Часть Львова осталась без воды из-за самовольных работ частной техники, - Садовый

Часть Львова осталась без воды из-за аварии на магистральном водопроводе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр города Андрей Садовый.

Авария произошла из-за самовольных работ частной техники на участке в Домажире, где проходит магистральный водопровод.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ремонтные работы и подвоз воды

По словам Садового, для жителей организована подвоз воды автоцистернами и через установленные емкости с наполнением. Ремонтные работы продлятся всю ночь, чтобы восстановить снабжение.

Город также обратился в правоохранительные органы по факту повреждения критической инфраструктуры частной техникой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевую гранату нашли возле мусорника во Львове, - Садовый (обновлено). ФОТО

Ранее мы сообщали