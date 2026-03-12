РУС
Новости
646 8

СБУ и НАБУ разоблачили в хищении бюджетных средств дирекцию оборонного завода в Днепропетровской области

Хищение средств оборонного завода в Днепропетровской области

Контрразведка СБУ и НАБУ ликвидировали еще одну схему присвоения государственных средств при выполнении оборонных заказов. По результатам совместных действий на махинациях разоблачено руководство стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровской области.

По материалам дела, речь идет о первом заместителе гендиректора завода, который организовал схему хищения 19,7 млн бюджетных гривен на закупку металлического сырья, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Установлено, что конструкционный материал должен был быть использован для серийного производства вооружений и боеприпасов для украинских Сил обороны.

Для реализации сделки чиновник привлек заместителя начальника управления материально-технического снабжения завода и руководителя аффилированной компании, торговавшей сырьем.

Вместе они договорились о закупке продукции по ценам, которые на треть превышали рыночную стоимость соответствующего товара.

Полученную "разницу" участники сделки конвертировали в наличные.

Во время обысков у фигурантов обнаружены смартфоны, компьютерная техника и документы с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время первому заместителю гендиректора завода и двум его сообщникам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой;
  • пособничество в присвоении имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Та у вас суки викрали палєту доларів а ви звітуєте про якісь 19.7 млн . зкрупного заводу а може ці кошти були потрібні для закупівлі якоїсь лівої сировини яку не могли закупити легальним чином .
показать весь комментарий
12.03.2026 15:20 Ответить
Чиї це призначенці? Я знаю, що під час президентства Порошенка за все відповідав він і за всіх був винен він. То це чергові ''свинарчуки'' Зеленського, чи йому їх підкинули? Що по цьому поводу напише бігус і телеканал "1+1"?
показать весь комментарий
12.03.2026 15:22 Ответить
Таких злочинців треба кваліфікувати як зрада батьківщини,бо вони свідомо підривали обороноздатність на користь агресора.
показать весь комментарий
12.03.2026 15:26 Ответить
Оце отакий ви головнокомандуючий!
показать весь комментарий
12.03.2026 15:30 Ответить
Зеленський: Ви знаєте, я стою зараз на цій сцені. Чи міг я колись уявити, що я, простий хлопець з Кривого Рогу, буду боротися за крісло президента проти людини, яку ми впевнено і беззаперечно обрали президентом України в 2014 році. Що найцікавіше, я сам був за пана Порошенка. Але я помилився. Ми помилилися. Скажу вам відверто, чи могли ми тоді уявити, що його "жити по-новому", стане нашим виживати. Чи могли ми тоді уявити, що ваше "я закінчу війну за два тижні", стане наше Іловайськ і Дебальцеве. Чи могли ми тоді з вами уявити, що його збагачення людей стане збагаченням лише його людей. Чи могли ми тоді уявити, що Революцією Гідності скористаються негідники. Я вам поясню, чому ми помилилися.
показать весь комментарий
12.03.2026 15:32 Ответить
Ми з вами голосували за одного Порошенка, а обрали іншого. Це правда. Бо існує два Порошенка. Перший - прекрасний оратор, спеціаліст, фінансист, економіст, у всьому знається. Він зазвичай з'являється тоді, коли є камери. Але коли камери вимикаються з'являється інший Петро, другий. Перший Петро Порошенко на Михайлівській площі кричить: "Путін, я тобі покажу". А другий тихенько паном Медведчуком передає "прівєтікі" в Москву. Перший каже, що в платіжках за комуналку буде мінус, а другий тихенько робить "Роттердам+". Перший каже: "Я відкриваю школу", а другий постійно тихенько відкриває магазини Roshen. Перший відкриває аж 12 кілометрів нової дороги, а другий закриває справу Насірова. Перший Петро Порошенко каже: "Я бізнес передав у сліпий траст", а другий збільшує свої статки за рік у 82 рази. Скажіть мені, будь ласка, так, може, бюджет України передамо у сліпий траст? Може, воно нормально працює? Перший каже нам, що долар буде по 10, а другий робить по 30
показать весь комментарий
12.03.2026 15:35 Ответить
Зеленський: Дуже дякую. По-перше, я хочу скористатися цими 4 хвилинами, і відповісти. Я не ваш опонент, я - ваш вирок. З приводу того, що я ховаюсь, я був дуже багато разів в АТО. Ви знаєте, що у мене було дуже багато знімань "Вечірнього кварталу". Від кого я ховаюсь? Від яких повісток я ховаюсь? Я публічна людина, мене не змогли знайти і дати мені в руки повістку? Про що ви зараз говорите, ви знов брешете. З приводу Путіна, я ніколи у своєму житті не розмовляв з Путіним. А мені відомо, скільки разів ви розмовляли з паном Путіним телефоном, через Медведчука, чи напряму, починаючи від 2014 року. Я не був у Росії з початку війни, і це брехня знову. І що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили. З приводу кота в мішку - краще бути котом в мішку, ніж вовком у шкурі вівці.
показать весь комментарий
12.03.2026 15:37 Ответить
А під ОПою вже товчутьься рожеві націоналісти, чи нє?
показать весь комментарий
12.03.2026 15:39 Ответить
 
 