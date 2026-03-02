Частина Львова залишилась без води через самовільні роботи приватної техніки, - Садовий

Частина Львова залишилась без води через аварію на магістральному водогоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив мер міста Андрій Садовий.

Аварія сталася через самовільні роботи приватної техніки на ділянці у Домажирі, де проходить магістральний водогін.

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Ремонтні роботи та підвіз води

За словами Садового, для мешканців організовано підвіз води автоцистернами та через встановлені ємності з наповненням. Ремонтні роботи триватимуть всю ніч, аби відновити постачання.

Місто також звернулося до правоохоронних органів за фактом пошкодження критичної інфраструктури приватною технікою.

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