Гороховський перепросив за публікацію фото клієнтки monobank: "Висновки зроблені"

Співзасновник monobank Олег Гороховський перепросив після резонансу з публікацією ним у соцмережах фото клієнтки банку нібито на тлі російського прапора.

Про це він написав у соцмережі Threads, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав?

У дописі 11 березня Гороховський написав, що "після стількох років війни триколор викликає гнів", тому він, побачивши прапор, "швидко відреагував, не обдумуючи".

"Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з Росією. Моє ставлення до цього прапора не змінилося. Ставлення до вчинку — так", - зазначив Гороховський.

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Він запевнив клієнтів банку, що з їхніми персональними даними "все гаразд і ніколи не буде інакше". За його словами, monobank — один із найчастіше атакованих кібервійськами РФ українських банків і "головна ціль ворога у фінансовому секторі", але за час повномасштабної війни у них не було жодного витоку інформації.

"Висновки зроблено. У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам. Хто розчарувався — вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність", - додав співзасновник monobank.

Що передувало?

Нагадаємо, 9 березня Гороховський опублікував у мережі фото користувачки банку та звинуватив її у проросійських поглядах. Усе через прапор, який висів за її спиною та, на думку співзасновника, є прапором Росії. Сама ж дівчина стверджувала, що це був прапор Словенії.

Згодом Національний банк направив до monobank запит щодо надання пояснень стосовно поширення фото клієнтки monobank.

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