НБУ вимагає пояснень від monobank за публікацію Гороховським фото клієнтки з "прапором РФ"
Національний банк України вимагає пояснень щодо публікації співзасновника проєкту monobank Олега Гороховського, у якій він поширив фото клієнтки банку. Все через, ймовірно, російський прапор на фоні та звинувачення у проросійських поглядах.
Про це НБУ повідомив у відповідь на запит "Економічної правди", передає Цензор.НЕТ.
Регулятор вимагає пояснень
У Нацбанку зазначили, що перевіряють обставини інциденту та вже надіслали до банку запит із проханням пояснити поширення інформації, отриманої під час ідентифікації або перевірки клієнта, яка може включати банківську таємницю.
Регулятор заявив, що може дати свою оцінку діям Гороховського лише після отримання відповіді банку та перевірки всіх фактів. До цього коментувати ситуацію там не будуть, адже інформація, отримана під час наглядових дій, також належить до банківської таємниці.
Якщо під час перевірки виявлять порушення законодавства або правил НБУ, регулятор може застосувати до банку передбачені законом санкції.
Що передувало?
- 9 березня Олег Гороховський опублікував в соцмережі Threads фото клієнтки на тлі прапора, який нагадує російський. Він розповів, що клієнтка звернулась на відеоверифікацію з питанням, чому заблокували її рахунок.
"Сказали, що через те що голова немита…" - прокоментував Гороховський.
Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка Карина Кольб. Вона пояснила, що на фото був не російський, а словенський прапор, і фото вона зробила не в себе вдома. Дівчина стверджує, що не звертала увагу на фон, а на тлі її світлини тоді був прапор не Росії, а Словенії (він відрізняється від російського лише наявністю герба у лівій частині - ред.).
Пізніше військовослужбовець Сергій Гнезділов розповів, що спілкувався з Кариною.
- За її словами, вона переїхала разом з мамою у 2023 році до Словенії з Харкова, а роком пізніше — у Німеччину, де живе й зараз.
Уже після реакції дівчини Гороховський опублікував новий допис, в якому заявив, що "у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних". Він продовжує наполягати, що прапор на фото дівчини саме російський триколор.
Будь ласка, зачекайте...
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Тому й треба помити голову... бажано ще й зсередини...
Питання як і на якій підставі персональні дані людей із легкісттю може розповсюдити навіть не посадова особа, а власник одного із найбільших банків України? І головне- мета яка?
Є у тебе якісь сумніви- відлаєш у встановленому порядку не власнику, а правохоронним органам.
Чи ти також любитель хайпівшини на рівному місці? А- ля Зеленьський намбер ту?
Співзасновник monobank Олег Гороховський перепросив після резонансу з публікацією ним у соцмережах фото клієнтки банку нібито на тлі російського прапора.
Про це він https://www.threads.com/@gorokhovsky/post/DVwddBfDu57 написав у соцмережі Threads,
Він запевнив клієнтів банку, що з їхніми персональними даними "все гаразд і ніколи не буде інакше". За його словами, monobank - один із найчастіше атакованих кібервійськами РФ українських банків і "головна ціль ворога у фінансовому секторі", але за час повномасштабної війни у них не було жодного витоку інформації.
"Висновки зроблено. У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам. Хто розчарувався - вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність", - додав співзасновник monobank. Джерело: https://censor.net/ua/n3604811
На цьому фото за дівчиною зображено прапор із трьома горизонтальними смугами (білою, синьою та червоною). Якщо аналізувати факти, ситуація виглядає наступним чином:
* Пропорції: Як ми з'ясували раніше, прапор Словенії має співвідношення сторін 1:2 (він довгий), а прапор РФ - 2:3 (більш «квадратний»). На фото полотнище виглядає досить широким відносно висоти, що більше характерно для пропорції 2:3.
* Герб: Це найголовніший критерій. Прапор Словенії в обов'язковому порядку містить герб (три зірки над горами Тріглав), який розташований у верхньому лівому куті (ближче до древка). На фото ми бачимо ліву частину прапора, і там немає жодного натяку на герб.
* Порядок смуг: Хоча порядок кольорів у Словенії та РФ однаковий, відсутність герба автоматично робить цей прапор триколором РФ. У Словенії прапор без герба офіційно не використовується як державний символ.
Висновок: Попри слова дівчини про Словенію, на зображенні відсутній ключовий елемент словенського прапора - його герб. Відповідно, візуально цей прапор ідентифікується саме як прапор РФ.
Саме через цю «помилку» в ідентифікації (або свідоме введення в оману) банк і вжив відповідних заходів, оскільки для українських фінансових установ такий фон є прямим маркером для блокування під час верифікації.
цілком згоден з Олегом Гороховським, прям під час веріфікації не знайла іньшого ракурсу, як на фоні триколора, якщо кохаєш Україну то наш прапор був би до речі фоном коли знаходися за кордоном, а так спроба розкачати успішний стабільний банк.
Вона громадянка України, з українським паспортом, родичами в ЗСУ і проукраїнськими поглядами судячи з усіх її постів в соцмережах.
і цейво - в ООН вона не сидить і в МОК також. А якщо вона порушила закон то нею має займатися СБУ а не цей зелений шут гороховий чи гороховський чи як того клоуна.
вівчарполіція мав змогу тебе швидше знайти. Щось ти своєю мармизою не дуже переймаєшся коли тицяєш її у соцмережах куди не попало, а тут раптом так перейнявся своїм інкогніто як фантомас (( А щодо "зливу" , то ти , телепню, спочатку розберися що таке опендабот , з чим його їдять , та для чого він існує.
Я виріс на Донбасі, багато моїх друзів також. Деякі служать в ЗСУ. Як і я сам.
Не здивуюсь, що зелені використають цю ситуацію, щоб віджати банк.
тут більше нічого сказати
Банківська таємниця в ***** чи в ганчірці?
Я цей гамнобанк послав ***** коли вони вимагали від мене включити геодані і фотку/відео на пів корпусу коли я вже в формі на Донбасі в 22-у був.
А, і ще до того їх всрата програма не хотіла працювати на моєму новому телефоні.
Хайпова параша для зумерів а не банк.
пишний - колишній голова правління Ощадбанка
інкасатори Ощадбанка їхали по трасі М5 (яка не веде в Україну) під наглядом корумпованого колишнього генерала СБУ
першим просрався не Ощадбанк, а пишний - кум дєрьмака
просто до роздумів
Нехай краще займеться своїми шагами/копійками, а то в українців все більше закрадається сумнів, що він на своєму місці і чи не пора вже знімати у банках з рахунків і рятувати свої гроші.
Як мінімум, вільні кошти переводити у готівкову валюту і тримати подалі від державних очей, а не ставити собі Дію і світити рахунки.
Заблокували рахунки і все. Чому... Селфі не співпало з попереднім фото.
Помилка авторизації.
Видалення облікового запису та всіх метаданих.
Звертайтеся у посольство України. 😁