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Новини
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Ліга конференцій: "Шахтар" переміг польський "Лех" з рахунком 3:1

ФК Шахтар Донецьк
Фото: ФК Шахтар Донецьк

Єдиний представник України на стадії плейоф європейських клубних турнірів, донецький "Шахтар", успішно розпочав 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, матч відбувся у польській Познані.

На 36-й хвилині Марлон Гомес скористався передачею Кавана Еліаса і відкрив рахунок. Майже одразу після перерви Невертон подвоїв перевагу "Шахтаря" через помилку захисників господарів.

Хід матчу

  • На 70-й хвилині "Лех" скоротив відставання завдяки голу шведського нападника Мікаеля Ісхака.

На 85-й хвилині Ісакі Сілва, який вийшов на заміну замість Невертона, фантастичним ударом через себе встановив остаточний рахунок – 3:1 на користь "Шахтаря".

Наступний матч

Формально домашній матч-відповідь для "Шахтаря" відбудеться 19 березня у Кракові. Команди знову зустрінуться у рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій.

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спорт (1735) футбол (1624) Шахтар (184)
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Топ коментарі
+8
Марлон Гомес, Каван Еліас, Невертон, Сілва, Тобіас, *********, Марлон, Траоре, Ферейра, Мейреліш, Ізакі... Українська команда.
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12.03.2026 22:20 Відповісти
+3
Єдиний представник України у складі Шахтаря -воротар🥴
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12.03.2026 22:23 Відповісти
+3
это шахтеры
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12.03.2026 22:32 Відповісти
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Марлон Гомес, Каван Еліас, Невертон, Сілва, Тобіас, *********, Марлон, Траоре, Ферейра, Мейреліш, Ізакі... Українська команда.
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12.03.2026 22:20 Відповісти
І що саме вони зробили?
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12.03.2026 22:27 Відповісти
Польських фермерів побили
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12.03.2026 22:30 Відповісти
Потужно!
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12.03.2026 22:37 Відповісти
это шахтеры
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12.03.2026 22:32 Відповісти
ета шахтьори.
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12.03.2026 22:53 Відповісти
Нащадки шахтарів.
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13.03.2026 05:07 Відповісти
Єдиний представник України у складі Шахтаря -воротар🥴
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12.03.2026 22:23 Відповісти
Пока кремлёвский петух ахметов президент Шахтёра, я не считаю эту команду украинской..
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13.03.2026 00:32 Відповісти
они выступают под украинским флагом, прославляют украинский футбол
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13.03.2026 01:36 Відповісти
Не звертайте увагу на ідіота.Бразильці та колумбійці приймали активну участь у боях під Куп'янськом від цього ЗСУ не стала бразильською чи колумбійською.
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13.03.2026 02:28 Відповісти
Цей дурник не хоче Рінату про це сам написати, чи сцить? Я думаю, що сцить.
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13.03.2026 09:23 Відповісти
петух ахметов под знаменем Партии Регионов привёл путина в Украину. Он враг предатель Украины!
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13.03.2026 22:42 Відповісти
 
 