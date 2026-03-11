Гороховский извинился за публикацию фото клиентки monobank: "Выводы сделаны"
Соучредитель monobank Олег Гороховский извинился после резонанса, вызванного публикацией им в соцсетях фото клиентки банка якобы на фоне российского флага.
Об этом он написал в соцсети Threads, передает Цензор.НЕТ.
Что сказал?
В посте 11 марта Гороховский написал, что "после стольких лет войны триколор вызывает гнев", поэтому он, увидев флаг, "быстро отреагировал, не обдумывая".
"Сделал это как человек, который устал от всего, связанного с Россией. Мое отношение к этому флагу не изменилось. Отношение к поступку - да", — отметил Гороховский.
Он заверил клиентов банка, что с их персональными данными "все в порядке и никогда не будет иначе". По его словам, monobank - один из наиболее часто атакуемых кибервойсками РФ украинских банков и "главная цель врага в финансовом секторе", но за время полномасштабной войны у них не было ни одной утечки информации.
"Выводы сделаны. В случае возникновения подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам. Кто разочаровался - извините. Буду лучше фильтровать свои мысли и не забывать о своей ответственности", - добавил соучредитель monobank.
Что предшествовало?
- Напомним, 9 марта Гороховский опубликовал в сети фото пользовательницы банка и обвинил ее в пророссийских взглядах. Все - из-за флага, который висел за ее спиной и, по мнению соучредителя, является флагом России. Сама же девушка утверждала, что это был флаг Словении.
- Впоследствии Национальный банк направил в monobank запрос о предоставлении объяснений относительно распространения фото клиентки monobank.
ні відділень, ні карток VISA/Mastercard - нічого!
Потім подивимося, яу їй взагалі хтось, крім Ощаду, рахунок відкриє.
Це небажаний клієнт у чорних списках, якій несе ризики.
Ти ж не в курсі, що банки діляться один з одним "чорними списками" і, якщо ти залетів в олному банку, то і в інших будуть проблеми?
"Циганский займ" їй у поміч тепер. 😁
А може просто кацап... хз. У будь-якому випадку, ти ніхто і ніщо. 😁
Тому йдеш ***** ти. 😁
ні відділень, ні карток VISA/Mastercard - нічого!
Олег Гороховський розповів, що розмова з Андрієм Федоровим була його першим публічним інтерв'ю. Він заявив, що все пройшло чудово, але справжні проблеми почалися у день публікації.
"У п'ятницю, я пам'ятаю, це інтерв'ю виходить, і там перед інтерв'ю заставка якась, де про Монобанк, що банк працює по всій країні без відділень і з'являється мапа України, і там немає Криму. Виходить це інтерв'ю, і перший коментар "де Крим" з'явився за 5 секунд. І я, як зараз пам'ятаю, я пишу Андрію: "Там ж*па". Він каже: "Я бачу", - жартує Гороховський.
Він додав, що спочатку прев'ю відео хотіли швидко виправити, однак коментарі настільки швидко поширювались, що було прийняте рішення видалити відео та перезавантажити його в інший день з правильним зображенням. Олег Гороховський додав, що помилка сталася через монтажера, який з якихось причин обрав таку карту. Втім, скандал став не лише першим публічним факапом для нього, а й певною своєрідною вигодою.
"Мені здавалось, що все пропало, що все гірше, чим було колись. І потім у понеділок ми відкрили більшу кількість карт за всю історію проєкту. Будь-який факап - це не лише поразка, але і якісь можливості. Треба сказати, що Андрій ну дуже гарно себе повів. Сказав що це його факап. Монобанк ні до чого, це монтажер десь взяв цю карту", - розповів Гороховський.
виваляв людину в гавні, засвітив дані = "розчарував"