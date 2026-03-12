Ліга конференцій: "Шахтар" переміг польський "Лех" з рахунком 3:1

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Єдиний представник України на стадії плейоф європейських клубних турнірів, донецький "Шахтар", успішно розпочав 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, матч відбувся у польській Познані.

На 36-й хвилині Марлон Гомес скористався передачею Кавана Еліаса і відкрив рахунок. Майже одразу після перерви Невертон подвоїв перевагу "Шахтаря" через помилку захисників господарів.

Хід матчу

На 70-й хвилині "Лех" скоротив відставання завдяки голу шведського нападника Мікаеля Ісхака.

На 85-й хвилині Ісакі Сілва, який вийшов на заміну замість Невертона, фантастичним ударом через себе встановив остаточний рахунок – 3:1 на користь "Шахтаря".

Наступний матч

Формально домашній матч-відповідь для "Шахтаря" відбудеться 19 березня у Кракові. Команди знову зустрінуться у рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УЄФА наклав штрафи на Динамо та Шахтар за поведінку уболівальників