РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8340 посетителей онлайн
Новости Проблемы с водоснабжением
612 4

Часть Львова осталась без воды из-за самовольных работ частной техники, - Садовый

Часть Львова осталась без воды

Часть Львова осталась без воды из-за аварии на магистральном водопроводе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр города Андрей Садовый.

Авария произошла из-за самовольных работ частной техники на участке в Домажире, где проходит магистральный водопровод.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ремонтные работы и подвоз воды

По словам Садового, для жителей организована подвоз воды автоцистернами и через установленные емкости с наполнением. Ремонтные работы продлятся всю ночь, чтобы восстановить снабжение.

Город также обратился в правоохранительные органы по факту повреждения критической инфраструктуры частной техникой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевую гранату нашли возле мусорника во Львове, - Садовый (обновлено). ФОТО

Ранее мы сообщали

Автор: 

Львов (390) ремонт (51) Садовый Андрей (74) водоснабжение (74) Львовская область (494) Львовский район (189)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеля ж давав наколку - пильнуйте за водою - прочухали
показать весь комментарий
02.03.2026 22:26 Ответить
приватні бомбосховища копали?
показать весь комментарий
02.03.2026 22:27 Ответить
"самовільні роботи приватної техніки" 😨
Чому приватна техніка робила сама?🧐
Варінти відповіді
1) це трансформери🤖
2) це штучний інтелект🧠
3) це комп'ютерний вірус😷
4) це полтергейст👻
5) та не скажу я хто той ідіот, що шукав нафту у Львові і пробурив магістральний водогін 🍆🍆🍆
показать весь комментарий
02.03.2026 22:36 Ответить
У цьєї "приватної техники" напевно ж є власники? І хтось дав завдання на роботи саме в цьому місці... Чи це були "диверсанти", яких через телеграм завербували?
показать весь комментарий
02.03.2026 22:43 Ответить
 
 