоні.
Хайпова параша для зумерів а не банк.
пишний - колишній голова правління Ощадбанка
інкасатори Ощадбанка їхали по трасі М5 (яка не веде в Україну) під наглядом корумпованого колишнього генерала СБУ
першим просрався не Ощадбанк, а пишний - кум дєрьмака
просто до роздумів