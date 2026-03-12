РУС
Лига конференций: "Шахтер" победил польский "Лех" со счетом 3:1

ФК Шахтер Донецк
Фото: ФК Шахтар Донецьк

Единственный представитель Украины на стадии плей-офф европейских клубных турниров, донецкий "Шахтер", успешно начал 1/8 финала Лиги конференций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, матч состоялся в польском Познани.

На 36-й минуте Марлон Гомес воспользовался передачей Кавана Элиаса и открыл счет. Почти сразу после перерыва Невертон удвоил преимущество "Шахтера" из-за ошибки защитников хозяев.

Ход матча

  • На 70-й минуте "Лех" сократил отставание благодаря голу шведского нападающего Микаэля Исхака.

На 85-й минуте Исаки Силва, вышедший на замену вместо Невертона, фантастическим ударом через себя установил окончательный счет – 3:1 в пользу "Шахтера".

Следующий матч

Формально домашний ответный матч для "Шахтера" состоится 19 марта в Кракове. Команды снова встретятся в рамках 1/8 финала Лиги конференций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УЕФА наложил штрафы на Динамо и Шахтер за поведение болельщиков

Автор: 

спорт (222) футбол (339) Шахтер (13)
Марлон Гомес, Каван Еліас, Невертон, Сілва, Тобіас, *********, Марлон, Траоре, Ферейра, Мейреліш, Ізакі... Українська команда.
12.03.2026 22:20 Ответить
І що саме вони зробили?
12.03.2026 22:27 Ответить
Польських фермерів побили
12.03.2026 22:30 Ответить
Потужно!
12.03.2026 22:37 Ответить
это шахтеры
12.03.2026 22:32 Ответить
ета шахтьори.
12.03.2026 22:53 Ответить
Єдиний представник України у складі Шахтаря -воротар🥴
12.03.2026 22:23 Ответить
 
 