На фронте за сутки 154 боестолкновения. Половина из них - на Константиновском, Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб

Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения.

Удары по Украине

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 78 авиационных ударов, сбросив 292 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9112 дронов-камикадзе и осуществил 4231 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 201 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Покровское, Подгавриловка, Орлы в Днепропетровской области;

Новое Поле, Самойловка, Воздвижовка, Копани, Ровно, Новоукраинка, Любицкое, Новоселовка, Чаривное, Рождественка, Таврическое в Запорожской области;

Одрадокаменка в Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник один раз атаковал позиции наших защитников, осуществил 138 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением РСЗО. Нанес шесть авиаударов с применением 14 авиабомб.

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в направлении населенных пунктов Подолы и Глушковка.

На Лиманском направлении противник атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки, Резниковки и в районах населенных пунктов Ямполь, Закитное, Платоновка.

На Краматорском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг осуществил 28 атак в сторону Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки и в районах Плещиевки и Русина Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка, Белицкое, Гришино и Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз, в районах Рыбного, Березового, Александрограда и Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении состоялось 28 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого и в сторону Доброполья, Зализнычного, Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения, в сторону Приморского и в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили реактивную систему залпового огня и один другой важный объект российских захватчиков.

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 860 человек. Также враг потерял семь танков, пять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 2071 беспилотный летательный аппарат и 189 единиц автомобильной техники.