На фронті за добу 154 боєзіткнення. Половина з них - на Костянтинівському, Гуляйпільському та Покровському напрямках, - Генштаб

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по Україні

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 78 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9112 дронів-камікадзе та здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 201 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:

Покровське, Підгаврилівка, Орли на Дніпропетровщині;

Нове Поле, Самійлівка, Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка, Чарівне, Різдвянка, Таврійськеу Запорізькій області;

Одрадокам’янка у Херсонській області.

Бойові дії

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник один раз атакував позиції наших оборонців, здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ. Завдав шести авіаударів із застосуванням 14 авіабомб.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку населених пунктів Подоли та Глушківка.

На Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Різниківки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка.

На Краматорському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак у бік Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакує малими групами біля Костянтинівки: намагається інфільтруватися, - УВ "Схід"

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Білицьке, Гришине й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів, в районах Рибного, Березового, Олександрограда та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого та у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ зберігає активність у районі Покровська і збільшує на Гуляйпільському напрямку, - DeepState

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення, в бік Приморського та в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили реактивну систему залпового вогню та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 860 осіб. Також ворог втратив сім танків, п’ять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 2071 безпілотний літальний апарат та 189 одиниць автомобільної техніки.