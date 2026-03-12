Лига конференций: "Шахтер" победил польский "Лех" со счетом 3:1
Единственный представитель Украины на стадии плей-офф европейских клубных турниров, донецкий "Шахтер", успешно начал 1/8 финала Лиги конференций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, матч состоялся в польском Познани.
На 36-й минуте Марлон Гомес воспользовался передачей Кавана Элиаса и открыл счет. Почти сразу после перерыва Невертон удвоил преимущество "Шахтера" из-за ошибки защитников хозяев.
Ход матча
-
На 70-й минуте "Лех" сократил отставание благодаря голу шведского нападающего Микаэля Исхака.
На 85-й минуте Исаки Силва, вышедший на замену вместо Невертона, фантастическим ударом через себя установил окончательный счет – 3:1 в пользу "Шахтера".
Следующий матч
Формально домашний ответный матч для "Шахтера" состоится 19 марта в Кракове. Команды снова встретятся в рамках 1/8 финала Лиги конференций.
