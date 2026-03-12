СБУ проводит обыски в одном из управлений мэрии Львова (обновлено)
Служба безопасности Украины проводит обыски у должностных лиц городского совета Львова.
Об этом сообщил депутат Игорь Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Предварительно следственные действия касаются работ, выполненных после ракетной атаки, и использования бюджетных средств на восстановление.
Сейчас, как говорят, мэр Садовый еще за границей в рабочей поездке", - отметил он.
В мэрии заявили, что правоохранительные органы проводят следственные действия в одном из управлений Львовского городского совета.
"Управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия по обстоятельствам, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных.
Город будет всецело содействовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела и обеспечения справедливого расследования", - добавили там.
"Порохня і соросня синхронно цькувала
Фаріон. За кожним - прийдем".Він дуже яскраво характеризує нашого брата "патріота за кордоном".Дуже гарний комент.
І інколи на живця. Обшуки в ********* домах не їх метод.
Контртерроризм, кажете? 🤣
Тікай, Садовий, тікай, а то .....!!!