Нефтяные доходы РФ упали до рекордного минимума с начала полномасштабного вторжения, - Bloomberg
Доходы России от экспорта нефти в феврале сократились до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Издание отмечает, что на это повлияли как западные санкции, так и удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре.
Доходы падают
Так, в феврале Россия заработала $9,5 млрд на экспорте сырой нефти и нефтепродуктов, что на 1,5 миллиарда долларов меньше, чем в январе.
Общий экспорт нефти упал на 850 тыс. баррелей в день до 6,6 миллиона баррелей в день, что также является самым низким уровнем с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
Bloomberg пишет, что снижение доходов в прошлом месяце произошло после введения еще больших скидок на российскую нефть. США усилили давление на РФ, что затруднило продажу нефти на мировых рынках.
Последствия атак Украины
"Украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру и топливные заводы сократили объемы переработки нефти в стране примерно на 300 000 баррелей в день до 5,1 миллиона баррелей в день в феврале, а также способствовали падению экспорта сырой нефти", - говорится в материале.
В результате атак Украины суточная добыча сырой нефти в России снизилась на 710 000 баррелей до 8,55 миллиона баррелей в сутки.
Ранее на этой неделе ОПЕК оценила добычу сырой нефти Россией в 9,184 миллиона баррелей в сутки в феврале.
Однако Bloomberg предполагает, что конфликт на Ближнем Востоке может увеличить спрос на российскую нефть, поскольку несколько региональных производителей сократили свою добычу.
