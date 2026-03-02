Частина Львова залишилась без води через самовільні роботи приватної техніки, - Садовий
Частина Львова залишилась без води через аварію на магістральному водогоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив мер міста Андрій Садовий.
Аварія сталася через самовільні роботи приватної техніки на ділянці у Домажирі, де проходить магістральний водогін.
Ремонтні роботи та підвіз води
За словами Садового, для мешканців організовано підвіз води автоцистернами та через встановлені ємності з наповненням. Ремонтні роботи триватимуть всю ніч, аби відновити постачання.
Місто також звернулося до правоохоронних органів за фактом пошкодження критичної інфраструктури приватною технікою.
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Чому приватна техніка робила сама?🧐
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1) це трансформери🤖
2) це штучний інтелект🧠
3) це комп'ютерний вірус😷
4) це полтергейст👻
5) та не скажу я хто той ідіот, що шукав нафту у Львові і пробурив магістральний водогін 🍆🍆🍆