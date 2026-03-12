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Новини Експорт нафти РФ Удари по нафтопортах РФ
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Нафтові доходи РФ впали до рекордного мінімуму від початку повномасштабного вторгнення, - Bloomberg

Нафтові доходи РФ впали до найнижчого рівня

Доходи Росії від експорту нафти в лютому скоротилися до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Видання зазначає, що на це вплинули як західні санкції, так і удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі.

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Доходи падають

Так, у лютому Росія заробила $9,5 млрд на експорті сирої нафти та нафтопродуктів, що на 1,5 мільярда доларів менше, ніж у січні.

Загальний експорт нафти впав на 850 тис. барелів на день до 6,6 мільйона барелів на день, що також є найнижчим рівнем від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Bloomberg пише, що зниження доходів минулого місяця відбулося після запровадження ще більших знижок на російську нафту. США посилили тиск на РФ, що ускладнило продаж нафти на світових ринках.

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Наслідки атак України

"Українські атаки на російську нафтову інфраструктуру та паливні заводи скоротили обсяги переробки нафти в країні приблизно на 300 000 барелів на день до 5,1 мільйона барелів на день у лютому, а також сприяли падінню експорту сирої нафти", - йдеться в матеріалі.

Внаслідок атак України щоденний видобуток сирої нафти в Росії знизився на 710 000 барелів до 8,55 мільйона барелів на добу.

Раніше цього тижня ОПЕК оцінила видобуток сирої нафти Росією в 9,184 мільйона барелів на добу у лютому.

Проте Bloomberg припускає, що конфлікт на Близькому Сході може збільшити попит на російську нафту, оскільки кілька регіональних виробників скоротили свій видобуток.

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нафта (6625) росія (70468) експорт (4922)
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саме час був напасти на Іран
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12.03.2026 13:57 Відповісти
ПутінТрампНетаньяху...
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12.03.2026 14:31 Відповісти
Дуже "вчасна "стаття. Опублікована, коли ціна нафти сягнула 120 доларів за барель.
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12.03.2026 15:23 Відповісти
Є в амерів незрозуміла давня звичка - весь час рятувати Кацапію ...((
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12.03.2026 15:07 Відповісти
Зараз надолужать, завдяки рудому гандону.
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12.03.2026 16:34 Відповісти
 
 