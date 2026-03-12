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Новини Розкрадання коштів
2 081 12

СБУ та НАБУ викрили на розкраданні бюджетних коштів дирекцію оборонного заводу на Дніпропетровщині

Розкрадання коштів оборонного заводу на Дніпропетровщині

Контррозвідка СБУ та НАБУ ліквідували ще одну схему привласнення державних коштів на виконанні оборонних замовлень. За результатами спільних дій на оборудках викрито керівництво стратегічного підприємства оборонно-промислового комплексу на Дніпропетровщині.

За матеріалами справи, йдеться про першого заступника гендиректора заводу, який організував схему розкрадання 19,7 млн бюджетних гривень на закупівлі металевої сировини, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Встановлено, що конструкційний матеріал мав бути використаний для серійного виробництва озброєнь та боєприпасів для українських Сил оборони.

Для реалізації оборудки посадовець залучив заступника начальника управління матеріально-технічного постачання заводу та керівника афілійованої компанії, що торгувала сировиною.

Разом вони домовилися про закупівлю продукції за цінами, які на третину перевищували ринкову вартість відповідного товару.

Отриману "різницю" учасники оборудки конвертували в готівку.

Під час обшуків у фігурантів виявлено смартфони, комп’ютерну техніку та документи із доказами незаконної діяльності.

Наразі першому заступнику гендиректора заводу і двом його спільникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою;
  • пособництво у привласненні майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: СБУ запобігла новому теракту у центрі Рівного. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (5749) завод (1156) СБУ (13970) розкрадання (370) Дніпропетровська область (5140)
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Топ коментарі
+5
Чиї це призначенці? Я знаю, що під час президентства Порошенка за все відповідав він і за всіх був винен він. То це чергові ''свинарчуки'' Зеленського, чи йому їх підкинули? Що по цьому поводу напише бігус і телеканал "1+1"?
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12.03.2026 15:22 Відповісти
+3
Зеленський: Ви знаєте, я стою зараз на цій сцені. Чи міг я колись уявити, що я, простий хлопець з Кривого Рогу, буду боротися за крісло президента проти людини, яку ми впевнено і беззаперечно обрали президентом України в 2014 році. Що найцікавіше, я сам був за пана Порошенка. Але я помилився. Ми помилилися. Скажу вам відверто, чи могли ми тоді уявити, що його "жити по-новому", стане нашим виживати. Чи могли ми тоді уявити, що ваше "я закінчу війну за два тижні", стане наше Іловайськ і Дебальцеве. Чи могли ми тоді з вами уявити, що його збагачення людей стане збагаченням лише його людей. Чи могли ми тоді уявити, що Революцією Гідності скористаються негідники. Я вам поясню, чому ми помилилися.
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12.03.2026 15:32 Відповісти
+2
Таке враження, що казнокради змагаються, хто більше вкраде у Держави. Це практично безпечне змагання , якщо вкрадено дійсно багато і хватить на всіх...
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12.03.2026 15:47 Відповісти
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Та у вас суки викрали палєту доларів а ви звітуєте про якісь 19.7 млн . зкрупного заводу а може ці кошти були потрібні для закупівлі якоїсь лівої сировини яку не могли закупити легальним чином .
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12.03.2026 15:20 Відповісти
Чиї це призначенці? Я знаю, що під час президентства Порошенка за все відповідав він і за всіх був винен він. То це чергові ''свинарчуки'' Зеленського, чи йому їх підкинули? Що по цьому поводу напише бігус і телеканал "1+1"?
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12.03.2026 15:22 Відповісти
Таких злочинців треба кваліфікувати як зрада батьківщини,бо вони свідомо підривали обороноздатність на користь агресора.
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12.03.2026 15:26 Відповісти
Оце отакий ви головнокомандуючий!
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12.03.2026 15:30 Відповісти
Зеленський: Ви знаєте, я стою зараз на цій сцені. Чи міг я колись уявити, що я, простий хлопець з Кривого Рогу, буду боротися за крісло президента проти людини, яку ми впевнено і беззаперечно обрали президентом України в 2014 році. Що найцікавіше, я сам був за пана Порошенка. Але я помилився. Ми помилилися. Скажу вам відверто, чи могли ми тоді уявити, що його "жити по-новому", стане нашим виживати. Чи могли ми тоді уявити, що ваше "я закінчу війну за два тижні", стане наше Іловайськ і Дебальцеве. Чи могли ми тоді з вами уявити, що його збагачення людей стане збагаченням лише його людей. Чи могли ми тоді уявити, що Революцією Гідності скористаються негідники. Я вам поясню, чому ми помилилися.
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12.03.2026 15:32 Відповісти
Ми з вами голосували за одного Порошенка, а обрали іншого. Це правда. Бо існує два Порошенка. Перший - прекрасний оратор, спеціаліст, фінансист, економіст, у всьому знається. Він зазвичай з'являється тоді, коли є камери. Але коли камери вимикаються з'являється інший Петро, другий. Перший Петро Порошенко на Михайлівській площі кричить: "Путін, я тобі покажу". А другий тихенько паном Медведчуком передає "прівєтікі" в Москву. Перший каже, що в платіжках за комуналку буде мінус, а другий тихенько робить "Роттердам+". Перший каже: "Я відкриваю школу", а другий постійно тихенько відкриває магазини Roshen. Перший відкриває аж 12 кілометрів нової дороги, а другий закриває справу Насірова. Перший Петро Порошенко каже: "Я бізнес передав у сліпий траст", а другий збільшує свої статки за рік у 82 рази. Скажіть мені, будь ласка, так, може, бюджет України передамо у сліпий траст? Може, воно нормально працює? Перший каже нам, що долар буде по 10, а другий робить по 30
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12.03.2026 15:35 Відповісти
Зеленський: Дуже дякую. По-перше, я хочу скористатися цими 4 хвилинами, і відповісти. Я не ваш опонент, я - ваш вирок. З приводу того, що я ховаюсь, я був дуже багато разів в АТО. Ви знаєте, що у мене було дуже багато знімань "Вечірнього кварталу". Від кого я ховаюсь? Від яких повісток я ховаюсь? Я публічна людина, мене не змогли знайти і дати мені в руки повістку? Про що ви зараз говорите, ви знов брешете. З приводу Путіна, я ніколи у своєму житті не розмовляв з Путіним. А мені відомо, скільки разів ви розмовляли з паном Путіним телефоном, через Медведчука, чи напряму, починаючи від 2014 року. Я не був у Росії з початку війни, і це брехня знову. І що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили. З приводу кота в мішку - краще бути котом в мішку, ніж вовком у шкурі вівці.
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12.03.2026 15:37 Відповісти
А під ОПою вже товчутьься рожеві націоналісти, чи нє?
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12.03.2026 15:39 Відповісти
..в нашій країні можна на пальцях порахувати тих хто не крав напосадах, владі!! Тому НАБУ та САП треба піти іншим шляхом))!
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12.03.2026 15:45 Відповісти
Таке враження, що казнокради змагаються, хто більше вкраде у Держави. Це практично безпечне змагання , якщо вкрадено дійсно багато і хватить на всіх...
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12.03.2026 15:47 Відповісти
ЄС дає гроші. Дуже багато. Якраз момент накрасти на все життя, щоб вистачило і внукам.
Квартал95 задає темп та розміри крадіжок.
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12.03.2026 15:56 Відповісти
На дверях того самого завода надо их вздёрнуть...
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12.03.2026 15:49 Відповісти
 
 