СБУ проводить обшуки в одному з управлінь мерії Львова (оновлено)

Служба безпеки України проводить обшуки у посадовців міської ради Львова.

Про це повідомив депутат Ігор Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Попередньо слідчі дії стосуються робіт, виконаних після ракетної атаки, та використання бюджетних коштів на відновлення.



Наразі, як кажуть, мер Садовий ще за кордоном в робочій поїздці", - зазначив він.

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У мерії заявили, що правоохоронні органи проводять слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради.

"Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.



Місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування", - додали там.

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