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Новини Обшук у мерії Львова
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СБУ проводить обшуки в одному з управлінь мерії Львова (оновлено)

СБУ проводить обшуки у мерії Львова: що відомо?

Служба безпеки України проводить обшуки у посадовців міської ради Львова.

Про це повідомив депутат Ігор Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Попередньо слідчі дії стосуються робіт, виконаних після ракетної атаки, та використання бюджетних коштів на відновлення.

Наразі, як кажуть, мер Садовий ще за кордоном в робочій поїздці", - зазначив він.

Також читайте: Частина Львова залишилась без води через самовільні роботи приватної техніки, - Садовий

СБУ проводить обшуки у мерії Львова: що відомо?

У мерії заявили, що правоохоронні органи проводять слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради.

"Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.

Місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування", - додали там.

Читайте: Обшуки блокують роботу комунальників, які відновлюють теплопостачання після російських обстрілів, - Кличко

СБУ проводить обшуки у мерії Львова: що відомо?

Автор: 

Львів (3290) обшук (2063) СБУ (13970) мерія (51) Львівська область (2799) Львівський район (279)
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Топ коментарі
+10
Кинуть тебе твої зелені союзнички.Ох і кинуть.А я то думаю чого вчора на цензорі так багато козицького було.А ось чому.Козицькому увесь Львів потрібен.І до кого ти,садід,по допомогу звернешся?Ти ж Пороха до сих пір лайном поливаєш.Не оцінив оп твою відданість
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12.03.2026 09:44 Відповісти
+4
Бо шантаж, примус та рейдерство - це до СБУ.
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12.03.2026 09:48 Відповісти
+3
Садік не в Україні...випадково....
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12.03.2026 09:42 Відповісти
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Садік не в Україні...випадково....
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12.03.2026 09:42 Відповісти
Філія фсб отримала завдання від кураторів знайти уявного ворога?
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12.03.2026 09:43 Відповісти
Ех, лизав лизав жабу Садовий - не допомогло 🙄 Зеєрмакам мери не потрібні взагалі. Хіба що тимчасово, щоб здавати міста, красти гроші і виживати інших мерів. В перспективі мають лишитись тільки зелені голови ОВА, що сядуть на мільярдні потоки "відбудови" 🤑
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12.03.2026 10:25 Відповісти
І ніхто їм в цьому не завадить. А на наступних виборах вони підкуплять ЦВК і їм потрібні результати намалюють... Тобто проблему можна вирішити тільки
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12.03.2026 10:30 Відповісти
...фізичним усуненням. По-іншому до них не дійде...
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12.03.2026 10:31 Відповісти
Ванька Садовий відбився від Торчка?
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12.03.2026 09:44 Відповісти
Кинуть тебе твої зелені союзнички.Ох і кинуть.А я то думаю чого вчора на цензорі так багато козицького було.А ось чому.Козицькому увесь Львів потрібен.І до кого ти,садід,по допомогу звернешся?Ти ж Пороха до сих пір лайном поливаєш.Не оцінив оп твою відданість
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12.03.2026 09:44 Відповісти
Гавіщо видалили цей комент?-Artcore-
"Порохня і соросня синхронно цькувала
Фаріон. За кожним - прийдем".Він дуже яскраво характеризує нашого брата "патріота за кордоном".Дуже гарний комент.
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12.03.2026 10:54 Відповісти
А чому СБУ, а не Набу чи сап, чи та ж прокуратура?
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12.03.2026 09:46 Відповісти
Бо шантаж, примус та рейдерство - це до СБУ.
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12.03.2026 09:48 Відповісти
У нас СБУ ще й повіями займається, як виявилося.
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12.03.2026 10:05 Відповісти
Вони тільки в інтернеті ловлять.
І інколи на живця. Обшуки в ********* домах не їх метод.
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12.03.2026 11:04 Відповісти
Нижче я надав посилання на те, чим і як займається СБУ.
Солом'янський суд міста Києва вважає, що шлюх має пакувати саме ця контора.
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12.03.2026 11:38 Відповісти
Ну так штабом Залужного,
а не шльондрами.
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12.03.2026 12:09 Відповісти
Тому що сбу займається і економічними злочинами.Єс вимагає забрати в них ці повноваження але влада не хоче,тому що це важіль тиску і шантажу бізнесу та чиновників.Ну і звісно саме головне-збір кешу
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12.03.2026 10:00 Відповісти
Бо вже весна...🌺🌺🌺
Хлопці з СБУ знову шукали стриптиз-клуб
(Логіка така - у Залужного немає, може у Садового)🧐🧐🧐
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12.03.2026 11:40 Відповісти
Сбу - контртерористична діяльність, пошук зрадників. Яким боком ремонт у Львові?
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12.03.2026 09:55 Відповісти
"Ми отримали документи з ухвалою соломʼянського суду на обшук з боку СБУ в нічному стріп-клубі готелю в середмісті Києва, де тоді розміщувався штаб Залужного, датовані 13 вересня 2022 року під егідою боротьби СБУ з проституцією Джерело: https://censor.net/ua/n3601390
Контртерроризм, кажете? 🤣
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12.03.2026 10:00 Відповісти
От чому тут дивуватися? Філія фсб працює на своїх кураторів в кацапстані по усуненню нелояльних в Україні...
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12.03.2026 10:34 Відповісти
Взуття знімали?
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12.03.2026 09:58 Відповісти
Я собі уявляю ,що вписали в витрати ((лікування зубів,відпочинок внуків десь в теплих країнах на морі,ремонт квартири зама,капремонт автівки директора..."(((
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12.03.2026 09:58 Відповісти
Невже Садовий досі нічого не зрозумів?!
Тікай, Садовий, тікай, а то .....!!!
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12.03.2026 10:02 Відповісти
Невже як у випадку з Трухановим, специ СБУ "змостирять" кацапський паспорт?
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12.03.2026 10:20 Відповісти
Ні, йому кцапський не підійде, то вже буде перебор. Змайструють польський або мадярський. Зелені барани клюнуть.
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12.03.2026 10:25 Відповісти
Противостояние двух сил . И хороших там нет.
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12.03.2026 10:13 Відповісти
Москворотим слова не давали!
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12.03.2026 10:35 Відповісти
Дехто зв поганялом Доля, більш віжомий, як мер Львова Садовий ще за кордоном, чи вже за кордоном? Це надзвичайно важливо! Це мінчє дизайн всієї конструкції!
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12.03.2026 10:27 Відповісти
Зачистка перед виборами потенційних суперників,вже пройшлись по Кл., Тим.,Пор.під санкціями.
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12.03.2026 10:44 Відповісти
Зайшов на львівські сайти подивитись що то за "операція СБУ".Мова йде про "фіктивне оформлення на роботу з метою уникнення мобілізаціі" в одному дрібному ремонтно-аварійному підприємстві на вулиці Пекарській.Підприємство підпорядковується житловому управлінню міськради.Зайшли сьогодні о сьомій ранку,три години працювали,вилучили купу документів,підозри нікому не оголосили та спердолили нафіг.Короче,СБУ не дрімає,можете спати спокійно...А,ще перед тим було оголошено що з п"ятого по дев"яте по Львову будуть перевірки,СБУ буде затримувати і перевіряти всіх підозрілих.Всі підозрілі поховались...І даремно,перевірок щось не видно було...
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12.03.2026 13:13 Відповісти
 
 