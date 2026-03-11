РУС
Новости Скандал с monobank
1 411 37

Гороховский извинился за публикацию фото клиентки monobank: "Выводы сделаны"

гороховский

Соучредитель monobank Олег Гороховский извинился после резонанса, вызванного публикацией им в соцсетях фото клиентки банка якобы на фоне российского флага.

Об этом он написал в соцсети Threads, передает Цензор.НЕТ.

Что сказал?

В посте 11 марта Гороховский написал, что "после стольких лет войны триколор вызывает гнев", поэтому он, увидев флаг, "быстро отреагировал, не обдумывая".

"Сделал это как человек, который устал от всего, связанного с Россией. Мое отношение к этому флагу не изменилось. Отношение к поступку - да", — отметил Гороховский.

Он заверил клиентов банка, что с их персональными данными "все в порядке и никогда не будет иначе". По его словам, monobank - один из наиболее часто атакуемых кибервойсками РФ украинских банков и "главная цель врага в финансовом секторе", но за время полномасштабной войны у них не было ни одной утечки информации.

"Выводы сделаны. В случае возникновения подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам. Кто разочаровался - извините. Буду лучше фильтровать свои мысли и не забывать о своей ответственности", - добавил соучредитель monobank.

Гороховский извинился после скандала с фото клиентки монобанк

Что предшествовало?

  • Напомним, 9 марта Гороховский опубликовал в сети фото пользовательницы банка и обвинил ее в пророссийских взглядах. Все - из-за флага, который висел за ее спиной и, по мнению соучредителя, является флагом России. Сама же девушка утверждала, что это был флаг Словении.
  • Впоследствии Национальный банк направил в monobank запрос о предоставлении объяснений относительно распространения фото клиентки monobank.

Автор: 

Monobank (5) Олег Гороховский (1)
Топ комментарии
+3
нащастя, ти, лох, нікому не відкриватимеш рахунки
11.03.2026 23:50 Ответить
+2
Це абсолютна некомпетентність. Це не припустимо для жодної притомної банківської установи. Це - мінімум подача у відставку. А ще можна судовий позов отримати з усіма наслідками у країнах, де закон і охорона персональних даних справді поважаються.
11.03.2026 23:51 Ответить
+2
Звідки ти, клоун немитий, знаєш? 😁
11.03.2026 23:52 Ответить
І все а деньгі?
11.03.2026 23:40 Ответить
взагали не розумію як можно мати справу з цім МММ...
ні відділень, ні карток VISA/Mastercard - нічого!
11.03.2026 23:54 Ответить
Вы что-то перепутали. У меня была и VISA и MasterCard от Monobank.
показать весь комментарий
12.03.2026 00:12 Ответить
Це абсолютна некомпетентність. Це не припустимо для жодної притомної банківської установи. Це - мінімум подача у відставку. А ще можна судовий позов отримати з усіма наслідками у країнах, де закон і охорона персональних даних справді поважаються.
11.03.2026 23:51 Ответить
Так у чому справа? Хай спробує.

Потім подивимося, яу їй взагалі хтось, крім Ощаду, рахунок відкриє.
11.03.2026 23:54 Ответить
лох, як корелює судовий позов за фактом несанкціонованої публікації банківської таємниці із процедурою відкриття банківського рахунку ?
показать весь комментарий
Легко, мудило.

Це небажаний клієнт у чорних списках, якій несе ризики.
показать весь комментарий
ні по ходу у чорних списках ти. точніше у списку дурачків, які не розуміють про шо варнякають.
показать весь комментарий
Походу ти далекий від цього, як твій vpn від Британії.

Ти ж не в курсі, що банки діляться один з одним "чорними списками" і, якщо ти залетів в олному банку, то і в інших будуть проблеми?

"Циганский займ" їй у поміч тепер. 😁
12.03.2026 00:08 Ответить
дододо, я на трьох vpn , я не в ЮК ні разу. Але це не скасовує тог факту. що ти - некомпетентний лох і піздабол. Гуляй лісом, лох.
показать весь комментарий
Ти звичайний зажопний клоун з дефіцитом спілкування та заниженою самооцінкою, яку виправляєш на форумах та у соцмережах.

А може просто кацап... хз. У будь-якому випадку, ти ніхто і ніщо. 😁
показать весь комментарий
дівчина залетіла в якомусь банку? вона боржник? чи під контролем фінмоніторингу?! маєш факти? ну то йдеш на*хй, звіздабол.
показать весь комментарий
Головний факт - вона проблемний клієнт.

Тому йдеш ***** ти. 😁
показать весь комментарий
взагали не розумію як можно мати справу з цім МММ...
ні відділень, ні карток VISA/Mastercard - нічого!
показать весь комментарий
Так же как и с пей ПэйПэлом, Пионером, Скрилом и еще сотней платежных онлайн систем.
показать весь комментарий
Тебе хтось примушує там відкривати рахунок ? Чого ти розходився , май справу з ОРТ , ******* тобі подякують ((
показать весь комментарий
скільки патетики ...... а прапорець то таки кацапським був (( Щодо власника банку - молодець , вирішив що краще з розумними загубити аніж із дурнями знайти (( Це точно як із тими драним "хєоргієвскімі лєнтачками с каторимі дєди ваівалі " ((
показать весь комментарий
А потім ми дивуємось, чому в Україні стільки шахрайських схем, саме у банківськії сфері... Коли у шахраїв є повні банківські бази. А тут цілий "засновник банку", готовий злити конфіденційні дані, заради "піару".
показать весь комментарий
Але у відкритті рахунку тій бабі я б відмовив під будь-яким іншим приводом.
показать весь комментарий
нащастя, ти, лох, нікому не відкриватимеш рахунки
показать весь комментарий
Звідки ти, клоун немитий, знаєш? 😁
показать весь комментарий
ти провалиш інтерв"ю на софтскіли і компетентність. Хоча ні, ти, лох, навіть CV і супровідного листа на вакансію не складеш
показать весь комментарий
А нахєра воно йому - у нього на життя і так вистачає , а ти ось тут шаришся , намагаючись всім показати свою "компетентність " (( Розчарую - тут не подають , за милостенею під церкву .....
показать весь комментарий
Именно поэтому вы не учредитель банка.
показать весь комментарий
Згадалось, як цей любитель "піару/хайпу", збирав на "ядерку"...
показать весь комментарий
Цей схований хайп
показать весь комментарий
Засновник Monobank розповів про свій давній факап із картою без Криму



Олег Гороховський розповів, що розмова з Андрієм Федоровим була його першим публічним інтерв'ю. Він заявив, що все пройшло чудово, але справжні проблеми почалися у день публікації.

"У п'ятницю, я пам'ятаю, це інтерв'ю виходить, і там перед інтерв'ю заставка якась, де про Монобанк, що банк працює по всій країні без відділень і з'являється мапа України, і там немає Криму. Виходить це інтерв'ю, і перший коментар "де Крим" з'явився за 5 секунд. І я, як зараз пам'ятаю, я пишу Андрію: "Там ж*па". Він каже: "Я бачу", - жартує Гороховський.

Він додав, що спочатку прев'ю відео хотіли швидко виправити, однак коментарі настільки швидко поширювались, що було прийняте рішення видалити відео та перезавантажити його в інший день з правильним зображенням. Олег Гороховський додав, що помилка сталася через монтажера, який з якихось причин обрав таку карту. Втім, скандал став не лише першим публічним факапом для нього, а й певною своєрідною вигодою.

"Мені здавалось, що все пропало, що все гірше, чим було колись. І потім у понеділок ми відкрили більшу кількість карт за всю історію проєкту. Будь-який факап - це не лише поразка, але і якісь можливості. Треба сказати, що Андрій ну дуже гарно себе повів. Сказав що це його факап. Монобанк ні до чого, це монтажер десь взяв цю карту", - розповів Гороховський.

11.03.2026 23:58 Ответить
Теж в депутати хоче чи що? Наступний крок - захейтити якогось старого українського банкіра, який сидить в МВФ і демонструє дружбу з москалями. Якщо такий є звісно.
показать весь комментарий
Ну він же працював у ПриватБанку часів Коломойського, багато чого знає... Як варіант "банкіра".
показать весь комментарий
О, Коломойський то такий що сам на кого хочеш рот відкриє.
показать весь комментарий
Так а де вибачення? "Шановна кліентка, перепрошую, що вчинив по мудацьки, бла-бла-бла"... Хоча-б квітів дівчині надіслав, та грошй за моральні збитки.
показать весь комментарий
"хто разчарувався - вибачте"

виваляв людину в гавні, засвітив дані = "розчарував"
показать весь комментарий
Дошло?) НБУ втык сделали или юристы? В нормальных странах после такого выплачивают ахереные компенсации по искам в суд. Ну ладно потриоты. Но ты то глава банка... ну или почти банка. Финансовой структуры. Пусть даже так.
показать весь комментарий
Ну так "потужні менеджери"! Згадується голова "Укрпошти" - Смілянський, який "хейтив" всіх тих, хто працює за мінімальну зарплату. При цьому, в "Укрпошті", повно вакансій саме з мінімальною зар.платою...
показать весь комментарий
Мені здеється що в цього гороховського головка не мита я н_а_х закрию рахунки в цьому банку, бо там кончене керівництво. Вони можуть керувати колгоспом а не банком.
показать весь комментарий
Буде прикольно, якщо ця «клієнтка» виявиться тою, за котру її сприйняли. А довго ж цього приховувати не вийде, воно ж свербить. Цікаво хто перед ким тоді буде вибачатися?
показать весь комментарий
