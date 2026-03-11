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Новини Скандал з monobank
8 053 79

НБУ вимагає пояснень від monobank за публікацію Гороховським фото клієнтки з "прапором РФ"

Національний банк України вимагає пояснень щодо публікації співзасновника проєкту monobank Олега Гороховського, у якій він поширив фото клієнтки банку. Все через, ймовірно, російський прапор на фоні та звинувачення у проросійських поглядах.

Про це НБУ повідомив у відповідь на запит "Економічної правди", передає Цензор.НЕТ.

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Регулятор вимагає пояснень

У Нацбанку зазначили, що перевіряють обставини інциденту та вже надіслали до банку запит із проханням пояснити поширення інформації, отриманої під час ідентифікації або перевірки клієнта, яка може включати банківську таємницю.

Регулятор заявив, що може дати свою оцінку діям Гороховського лише після отримання відповіді банку та перевірки всіх фактів. До цього коментувати ситуацію там не будуть, адже інформація, отримана під час наглядових дій, також належить до банківської таємниці.

Якщо під час перевірки виявлять порушення законодавства або правил НБУ, регулятор може застосувати до банку передбачені законом санкції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія отримала листа від НБУ щодо незаконного затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині

Що передувало?

  • 9 березня Олег Гороховський опублікував в соцмережі Threads фото клієнтки на тлі прапора, який нагадує російський. Він розповів, що клієнтка звернулась на відеоверифікацію з питанням, чому заблокували її рахунок.

"Сказали, що через те що голова немита…" - прокоментував Гороховський.

Співзасновник monobank Гороховський поглузував з фото клієнтки

Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка Карина Кольб. Вона пояснила, що на фото був не російський, а словенський прапор, і фото вона зробила не в себе вдома. Дівчина стверджує, що не звертала увагу на фон, а на тлі її світлини тоді був прапор не Росії, а Словенії (він відрізняється від російського лише наявністю герба у лівій частині - ред.).

Пояснення дівчини щодо фото від Гороховського

Пізніше військовослужбовець Сергій Гнезділов розповів, що спілкувався з Кариною.

  • За її словами, вона переїхала разом з мамою у 2023 році до Словенії з Харкова, а роком пізніше — у Німеччину, де живе й зараз.

Уже після реакції дівчини Гороховський опублікував новий допис, в якому заявив, що "у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних". Він продовжує наполягати, що прапор на фото дівчини саме російський триколор.

Скандал Монобанк - НБУ вимагає пояснень від Гороховського

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із monobank звільнився відповідальний за "банки" і благодійність топменеджер

Автор: 

банки (8000) НБУ (10852) Monobank (95) Гороховський Олег (21)
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Топ коментарі
+29
А виправдання на кацапському язику.
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11.03.2026 21:36 Відповісти
+29
Там вісить лайно русняве, хай не пиз@ить
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11.03.2026 21:39 Відповісти
+20
спеціальна компанія від рашистських політехнологів. хто повірит, що невинна щелепомовна куриця так "вдало" вибрала ракурс зйомки, ще й закрила герб плечем. Притиснути, перевірити переводи її та того знайомого, чий прапор, а потім ще не тільки рахунок закрити, а і її саму за провокації на гроші рашистів
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11.03.2026 21:43 Відповісти
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А виправдання на кацапському язику.
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11.03.2026 21:36 Відповісти
Несподівана веріфікація мабуть підловила її зненацька у бурятії.?
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11.03.2026 22:32 Відповісти
Там вісить лайно русняве, хай не пиз@ить
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11.03.2026 21:39 Відповісти
Помий голову, чуваче...
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11.03.2026 21:41 Відповісти
Хряпни джунджуріка..
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11.03.2026 21:43 Відповісти
Це два різні прапори еа двох різних фото. - видно по зображенню гір на другому прапорі. Якщо співставити масштаб, то видно, що на першому прапорі, який висить на стіні, гір нема на тому місці, де вони є на томв прапорі який лежить. Тому на першому фото - руснява ганчірка.
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11.03.2026 21:50 Відповісти
Питання далеко не в цьому, а в тому, як пересічні переймаються цією, по суті, копійчаною новиною...
Тому й треба помити голову... бажано ще й зсередини...
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11.03.2026 22:06 Відповісти
Так хтось же ту "пересічну новину" розпочав колотити на Цензорі своїми статтями , не коментатори .
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11.03.2026 22:30 Відповісти
Цензор - не найгірший вентилятор...
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11.03.2026 23:07 Відповісти
Я потужністю не мірявся , просто люди коментують те що публікується , які питання до читачів ...
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11.03.2026 23:09 Відповісти
До чого тут правпор, який ні ти ні хто по тому фото однозначно ідентифікувати не зможе, крім " сам дурак"?
Питання як і на якій підставі персональні дані людей із легкісттю може розповсюдити навіть не посадова особа, а власник одного із найбільших банків України? І головне- мета яка?
Є у тебе якісь сумніви- відлаєш у встановленому порядку не власнику, а правохоронним органам.
Чи ти також любитель хайпівшини на рівному місці? А- ля Зеленьський намбер ту?
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11.03.2026 22:56 Відповісти
Та дійсно, до чого тут прапор? Какая разніца - український, словенський, кацапський, іспанський? Головне - банківська таємниця! О!
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11.03.2026 23:12 Відповісти
Краще з розумним згубити, ніж з дурнем знайти..
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11.03.2026 23:14 Відповісти
Ну так, корені навіть за іспанським прапором не сховаєш. Дивно, наскільки українці не вміють робити глибинний аналіз. Ми хочемо, щоб Європа вводила санкції проти кацапських банків, фізичних і юридичних осіб, але захищаємо банківську таємницю кацапських вкладників і їх поціновувпчів в українських!!! банках! Що ж то має робитися в такій голові? Про совість і патріотизм я вже промовчу - в тих головах такі поняття не живуть. Це так по-зеленськи! І нема чого дивуватися, що Європа не лише не вводить нові санкції, а й скоро зніме ті, що вже введені. Тьху, блін, нагородив Господь співгромадянами.
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11.03.2026 23:23 Відповісти
Читай, ..урню.

Співзасновник monobank Олег Гороховський перепросив після резонансу з публікацією ним у соцмережах фото клієнтки банку нібито на тлі російського прапора.

Про це він https://www.threads.com/@gorokhovsky/post/DVwddBfDu57 написав у соцмережі Threads,
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12.03.2026 00:12 Відповісти
Далі читай.

Він запевнив клієнтів банку, що з їхніми персональними даними "все гаразд і ніколи не буде інакше". За його словами, monobank - один із найчастіше атакованих кібервійськами РФ українських банків і "головна ціль ворога у фінансовому секторі", але за час повномасштабної війни у них не було жодного витоку інформації.

"Висновки зроблено. У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам. Хто розчарувався - вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність", - додав співзасновник monobank. Джерело: https://censor.net/ua/n3604811
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12.03.2026 00:14 Відповісти
Тобто висновків не зробив ніхто! І ми ще щось вимагажмо від Швейцарії, яка старанно зберігає банківську таємницю кацапських клієнтів і нарікаємо на Бельгію, де зберігаються найбільші кацапські активи. А відкривати банківську таємницю за вкчщіякою НБУ можемо лише підсанкційного Порошенка, оскільки і нинішній, і попередній голова НБУ були ставлениками і кумом (Пишний) Єрмака. Я рлжумію, чому здав назад Гороховський - йдкться про небажання отримати санкціх від НБУ, але не розумію дурнів, які плюють на власний прапор, коди йдеться про банківську таємницю підкацапників!!! в українському!!! банку. Раджу вам одягнути окуляри, коли дивитесь у дзеркало. Може там побачите дурнів, якими забита ваша голова. Не коментуйте тут патріотизм - це буде надто нещиро навіть для вас. Я рлзумію, що асі розумні поїхали в Іспанію, а дурні залишились в Україні. І звичайно з Іспанії банківська таємниця здається важливішою за український прапор, бо про що ще можна думати окрім грошей, коли в тебе є цілодобово світло і тепло. Більше відповідати нп буду - справді гидко.
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12.03.2026 01:15 Відповісти
Ти краще різної галіматьї не пиши, корисніше для всіх буде.
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12.03.2026 13:21 Відповісти
Не переживайте так, по написанню "різної галіматьї" я вам точно не конкурент. 😊
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12.03.2026 21:05 Відповісти
Ось що мені відповів ШІ стосовно прапора:

На цьому фото за дівчиною зображено прапор із трьома горизонтальними смугами (білою, синьою та червоною). Якщо аналізувати факти, ситуація виглядає наступним чином:
* Пропорції: Як ми з'ясували раніше, прапор Словенії має співвідношення сторін 1:2 (він довгий), а прапор РФ - 2:3 (більш «квадратний»). На фото полотнище виглядає досить широким відносно висоти, що більше характерно для пропорції 2:3.
* Герб: Це найголовніший критерій. Прапор Словенії в обов'язковому порядку містить герб (три зірки над горами Тріглав), який розташований у верхньому лівому куті (ближче до древка). На фото ми бачимо ліву частину прапора, і там немає жодного натяку на герб.
* Порядок смуг: Хоча порядок кольорів у Словенії та РФ однаковий, відсутність герба автоматично робить цей прапор триколором РФ. У Словенії прапор без герба офіційно не використовується як державний символ.
Висновок: Попри слова дівчини про Словенію, на зображенні відсутній ключовий елемент словенського прапора - його герб. Відповідно, візуально цей прапор ідентифікується саме як прапор РФ.
Саме через цю «помилку» в ідентифікації (або свідоме введення в оману) банк і вжив відповідних заходів, оскільки для українських фінансових установ такий фон є прямим маркером для блокування під час верифікації.
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12.03.2026 00:21 Відповісти
Цю тему теж знесуть.
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11.03.2026 21:41 Відповісти
А регулятор вдало відволіка увагу від Угорського шкандалу з баблом та золотом.
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11.03.2026 21:46 Відповісти
Не вгадав , тут на форумі за ті гроші скоро один одного за горло братимуть . Одні "двушки посилають " , а інші їм намагаються мізки вставити .Так зрозумів, що ти схиляєшся до "двушечників" і "не все там чисто з Ощадбанком " , перегорни на минулі дні , махач там .
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11.03.2026 22:33 Відповісти
Не замикайся на одній темі, думай трохи ширше.
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11.03.2026 22:36 Відповісти
Ти також не шукай конспірології там , де нею навіть не смердить .
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11.03.2026 22:51 Відповісти
спеціальна компанія від рашистських політехнологів. хто повірит, що невинна щелепомовна куриця так "вдало" вибрала ракурс зйомки, ще й закрила герб плечем. Притиснути, перевірити переводи її та того знайомого, чий прапор, а потім ще не тільки рахунок закрити, а і її саму за провокації на гроші рашистів
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11.03.2026 21:43 Відповісти
За її словами, вона переїхала разом з мамою у 2023 році до Словенії з Харкова, а роком пізніше - у Німеччину, де живе й зараз. Джерело: https://censor.net/ua/n3604793,
цілком згоден з Олегом Гороховським, прям під час веріфікації не знайла іньшого ракурсу, як на фоні триколора, якщо кохаєш Україну то наш прапор був би до речі фоном коли знаходися за кордоном, а так спроба розкачати успішний стабільний банк.
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11.03.2026 21:43 Відповісти
Вже дістала та "правильність" .Ану скажи мені - на всіх відео із "сруськими" їм пики замилюють ? А тут якраз приклад як кацапське рило пхалося до українського банку . Ну іще одне про "правильність ": не далі як сьогодні один із очільників оон засудив удар України по "мирному підприємству" брянська , при цьому він чомусь і словом не згадав про загиблих на заводі продтоварів у Харкові цього ж дня (( На пара олімпіаді кацапських військових до змагань допускають , а українці за сережки з написом "ні війні " роблять попередження . "Жгі" далі про український "дебілізм" , звісно , якщо сам не кацап !
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11.03.2026 22:41 Відповісти
"А тут якраз приклад як кацапське рило пхалося до українського банку"

Вона громадянка України, з українським паспортом, родичами в ЗСУ і проукраїнськими поглядами судячи з усіх її постів в соцмережах.

і цейво - в ООН вона не сидить і в МОК також. А якщо вона порушила закон то нею має займатися СБУ а не цей зелений шут гороховий чи гороховський чи як того клоуна.
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11.03.2026 23:35 Відповісти
Громадянка України і вибухівку у Львові заклала , раптом що . Ну а тут, якщо вона фотки на фоні кацапського прапора робить, швидше варто говорити про місце народження , а не громадянство , бо громадянством там вже іншим *******. Я її пости у соцмережах не читав , а фото на фоні кацапської тряпки бачу .Висновок простий - вляпатися просто - відмитися важко . Ну і щодо паспорта українського - по європах із ним мільйон зкацаплених даунбасян і кримсонів ганяє і Україну паскудить - ти їх теж шануєш ?
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11.03.2026 23:44 Відповісти
я шаную всіх допоки їх вина не очевидна. А офіційні установи повинні шанувати як мінімум допоки їх провина не доведена в суді.
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12.03.2026 00:08 Відповісти
Банк - комерційний заклад , а не офіційна установа . Офіційна установа це там, де присягу держслужбовця складають ((
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12.03.2026 00:25 Відповісти
Вони працюють за законами України і не мають право видавати дані клієнтів інакше як за рішенням суду чи зверненням уповноважених органів.
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12.03.2026 00:32 Відповісти
Які дані клієнта розголошено - суми коштів на рахунку , номер того рахунку , код доступу , адреса проживання , паспортні дані ..... ? Я коли побачив інформацію про себе у опендаботі вперше -охрінів , і все це у вільному доступі аж до переліку судових рішень у яких я приймав участь , а ти мені тут втираєш за мармизу на фоні аквафрешу ...... офігєнні персональні дані ((((
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12.03.2026 00:50 Відповісти
Твоя мармиза і є персональними даними в тому числі. Не кажучи вже про публічні звинувачення. А зливають всі інфу по тобі в тому числі такі "розумні" ділки.
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12.03.2026 00:55 Відповісти
Твоя мармиза , рівно і як відбитки пальців , перестала бути персональними даними відколи ти свого писка підсунув під цифрову матрицю для біометричного паспорта і перетворилася на цифрову бирку як у корови , тільки і того що у рогатої у вусі , а у тебе - в кишені . Тепер це не персональні дані , а дзвіночок на шиї у барана , щоб по ньому вівчар поліція мав змогу тебе швидше знайти. Щось ти своєю мармизою не дуже переймаєшся коли тицяєш її у соцмережах куди не попало, а тут раптом так перейнявся своїм інкогніто як фантомас (( А щодо "зливу" , то ти , телепню, спочатку розберися що таке опендабот , з чим його їдять , та для чого він існує.
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12.03.2026 02:27 Відповісти
Розберися трошки в законодавстві, почитай хто і як повинен зберігати і оберігати дані, а потім розповідай мені казочки для розумово відсталих селюків яких ти начитався в якійсь дупі інтернету.
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12.03.2026 02:56 Відповісти
Я вже розібрався у твоїх розумових здібностях , мені цього достатньо . Дотримуватимуся правила, що краще із розумним втратити , аніж з дурнем знайти .
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12.03.2026 03:22 Відповісти
Ну то відлазь назад в свій хлів до решти розумних з яких бєніно-тігіпківський банкір купони стриже
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12.03.2026 12:32 Відповісти
Твоя "думка" для мене дуже важлива , "генію" (((
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12.03.2026 12:38 Відповісти
Коли нас прийде вбивати мирний мешканець донбасу з окупованої теріторії тоді ріторику висловів змінеш чи до останього подиху будеш вірити що вони наші мешканці?
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12.03.2026 13:06 Відповісти
До чого тут це взагалі?
Я виріс на Донбасі, багато моїх друзів також. Деякі служать в ЗСУ. Як і я сам.
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12.03.2026 13:27 Відповісти
Якщо прапор на стіні причепили скотчем з країв, то трохи знизу мав бути видно герб словенії , звісно якщо його не перевернули догори дригом)
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11.03.2026 21:46 Відповісти
Скотч на самому краї там ні звідки узятися тому гербу.
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11.03.2026 22:25 Відповісти
теж так подумав.
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12.03.2026 09:08 Відповісти
А ще кольори відрізняються. Та розмір менший. І взагалі в неї не прапор Словенії, а якась ганчірка. Крізь яку лінолеум видно.
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11.03.2026 21:54 Відповісти
Я хотів би подивитися на громадянина будь якої країни хто б дозволив прапор країни кинути під ноги на підлогу а не просто зафільмувати на стіні де він знаходився весь час.
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12.03.2026 13:09 Відповісти
На стіні кацапська ганчірка, на підлозі прапор Словенії. Це абсолютно очевидно. Навіть особливо приглядатися не треба. Є громадяни Словенії, словенці називаються. Можеш на ютюбі подивитися, або к ним поїхати
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12.03.2026 13:19 Відповісти
Так то на стіні дійсно рашистський прапор. У прапора Словенії біла стрічка ширша від інших - на фото з хлєбалом, стрічки однакової ширини і щита не видно хоч мало би бути видно хоча б частину його.
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11.03.2026 21:49 Відповісти
так, на стіні скоріш за все прапор рф, хоча полоси можуть бути однакові за розміром але герб буде точно видно.
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11.03.2026 21:51 Відповісти
Нехай не бреше, по іПальнику видно, що вонО кацапка
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11.03.2026 21:52 Відповісти
НБУ де голова пишний (кум дєрьмака) - ще та клоака zельного гівна
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11.03.2026 21:52 Відповісти
Вам не вгодиш , Гонтарєва теж не такою була , хором бігали підспівувати "горіла хата ..."((
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11.03.2026 22:44 Відповісти
Тобто Національний Банк України захищає російську тряпку?
Не здивуюсь, що зелені використають цю ситуацію, щоб віджати банк.
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11.03.2026 21:52 Відповісти
НБУ під керуванням кума ДЄРЬМАКА пишного ..

тут більше нічого сказати
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11.03.2026 21:53 Відповісти
Всі задоволені. Вона хотіла накинути на вентилятор - це вийшло. Той Гороховський хотів хайпанути - це теж вийшло. Аудиторія, для якої цей патріотичний жест призначений, теж задоволена. Їй поняття в стилі "банківська таємниця" не надто близькі, вона більше живе інстинктами.
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11.03.2026 21:55 Відповісти
Одни только клиенты немного все же призадумались) Ну им не повезло. Есть чем думать, вот и призадумались.
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11.03.2026 22:09 Відповісти
Даруйте шановний.
Банківська таємниця в ***** чи в ганчірці?
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11.03.2026 22:15 Відповісти
Ось про це я й кажу.
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11.03.2026 22:27 Відповісти
Про що ?
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11.03.2026 22:46 Відповісти
лох, не тупи.
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11.03.2026 22:54 Відповісти
Хоч 1 розумний комент.
Я цей гамнобанк послав ***** коли вони вимагали від мене включити геодані і фотку/відео на пів корпусу коли я вже в формі на Донбасі в 22-у був.
А, і ще до того їх всрата програма не хотіла працювати на моєму новому телефоні.
Хайпова параша для зумерів а не банк.
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11.03.2026 22:34 Відповісти
Тільки приватбанк, тільки класика. А то понапридумують - то якісь лимони збирають, то москалословаків фотографують.
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11.03.2026 23:47 Відповісти
Там ще була очешуєнна історія недавно як в чувіхи якийсь додаток чи гра зняв з тої монобанки декілька тисяч баксів у якойїсь чувіхи. Коротше шняга. Ще один адепт перебільшеної ролі кібербезпеки.
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12.03.2026 00:07 Відповісти
Бреше телиця,на стіні і на підлозі різні прапори,чому не зняла його на тій стіні,напевно це старе фото де і прапор,і ляшки рекламує.
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11.03.2026 21:56 Відповісти
Кум ДЄРЬМАКА пишний - голова НБУ

пишний - колишній голова правління Ощадбанка

інкасатори Ощадбанка їхали по трасі М5 (яка не веде в Україну) під наглядом корумпованого колишнього генерала СБУ

першим просрався не Ощадбанк, а пишний - кум дєрьмака

просто до роздумів
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11.03.2026 21:56 Відповісти
А чому словенський прапор кинули під ноги? Шось тут неоднозначно... Будь який українець за таке фото таке забанив би! Схоже на провокацію скандалу. Треба перевірити, хто і де в неї воює
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11.03.2026 21:58 Відповісти
Я конечно все понимаю, хайп дело нужное, но когда твои финансы, банковская тайна и личные данные зависят от патриотического настря руководителя данной финансовой структуры, то это уже не банк. Это конечно хорошо что на данный момент времёни его политические взгляды совпадают со взглядами большинства. А если завтра они вдруг поменяются с точности до наоборот? Страна превратиласт в шапито уже на всех уровнях.
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11.03.2026 22:15 Відповісти
Виявляється в неї тато на фронті. І воює з 2014 року.

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11.03.2026 22:17 Відповісти
Хотів показати себе патріотом зрозуміло, але вдруге вже повів себе неадекватно, як звичайна дурна жінка яка не хоче визнавати помилку, бо він не ектрасенс щоб точно знати. Якщо робиш гроші треба бути професіоналом, а не емоційним ідіотом.
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11.03.2026 22:22 Відповісти
Який банк очолюєш ? Такий професіоналізм від тебе іде що аж страшно ......
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11.03.2026 22:49 Відповісти
Пишний просрав чужі гроші, а тепер хоче виїхати на хайпі з тою знимкою з аквафрешним фоном. Щоби всі забули про його дикий просер.
Нехай краще займеться своїми шагами/копійками, а то в українців все більше закрадається сумнів, що він на своєму місці і чи не пора вже знімати у банках з рахунків і рятувати свої гроші.
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11.03.2026 23:04 Відповісти
Грощі треба було починати рятувати з 2019 року.
Як мінімум, вільні кошти переводити у готівкову валюту і тримати подалі від державних очей, а не ставити собі Дію і світити рахунки.
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11.03.2026 23:21 Відповісти
Не треба було писати, здіймати галас, щось пояснювати про прапор.
Заблокували рахунки і все. Чому... Селфі не співпало з попереднім фото.
Помилка авторизації.
Видалення облікового запису та всіх метаданих.
Звертайтеся у посольство України. 😁
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11.03.2026 23:18 Відповісти
 
 