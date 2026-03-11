Гороховський перепросив за публікацію фото клієнтки monobank: "Висновки зроблені"
Співзасновник monobank Олег Гороховський перепросив після резонансу з публікацією ним у соцмережах фото клієнтки банку нібито на тлі російського прапора.
Про це він написав у соцмережі Threads, передає Цензор.НЕТ.
Що сказав?
У дописі 11 березня Гороховський написав, що "після стількох років війни триколор викликає гнів", тому він, побачивши прапор, "швидко відреагував, не обдумуючи".
"Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з Росією. Моє ставлення до цього прапора не змінилося. Ставлення до вчинку — так", - зазначив Гороховський.
Він запевнив клієнтів банку, що з їхніми персональними даними "все гаразд і ніколи не буде інакше". За його словами, monobank — один із найчастіше атакованих кібервійськами РФ українських банків і "головна ціль ворога у фінансовому секторі", але за час повномасштабної війни у них не було жодного витоку інформації.
"Висновки зроблено. У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам. Хто розчарувався — вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність", - додав співзасновник monobank.
Що передувало?
- Нагадаємо, 9 березня Гороховський опублікував у мережі фото користувачки банку та звинуватив її у проросійських поглядах. Усе через прапор, який висів за її спиною та, на думку співзасновника, є прапором Росії. Сама ж дівчина стверджувала, що це був прапор Словенії.
- Згодом Національний банк направив до monobank запит щодо надання пояснень стосовно поширення фото клієнтки monobank.
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@ народна індійська/пакистанська прикмета
https://babel.ua/news/125528-advokati-*********-monobank-chiye-foto-zapostiv-gorohovskiy-vimagayut-kompensaciji-ta-personalnih-vibachen
https://www.facebook.com/61568185932011/posts/122186052344606197/?mibextid=wwXIfr&rdid=mzNJ46c1AFNELmXC#
Це те, про що я казав. Обісрався ти, лох. Вона розумна - а ти - звичайне тупе бидло.
валнуюсь
Потім подивимося, яу їй взагалі хтось, крім Ощаду, рахунок відкриє.
Це небажаний клієнт у чорних списках, якій несе ризики.
Ти ж не в курсі, що банки діляться один з одним "чорними списками" і, якщо ти залетів в олному банку, то і в інших будуть проблеми?
"Циганский займ" їй у поміч тепер. 😁
А може просто кацап... хз. У будь-якому випадку, ти ніхто і ніщо. 😁
Тим більше, що ваши звинувачення - це неправда.
Бо символ з горами було б видно.
Тихо відмовили б і на цьому все закінчилося б.
І саме так тепер і треба було б зробити відмовити і видати чорну мітку. Без галасу і шуму.
Хай спробує себе в інших банках, якщо тепер зможе.
Росіяне є ворогами і вбивають українців.
Нагадаю, що у вас, за одні тільки незручні запитання про СВО дають тюремний термін. Про відмову у фінансових послугах і казати нема чого.
Це причина біди. І це вже найближчими десятиліттями нікуди не зникне.
"Той, хто посіяв вітер, пожне бурю".
виваляв людину в гавні, засвітив дані = "розчарував"
вон навіть кацапською пише
для кого? кацапів???