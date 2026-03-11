УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8071 відвідувач онлайн
Новини Скандал з monobank
8 564 85

Гороховський перепросив за публікацію фото клієнтки monobank: "Висновки зроблені"

гороховський

Співзасновник monobank Олег Гороховський перепросив після резонансу з публікацією ним у соцмережах фото клієнтки банку нібито на тлі російського прапора.

Про це він написав у соцмережі Threads, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що сказав?

У дописі 11 березня Гороховський написав, що "після стількох років війни триколор викликає гнів", тому він, побачивши прапор, "швидко відреагував, не обдумуючи".

"Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з Росією. Моє ставлення до цього прапора не змінилося. Ставлення до вчинку — так", - зазначив Гороховський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці задонатили на банки monobank 100 мільярдів гривень

Він запевнив клієнтів банку, що з їхніми персональними даними "все гаразд і ніколи не буде інакше". За його словами, monobank — один із найчастіше атакованих кібервійськами РФ українських банків і "головна ціль ворога у фінансовому секторі", але за час повномасштабної війни у них не було жодного витоку інформації.

"Висновки зроблено. У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам. Хто розчарувався — вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність", - додав співзасновник monobank.

Гороховський вибачився після скандалу з фото клієнтки монобанк

Що передувало?

  • Нагадаємо, 9 березня Гороховський опублікував у мережі фото користувачки банку та звинуватив її у проросійських поглядах. Усе через прапор, який висів за її спиною та, на думку співзасновника, є прапором Росії. Сама ж дівчина стверджувала, що це був прапор Словенії.
  • Згодом Національний банк направив до monobank запит щодо надання пояснень стосовно поширення фото клієнтки monobank.

Читайте також: Українці задонатили на банки monobank 100 мільярдів гривень

Автор: 

Monobank (95) Гороховський Олег (21)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Це абсолютна некомпетентність. Це не припустимо для жодної притомної банківської установи. Це - мінімум подача у відставку. А ще можна судовий позов отримати з усіма наслідками у країнах, де закон і охорона персональних даних справді поважаються.
показати весь коментар
11.03.2026 23:51 Відповісти
+11
Ніт. На фото прапор кацапії.
Бо символ з горами було б видно.
показати весь коментар
12.03.2026 00:23 Відповісти
+9
нащастя, ти, лох, нікому не відкриватимеш рахунки
показати весь коментар
11.03.2026 23:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І все а деньгі?
показати весь коментар
11.03.2026 23:40 Відповісти
взагали не розумію як можно мати справу з цім МММ...
ні відділень, ні карток VISA/Mastercard - нічого!
показати весь коментар
11.03.2026 23:54 Відповісти
Вы что-то перепутали. У меня была и VISA и MasterCard от Monobank.
показати весь коментар
12.03.2026 00:12 Відповісти
Відділення Юніверсал-банка обслуговують клієнтів Моно, якщо вже так треба.

А так всі види послуг, карток, звітності Монобанк надає швидко та професійно.
показати весь коментар
12.03.2026 00:28 Відповісти
якщо вона розумна, живе за кордоном і знає свої права, вона може подати такі позови і так роз"їбати ту шарагу, що їм бляха тошно буде. І такі бабки з них взяти. за розголос, ропутацію...
показати весь коментар
12.03.2026 00:44 Відповісти
Але вочевидь вона не розумніша за тебе. І може тільки дати себе розйібати туркам, неграм чи ще якісь гастарбайтерській мерзоті.
показати весь коментар
12.03.2026 06:08 Відповісти
оце тебе, лоха, підірвало . не проєцюй твій гіркий досвід публічно, звернися до психотерапевтів за допомогою.
показати весь коментар
12.03.2026 15:18 Відповісти
Якщо чоловік серло він навіть під британським прапором обсереться
@ народна індійська/пакистанська прикмета
показати весь коментар
12.03.2026 15:26 Відповісти
"Адвокати 19-річної Карини Кольб, чиє фото опублікував співзасновник monobank Олег Гороховський, вимагають компенсації та персональних вибачень. Інакше готові йти до суду.".
https://babel.ua/news/125528-advokati-*********-monobank-chiye-foto-zapostiv-gorohovskiy-vimagayut-kompensaciji-ta-personalnih-vibachen
https://www.facebook.com/61568185932011/posts/122186052344606197/?mibextid=wwXIfr&rdid=mzNJ46c1AFNELmXC#

Це те, про що я казав. Обісрався ти, лох. Вона розумна - а ти - звичайне тупе бидло.
показати весь коментар
13.03.2026 11:08 Відповісти
Пососьв ****,? Тобі це привітна .
показати весь коментар
13.03.2026 11:46 Відповісти
Як там у тебе за шокою?
валнуюсь
показати весь коментар
14.03.2026 04:23 Відповісти
Це абсолютна некомпетентність. Це не припустимо для жодної притомної банківської установи. Це - мінімум подача у відставку. А ще можна судовий позов отримати з усіма наслідками у країнах, де закон і охорона персональних даних справді поважаються.
показати весь коментар
11.03.2026 23:51 Відповісти
Так у чому справа? Хай спробує.

Потім подивимося, яу їй взагалі хтось, крім Ощаду, рахунок відкриє.
показати весь коментар
11.03.2026 23:54 Відповісти
лох, як корелює судовий позов за фактом несанкціонованої публікації банківської таємниці із процедурою відкриття банківського рахунку ?
показати весь коментар
11.03.2026 23:59 Відповісти
Легко, мудило.

Це небажаний клієнт у чорних списках, якій несе ризики.
показати весь коментар
12.03.2026 00:02 Відповісти
ні по ходу у чорних списках ти. точніше у списку дурачків, які не розуміють про шо варнякають.
показати весь коментар
12.03.2026 00:05 Відповісти
Походу ти далекий від цього, як твій vpn від Британії.

Ти ж не в курсі, що банки діляться один з одним "чорними списками" і, якщо ти залетів в олному банку, то і в інших будуть проблеми?

"Циганский займ" їй у поміч тепер. 😁
показати весь коментар
12.03.2026 00:08 Відповісти
дододо, я на трьох vpn , я не в ЮК ні разу. Але це не скасовує тог факту. що ти - некомпетентний лох і піздабол. Гуляй лісом, лох.
показати весь коментар
12.03.2026 00:13 Відповісти
Ти звичайний зажопний клоун з дефіцитом спілкування та заниженою самооцінкою, яку виправляєш на форумах та у соцмережах.

А може просто кацап... хз. У будь-якому випадку, ти ніхто і ніщо. 😁
показати весь коментар
12.03.2026 00:15 Відповісти
Вона боржник? Вона має непогашені судимості? Вона підозрюється у відмиванні? Вона щось порушила? - Ну все. Жодних проблем. Проблема не в ній, а в тобі, лох.
показати весь коментар
12.03.2026 00:22 Відповісти
Банк має повне право відмовити у наданні послуг без пояснення причин.
показати весь коментар
12.03.2026 00:24 Відповісти
Не крутись на пляшці. У чому вона "проблемна"? ні у чому? що стала жертвою некомпетентрості працівника власного банку? Після того як НБУ публічно став на бік захисту банківської таємниці в цій історії, будь-який інший банк стреманеться безпідставно відмовляти їй. Якщо вона подасть скаргу в НБУ ще й на умовний приватбанк за безпідставну відмову - банк ризикує отримати перевірку, яка йому зовсім не потрібна. Жодних причин відмовляти людині, якщо вона законослухняна і нічого не порушила. І поки це недоведео - весь твій звіздьож - до одного місця.
показати весь коментар
12.03.2026 00:30 Відповісти
Банки не діляться нічим. Але є таке собі Бюро кредитних історій. Ото вже підступна установа в віртуалі. І до неї доступ мають багато фінансових установ.
показати весь коментар
12.03.2026 07:57 Відповісти
Кредитний реєстр.. І це не установа.
показати весь коментар
12.03.2026 08:30 Відповісти
Так же как и с пей ПэйПэлом, Пионером, Скрилом и еще сотней платежных онлайн систем.
показати весь коментар
12.03.2026 00:03 Відповісти
Тебе хтось примушує там відкривати рахунок ? Чого ти розходився , май справу з ОРТ , ******* тобі подякують ((
показати весь коментар
12.03.2026 00:04 Відповісти
Ви вже писали саме такий коментар (слово в слово) хвилину тому. Ви на зарплатні у конкурентів чи одразу в Ольгіно?
Тим більше, що ваши звинувачення - це неправда.
показати весь коментар
12.03.2026 09:02 Відповісти
скільки патетики ...... а прапорець то таки кацапським був (( Щодо власника банку - молодець , вирішив що краще з розумними загубити аніж із дурнями знайти (( Це точно як із тими драним "хєоргієвскімі лєнтачками с каторимі дєди ваівалі " ((
показати весь коментар
12.03.2026 00:02 Відповісти
А потім ми дивуємось, чому в Україні стільки шахрайських схем, саме у банківськії сфері... Коли у шахраїв є повні банківські бази. А тут цілий "засновник банку", готовий злити конфіденційні дані, заради "піару".
показати весь коментар
12.03.2026 00:18 Відповісти
З якого хєра? Там де ця кацапянка виклала так звані заперечення з якоюсь геть не схожою ганчіркою на підлозі, є ще десятки прикладів її морди. Але бридкі і відразливі, тому що той хто накладав фільтра на смартфоні геть позбавлений художнього смаку. А квартира з триколором була не її - вона сама призналася. Так де в біса банківська таємниця? Ти відповідь даш, чи будеш і далі скавчати як *****?
показати весь коментар
12.03.2026 00:24 Відповісти
накладочка вийшла, бо то був прапор... Словенії

показати весь коментар
12.03.2026 00:21 Відповісти
Ніт. На фото прапор кацапії.
Бо символ з горами було б видно.
показати весь коментар
12.03.2026 00:23 Відповісти
На фото прапор кацапії, бо герба не видно і смуга біла така ж завширшики, як синя, а но тому фото, що клієнтка постила на своє виправдання біла смуга ширша і герб в тому місці, що на фото з верифікації його було б видно.
показати весь коментар
12.03.2026 00:49 Відповісти
Та ви заіпали!!! В чому різниця якщо герба не видно? Ікспєрди доморощені.
показати весь коментар
12.03.2026 09:11 Відповісти
Протріть очі і перечитайте, що я написав ще раз! Кацапозахисники малороські вже дістали, спасу від них немає!
показати весь коментар
12.03.2026 10:26 Відповісти
довбням нічого не доведеш...як баран вперлося і хоч в очі йому дзюрь...
показати весь коментар
12.03.2026 18:41 Відповісти
Але у відкритті рахунку тій бабі я б відмовив під будь-яким іншим приводом.
показати весь коментар
11.03.2026 23:42 Відповісти
нащастя, ти, лох, нікому не відкриватимеш рахунки
показати весь коментар
11.03.2026 23:50 Відповісти
Звідки ти, клоун немитий, знаєш? 😁
показати весь коментар
11.03.2026 23:52 Відповісти
ти провалиш інтерв"ю на софтскіли і компетентність. Хоча ні, ти, лох, навіть CV і супровідного листа на вакансію не складеш
показати весь коментар
12.03.2026 00:03 Відповісти
А нахєра воно йому - у нього на життя і так вистачає , а ти ось тут шаришся , намагаючись всім показати свою "компетентність " (( Розчарую - тут не подають , за милостенею під церкву .....
показати весь коментар
12.03.2026 00:07 Відповісти
Именно поэтому вы не учредитель банка.
показати весь коментар
12.03.2026 00:18 Відповісти
Для тебе таємниця, що банк має повне право відмовити у наданні послуг без пояснення причин?
показати весь коментар
12.03.2026 00:22 Відповісти
Нет, для меня это не тайна. Но я написал о том, что если после одной глупости вы хотите сделать ещё большую, то это отлично объясняет, почему вы не учредитель банка.
показати весь коментар
12.03.2026 01:19 Відповісти
Дурість була тільки одна - публікація і винесення цього лайна у публічну площину.
Тихо відмовили б і на цьому все закінчилося б.

І саме так тепер і треба було б зробити відмовити і видати чорну мітку. Без галасу і шуму.
Хай спробує себе в інших банках, якщо тепер зможе.
показати весь коментар
12.03.2026 01:26 Відповісти
Я ж говорю, уровень наемного продавца на рынке))). А если серьезно: первый косяк был эпичен и не мог быть решен отказом в обслуживании действующему клиенту банка, коим она являлась. Второй шаг, который вы предложили указывает на вашу звенящую мелочность, связанную либо с детским возрастом, либо с отсутствием опыта управления чем-то большим, чем маленькой зарплатой, коей не хватает на долгосрочное планирование и какие-либо проекты.
показати весь коментар
12.03.2026 01:38 Відповісти
Ахах... Значит быть беде...
показати весь коментар
12.03.2026 01:56 Відповісти
Біда вже сталася.
Росіяне є ворогами і вбивають українців.
показати весь коментар
12.03.2026 01:58 Відповісти
Да нет, Я про НБУ, раз у них такие бизнес-аналитики)))
показати весь коментар
12.03.2026 01:59 Відповісти
Ну кацапу ж видніше, які повинні бути бізнес-аналітики в українському банку.

Нагадаю, що у вас, за одні тільки незручні запитання про СВО дають тюремний термін. Про відмову у фінансових послугах і казати нема чого.
показати весь коментар
12.03.2026 02:07 Відповісти
А вы что кацап?) взгляды у вас конечно инфантильные, но вроде бы весьма проукраинские. Советую выбрать одну легенду. Вы либо бизнес-аналитик НБУ, либо проукранский кацапский ребёнок.
показати весь коментар
12.03.2026 03:14 Відповісти
Гарний росіянин - мертвий росіянин.
показати весь коментар
12.03.2026 02:08 Відповісти
«Левада-центр» (незалежна організація): У лютому 2022 року підтримка росіянами СВО становила 68%, але вже у березні вона зафіксувала пікове значення - 81%. Протягом весни та літа показник тримався в межах 74-77%.

Це причина біди. І це вже найближчими десятиліттями нікуди не зникне.
"Той, хто посіяв вітер, пожне бурю".
показати весь коментар
12.03.2026 02:05 Відповісти
То було 4 роки назад, свіжа статистика підтримки війни кацапією є? І багато цитат стосувалися конкретних історичних подій, які до нашої можуть не мати жодного відношення. Як на мене саме зараз підходить - пани воюють а у холопів чуби тріщать.
показати весь коментар
12.03.2026 09:58 Відповісти
Згадалось, як цей любитель "піару/хайпу", збирав на "ядерку"...
показати весь коментар
11.03.2026 23:46 Відповісти
Цей схований хайп
показати весь коментар
11.03.2026 23:47 Відповісти
Теж в депутати хоче чи що? Наступний крок - захейтити якогось старого українського банкіра, який сидить в МВФ і демонструє дружбу з москалями. Якщо такий є звісно.
показати весь коментар
11.03.2026 23:50 Відповісти
Ну він же працював у ПриватБанку часів Коломойського, багато чого знає... Як варіант "банкіра".
показати весь коментар
12.03.2026 00:00 Відповісти
О, Коломойський то такий що сам на кого хочеш рот відкриє.
показати весь коментар
12.03.2026 00:05 Відповісти
Так а де вибачення? "Шановна кліентка, перепрошую, що вчинив по мудацьки, бла-бла-бла"... Хоча-б квітів дівчині надіслав, та грошй за моральні збитки.
показати весь коментар
11.03.2026 23:55 Відповісти
"хто разчарувався - вибачте"

виваляв людину в гавні, засвітив дані = "розчарував"
показати весь коментар
12.03.2026 00:03 Відповісти
Дошло?) НБУ втык сделали или юристы? В нормальных странах после такого выплачивают ахереные компенсации по искам в суд. Ну ладно потриоты. Но ты то глава банка... ну или почти банка. Финансовой структуры. Пусть даже так.
показати весь коментар
12.03.2026 00:01 Відповісти
Мені здеється що в цього гороховського головка не мита я н_а_х закрию рахунки в цьому банку, бо там кончене керівництво. Вони можуть керувати колгоспом а не банком.
показати весь коментар
12.03.2026 00:03 Відповісти
Буде прикольно, якщо ця «клієнтка» виявиться тою, за котру її сприйняли. А довго ж цього приховувати не вийде, воно ж свербить. Цікаво хто перед ким тоді буде вибачатися?
показати весь коментар
12.03.2026 00:07 Відповісти
Так її відповідь написана кацапською. Що тут приховувати?
показати весь коментар
12.03.2026 01:48 Відповісти
Все нічого, але прапор на фоні був кацапський.
показати весь коментар
12.03.2026 06:12 Відповісти
Вдала провокайія
показати весь коментар
12.03.2026 06:32 Відповісти
це очевидна провокація від кацапорилої
вон навіть кацапською пише
для кого? кацапів???
показати весь коментар
12.03.2026 07:02 Відповісти
І всьо.коротше він послав нас усіх
показати весь коментар
12.03.2026 09:00 Відповісти
То була галіма провокація. Та діваха писала на руском язиком, в якості виправдань прислала сумнівну фотку. Це типове харківське бидло, підвид какаяразніца
показати весь коментар
12.03.2026 09:06 Відповісти
ганьба...МОНО лайно, Гороховський жмот і мудак
показати весь коментар
12.03.2026 18:43 Відповісти
 
 