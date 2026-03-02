Часть Львова осталась без воды из-за самовольных работ частной техники, - Садовый
Часть Львова осталась без воды из-за аварии на магистральном водопроводе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр города Андрей Садовый.
Авария произошла из-за самовольных работ частной техники на участке в Домажире, где проходит магистральный водопровод.
Ремонтные работы и подвоз воды
По словам Садового, для жителей организована подвоз воды автоцистернами и через установленные емкости с наполнением. Ремонтные работы продлятся всю ночь, чтобы восстановить снабжение.
Город также обратился в правоохранительные органы по факту повреждения критической инфраструктуры частной техникой.
Ранее мы сообщали
- Президент Зеленский заявил, что Россия выбрала очередные цели для новых массированных атак на Украину, среди которых системы водоснабжения, чтобы спровоцировать проблемы именно с водой.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому приватна техніка робила сама?🧐
Варінти відповіді
1) це трансформери🤖
2) це штучний інтелект🧠
3) це комп'ютерний вірус😷
4) це полтергейст👻
5) та не скажу я хто той ідіот, що шукав нафту у Львові і пробурив магістральний водогін 🍆🍆🍆