СБУ и НАБУ разоблачили в хищении бюджетных средств дирекцию оборонного завода в Днепропетровской области
Контрразведка СБУ и НАБУ ликвидировали еще одну схему присвоения государственных средств при выполнении оборонных заказов. По результатам совместных действий на махинациях разоблачено руководство стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровской области.
По материалам дела, речь идет о первом заместителе гендиректора завода, который организовал схему хищения 19,7 млн бюджетных гривен на закупку металлического сырья, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Установлено, что конструкционный материал должен был быть использован для серийного производства вооружений и боеприпасов для украинских Сил обороны.
Для реализации сделки чиновник привлек заместителя начальника управления материально-технического снабжения завода и руководителя аффилированной компании, торговавшей сырьем.
Вместе они договорились о закупке продукции по ценам, которые на треть превышали рыночную стоимость соответствующего товара.
Полученную "разницу" участники сделки конвертировали в наличные.
Во время обысков у фигурантов обнаружены смартфоны, компьютерная техника и документы с доказательствами незаконной деятельности.
В настоящее время первому заместителю гендиректора завода и двум его сообщникам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой;
- пособничество в присвоении имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
