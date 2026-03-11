НБУ вимагає пояснень від monobank за публікацію Гороховським фото клієнтки з "прапором РФ"

Національний банк України вимагає пояснень щодо публікації співзасновника проєкту monobank Олега Гороховського, у якій він поширив фото клієнтки банку. Все через, ймовірно, російський прапор на фоні та звинувачення у проросійських поглядах.

Про це НБУ повідомив у відповідь на запит "Економічної правди", передає Цензор.НЕТ.

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Регулятор вимагає пояснень

У Нацбанку зазначили, що перевіряють обставини інциденту та вже надіслали до банку запит із проханням пояснити поширення інформації, отриманої під час ідентифікації або перевірки клієнта, яка може включати банківську таємницю.

Регулятор заявив, що може дати свою оцінку діям Гороховського лише після отримання відповіді банку та перевірки всіх фактів. До цього коментувати ситуацію там не будуть, адже інформація, отримана під час наглядових дій, також належить до банківської таємниці.

Якщо під час перевірки виявлять порушення законодавства або правил НБУ, регулятор може застосувати до банку передбачені законом санкції.

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Що передувало?

9 березня Олег Гороховський опублікував в соцмережі Threads фото клієнтки на тлі прапора, який нагадує російський. Він розповів, що клієнтка звернулась на відеоверифікацію з питанням, чому заблокували її рахунок.

"Сказали, що через те що голова немита…" - прокоментував Гороховський.

Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка Карина Кольб. Вона пояснила, що на фото був не російський, а словенський прапор, і фото вона зробила не в себе вдома. Дівчина стверджує, що не звертала увагу на фон, а на тлі її світлини тоді був прапор не Росії, а Словенії (він відрізняється від російського лише наявністю герба у лівій частині - ред.).

Пізніше військовослужбовець Сергій Гнезділов розповів, що спілкувався з Кариною.

За її словами, вона переїхала разом з мамою у 2023 році до Словенії з Харкова, а роком пізніше — у Німеччину, де живе й зараз.

Уже після реакції дівчини Гороховський опублікував новий допис, в якому заявив, що "у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних". Він продовжує наполягати, що прапор на фото дівчини саме російський триколор.

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