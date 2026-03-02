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Новини Проблеми з водопостачанням
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Частина Львова залишилась без води через самовільні роботи приватної техніки, - Садовий

Частина Львова залишилася без води

Частина Львова залишилась без води через аварію на магістральному водогоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив мер міста Андрій Садовий.

Аварія сталася через самовільні роботи приватної техніки на ділянці у Домажирі, де проходить магістральний водогін.

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Ремонтні роботи та підвіз води

За словами Садового, для мешканців організовано підвіз води автоцистернами та через встановлені ємності з наповненням. Ремонтні роботи триватимуть всю ніч, аби відновити постачання.

Місто також звернулося до правоохоронних органів за фактом пошкодження критичної інфраструктури приватною технікою.

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Автор: 

Львів (3287) ремонт (2441) Садовий Андрій (542) водопостачання (899) Львівська область (2798) Львівський район (277)
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Зеля ж давав наколку - пильнуйте за водою - прочухали
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02.03.2026 22:26 Відповісти
приватні бомбосховища копали?
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02.03.2026 22:27 Відповісти
"самовільні роботи приватної техніки" 😨
Чому приватна техніка робила сама?🧐
Варінти відповіді
1) це трансформери🤖
2) це штучний інтелект🧠
3) це комп'ютерний вірус😷
4) це полтергейст👻
5) та не скажу я хто той ідіот, що шукав нафту у Львові і пробурив магістральний водогін 🍆🍆🍆
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02.03.2026 22:36 Відповісти
У цьєї "приватної техники" напевно ж є власники? І хтось дав завдання на роботи саме в цьому місці... Чи це були "диверсанти", яких через телеграм завербували?
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02.03.2026 22:43 Відповісти
Саме так. Причому всі диверсанти - неповнолітні.
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02.03.2026 23:38 Відповісти
Ох уж эта техника. У нее есть владелец? Или оно само как-то так получилось нечаянно?)
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02.03.2026 23:05 Відповісти
А до чого тут власник? Це ж прораб дав команду "копатити тут".
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02.03.2026 23:37 Відповісти
 
 