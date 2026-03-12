СБУ проводит обыски в одном из управлений мэрии Львова (обновлено)

Служба безопасности Украины проводит обыски у должностных лиц городского совета Львова.

Об этом сообщил депутат Игорь Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно следственные действия касаются работ, выполненных после ракетной атаки, и использования бюджетных средств на восстановление.



Сейчас, как говорят, мэр Садовый еще за границей в рабочей поездке", - отметил он.

В мэрии заявили, что правоохранительные органы проводят следственные действия в одном из управлений Львовского городского совета.

"Управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия по обстоятельствам, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных.



Город будет всецело содействовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела и обеспечения справедливого расследования", - добавили там.

