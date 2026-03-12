СБУ проводить обшуки в одному з управлінь мерії Львова (оновлено)
Служба безпеки України проводить обшуки у посадовців міської ради Львова.
Про це повідомив депутат Ігор Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Попередньо слідчі дії стосуються робіт, виконаних після ракетної атаки, та використання бюджетних коштів на відновлення.
Наразі, як кажуть, мер Садовий ще за кордоном в робочій поїздці", - зазначив він.
У мерії заявили, що правоохоронні органи проводять слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради.
"Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.
Місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування", - додали там.
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"Порохня і соросня синхронно цькувала
Фаріон. За кожним - прийдем".Він дуже яскраво характеризує нашого брата "патріота за кордоном".Дуже гарний комент.
І інколи на живця. Обшуки в ********* домах не їх метод.
Солом'янський суд міста Києва вважає, що шлюх має пакувати саме ця контора.
а не шльондрами.
Хлопці з СБУ знову шукали стриптиз-клуб
(Логіка така - у Залужного немає, може у Садового)🧐🧐🧐
Контртерроризм, кажете? 🤣
Тікай, Садовий, тікай, а то .....!!!