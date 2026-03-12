Нафтові доходи РФ впали до рекордного мінімуму від початку повномасштабного вторгнення, - Bloomberg

Доходи Росії від експорту нафти в лютому скоротилися до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Видання зазначає, що на це вплинули як західні санкції, так і удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі.

Також читайте: Сенатори-демократи США вимагають розслідувати послаблення санкцій проти РФ

Доходи падають

Так, у лютому Росія заробила $9,5 млрд на експорті сирої нафти та нафтопродуктів, що на 1,5 мільярда доларів менше, ніж у січні.

Загальний експорт нафти впав на 850 тис. барелів на день до 6,6 мільйона барелів на день, що також є найнижчим рівнем від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Bloomberg пише, що зниження доходів минулого місяця відбулося після запровадження ще більших знижок на російську нафту. США посилили тиск на РФ, що ускладнило продаж нафти на світових ринках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан втратив 10% видобутку нафти після атак українських дронів на порт Новоросійськ

Наслідки атак України

"Українські атаки на російську нафтову інфраструктуру та паливні заводи скоротили обсяги переробки нафти в країні приблизно на 300 000 барелів на день до 5,1 мільйона барелів на день у лютому, а також сприяли падінню експорту сирої нафти", - йдеться в матеріалі.

Внаслідок атак України щоденний видобуток сирої нафти в Росії знизився на 710 000 барелів до 8,55 мільйона барелів на добу.

Раніше цього тижня ОПЕК оцінила видобуток сирої нафти Росією в 9,184 мільйона барелів на добу у лютому.

Проте Bloomberg припускає, що конфлікт на Близькому Сході може збільшити попит на російську нафту, оскільки кілька регіональних виробників скоротили свій видобуток.

Також читайте: Уражений українським дроном російський танкер почав тонути біля нафтового терміналу у Новошахтинську