Обыск в мэрии Львова
1 417 29

СБУ проводит обыски в одном из управлений мэрии Львова (обновлено)

Служба безопасности Украины проводит обыски у должностных лиц городского совета Львова.

Об этом сообщил депутат Игорь Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Предварительно следственные действия касаются работ, выполненных после ракетной атаки, и использования бюджетных средств на восстановление.

Сейчас, как говорят, мэр Садовый еще за границей в рабочей поездке", - отметил он.

Читайте также: Часть Львова осталась без воды из-за самовольных работ частной техники, - Садовый

В мэрии заявили, что правоохранительные органы проводят следственные действия в одном из управлений Львовского городского совета.

"Управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия по обстоятельствам, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных.

Город будет всецело содействовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела и обеспечения справедливого расследования", - добавили там.

Читайте: Обыски блокируют работу коммунальщиков, которые восстанавливают теплоснабжение после российских обстрелов, - Кличко

Автор: 

Львов (398) обыск (222) СБУ (2881) мэрия (5) Львовская область (504) Львовский район (197)
Топ комментарии
+8
Кинуть тебе твої зелені союзнички.Ох і кинуть.А я то думаю чого вчора на цензорі так багато козицького було.А ось чому.Козицькому увесь Львів потрібен.І до кого ти,садід,по допомогу звернешся?Ти ж Пороха до сих пір лайном поливаєш.Не оцінив оп твою відданість
12.03.2026 09:44 Ответить
+3
Бо шантаж, примус та рейдерство - це до СБУ.
12.03.2026 09:48 Ответить
+2
Ванька Садовий відбився від Торчка?
12.03.2026 09:44 Ответить
Садік не в Україні...випадково....
12.03.2026 09:42 Ответить
Філія фсб отримала завдання від кураторів знайти уявного ворога?
12.03.2026 09:43 Ответить
Ех, лизав лизав жабу Садовий - не допомогло 🙄 Зеєрмакам мери не потрібні взагалі. Хіба що тимчасово, щоб здавати міста, красти гроші і виживати інших мерів. В перспективі мають лишитись тільки зелені голови ОВА, що сядуть на мільярдні потоки "відбудови" 🤑
12.03.2026 10:25 Ответить
І ніхто їм в цьому не завадить. А на наступних виборах вони підкуплять ЦВК і їм потрібні результати намалюють... Тобто проблему можна вирішити тільки
12.03.2026 10:30 Ответить
...фізичним усуненням. По-іншому до них не дійде...
12.03.2026 10:31 Ответить
Ванька Садовий відбився від Торчка?
12.03.2026 09:44 Ответить
Кинуть тебе твої зелені союзнички.Ох і кинуть.А я то думаю чого вчора на цензорі так багато козицького було.А ось чому.Козицькому увесь Львів потрібен.І до кого ти,садід,по допомогу звернешся?Ти ж Пороха до сих пір лайном поливаєш.Не оцінив оп твою відданість
12.03.2026 09:44 Ответить
А чому СБУ, а не Набу чи сап, чи та ж прокуратура?
12.03.2026 09:46 Ответить
Бо шантаж, примус та рейдерство - це до СБУ.
12.03.2026 09:48 Ответить
У нас СБУ ще й повіями займається, як виявилося.
12.03.2026 10:05 Ответить
Вони тільки в інтернеті ловлять.
І інколи на живця. Обшуки в ********* домах не їх метод.
12.03.2026 11:04 Ответить
Тому що сбу займається і економічними злочинами.Єс вимагає забрати в них ці повноваження але влада не хоче,тому що це важіль тиску і шантажу бізнесу та чиновників.Ну і звісно саме головне-збір кешу
12.03.2026 10:00 Ответить
Сбу - контртерористична діяльність, пошук зрадників. Яким боком ремонт у Львові?
12.03.2026 09:55 Ответить
"Ми отримали документи з ухвалою соломʼянського суду на обшук з боку СБУ в нічному стріп-клубі готелю в середмісті Києва, де тоді розміщувався штаб Залужного, датовані 13 вересня 2022 року під егідою боротьби СБУ з проституцією Джерело: https://censor.net/ua/n3601390
Контртерроризм, кажете? 🤣
12.03.2026 10:00 Ответить
От чому тут дивуватися? Філія фсб працює на своїх кураторів в кацапстані по усуненню нелояльних в Україні...
12.03.2026 10:34 Ответить
Взуття знімали?
12.03.2026 09:58 Ответить
Я собі уявляю ,що вписали в витрати ((лікування зубів,відпочинок внуків десь в теплих країнах на морі,ремонт квартири зама,капремонт автівки директора..."(((
12.03.2026 09:58 Ответить
Невже Садовий досі нічого не зрозумів?!
Тікай, Садовий, тікай, а то .....!!!
12.03.2026 10:02 Ответить
Невже як у випадку з Трухановим, специ СБУ "змостирять" кацапський паспорт?
12.03.2026 10:20 Ответить
Ні, йому кцапський не підійде, то вже буде перебор. Змайструють польський або мадярський. Зелені барани клюнуть.
12.03.2026 10:25 Ответить
Противостояние двух сил . И хороших там нет.
12.03.2026 10:13 Ответить
Москворотим слова не давали!
12.03.2026 10:35 Ответить
Дехто зв поганялом Доля, більш віжомий, як мер Львова Садовий ще за кордоном, чи вже за кордоном? Це надзвичайно важливо! Це мінчє дизайн всієї конструкції!
12.03.2026 10:27 Ответить
Зачистка перед виборами потенційних суперників,вже пройшлись по Кл., Тим.,Пор.під санкціями.
12.03.2026 10:44 Ответить
 
 