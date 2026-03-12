Нефтяные доходы РФ упали до рекордного минимума с начала полномасштабного вторжения, - Bloomberg

Доходы России от экспорта нефти в феврале сократились до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Издание отмечает, что на это повлияли как западные санкции, так и удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре.

Читайте также: Сенаторы-демократы США требуют расследовать ослабление санкций против РФ

Доходы падают

Так, в феврале Россия заработала $9,5 млрд на экспорте сырой нефти и нефтепродуктов, что на 1,5 миллиарда долларов меньше, чем в январе.

Общий экспорт нефти упал на 850 тыс. баррелей в день до 6,6 миллиона баррелей в день, что также является самым низким уровнем с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Bloomberg пишет, что снижение доходов в прошлом месяце произошло после введения еще больших скидок на российскую нефть. США усилили давление на РФ, что затруднило продажу нефти на мировых рынках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан потерял 10% добычи нефти после атак украинских дронов на порт Новороссийск

Последствия атак Украины

"Украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру и топливные заводы сократили объемы переработки нефти в стране примерно на 300 000 баррелей в день до 5,1 миллиона баррелей в день в феврале, а также способствовали падению экспорта сырой нефти", - говорится в материале.

В результате атак Украины суточная добыча сырой нефти в России снизилась на 710 000 баррелей до 8,55 миллиона баррелей в сутки.

Ранее на этой неделе ОПЕК оценила добычу сырой нефти Россией в 9,184 миллиона баррелей в сутки в феврале.

Однако Bloomberg предполагает, что конфликт на Ближнем Востоке может увеличить спрос на российскую нефть, поскольку несколько региональных производителей сократили свою добычу.

Читайте также: Пораженный украинским дроном российский танкер начал тонуть у нефтяного терминала в Новошахтинске