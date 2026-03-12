РФ больше всего штурмует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб ВСУ
В течение 11 марта на передовой произошло 128 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес 103 авиационных удара, сбросил 322 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9216 дронов-камикадзе и осуществил 3956 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы, Писанка, Покровское, Гавриловка, Подгавриловка, Александровка Днепропетровской области; Широкое, Чаривное, Гуляйпольское, Долинка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.
Поражение врага
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы, семь артиллерийских систем, пять пунктов управления БПЛА, командно-наблюдательный пункт и три других важных объекта оккупантов.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки Силы обороны отразили один вражеский штурм, противник нанес четыре авиаудара с применением десяти авиабомб, осуществил 110 обстрелов, из которых три – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Прилепка.
На Купянском направлении агрессор три раза атаковал в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Подолы.
На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дробышево и Чернещины.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закитное и в сторону Рай-Александровки и Дроновки.
На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.
На Константиновском направлении враг осуществил 22 атаки вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Новоплатоновка.
На Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Тернового, Злагоды и Доброполья.
На Гуляйпольском направлении произошло 21 атака оккупантов в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Зализнычного, Цветкового, Мирного.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом недалеко от населенного пункта Степовое.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку вблизи острова Белогрудый.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
З боку шахти російські малі штурмові групи атакують уздовж балки Городська в напрямку дамби, де потрапили під удари дронів ЗСУ.
У Гришиному тривають бої за центральну частину.
На Костянтинівському напрямку противник зайняв опорний пункт на захід від Ступочок і продовжує тиснути на дачі на схід від Костянтинівки.
У найближчі два тижні російські війська планують посилити атаки у цьому напрямку, а також у районі Берестока та Іллінівки на південний захід від Костянтинівки."