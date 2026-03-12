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РФ найбільше штурмує на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Що відбувається на передовій: зведення 12 березня

Протягом 11 березня на передовій відбулося 128 бойових зіткнень Сил оборони із російськими окупантами. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 322 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9216 дронів-камікадзе та здійснив 3956 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці, Писанці, Покровське, Гаврилівка, Підгаврилівка, Олександрівка Дніпропетровської області; Широке, Чарівне, Гуляйпільське, Долинка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили, сім артилерійських систем, п’ять пунктів управління БпЛА, командно-спостережний пункт та три інші важливі об’єкти окупантів.

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Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили один ворожий штурм, противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням десяти авіабомб, здійснив 110 обстрілів, з яких три – із застосуванням РСЗВ.

Що відбувається на передовій: зведення 12 березня

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Приліпка.

Що відбувається на передовій: зведення 12 березня

На Куп’янському напрямку агресор три рази атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка й Подоли.

Що відбувається на передовій: зведення 12 березня

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дробишевого та Чернещини.

Що відбувається на передовій: зведення 12 березня

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та у бік Рай-Олександрівки й Дронівки.

Що відбувається на передовій: зведення 12 березня

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

Що відбувається на передовій: зведення 12 березня

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки.

Що відбувається на передовій: зведення 12 березня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка.

Що відбувається на передовій: зведення 12 березня

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Тернового, Злагоди та Добропілля.

Що відбувається на передовій: зведення 12 березня

На Гуляйпільському напрямку відбулося 21 атака окупантів у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного.

Що відбувається на передовій: зведення 12 березня

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік населеного пункту Степове.

Що відбувається на передовій: зведення 12 березня

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу острова Білогрудий.

Що відбувається на передовій: зведення 12 березня

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Автор: 

Генштаб ЗС (8507) бойові дії (5984)
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@ "Добропільський напрямок. Противник захопив решту північної частини першої шахти «Шахтоуправління "Покровське"».
З боку шахти російські малі штурмові групи атакують уздовж балки Городська в напрямку дамби, де потрапили під удари дронів ЗСУ.
У Гришиному тривають бої за центральну частину.

На Костянтинівському напрямку противник зайняв опорний пункт на захід від Ступочок і продовжує тиснути на дачі на схід від Костянтинівки.
У найближчі два тижні російські війська планують посилити атаки у цьому напрямку, а також у районі Берестока та Іллінівки на південний захід від Костянтинівки."
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12.03.2026 08:21 Відповісти
 
 