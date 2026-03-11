Гороховский извинился за публикацию фото клиентки monobank: "Выводы сделаны"

Соучредитель monobank Олег Гороховский извинился после резонанса, вызванного публикацией им в соцсетях фото клиентки банка якобы на фоне российского флага.

Что сказал?

В посте 11 марта Гороховский написал, что "после стольких лет войны триколор вызывает гнев", поэтому он, увидев флаг, "быстро отреагировал, не обдумывая".

"Сделал это как человек, который устал от всего, связанного с Россией. Мое отношение к этому флагу не изменилось. Отношение к поступку - да", — отметил Гороховский.

Он заверил клиентов банка, что с их персональными данными "все в порядке и никогда не будет иначе". По его словам, monobank - один из наиболее часто атакуемых кибервойсками РФ украинских банков и "главная цель врага в финансовом секторе", но за время полномасштабной войны у них не было ни одной утечки информации.

"Выводы сделаны. В случае возникновения подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам. Кто разочаровался - извините. Буду лучше фильтровать свои мысли и не забывать о своей ответственности", - добавил соучредитель monobank.

Что предшествовало?

Напомним, 9 марта Гороховский опубликовал в сети фото пользовательницы банка и обвинил ее в пророссийских взглядах. Все - из-за флага, который висел за ее спиной и, по мнению соучредителя, является флагом России. Сама же девушка утверждала, что это был флаг Словении.

Впоследствии Национальный банк направил в monobank запрос о предоставлении объяснений относительно распространения фото клиентки monobank.

