РУС
Присвоение военного имущества
1 069

Продал дроны, предназначенные для обороны Юга: ГБР сообщило о подозрении начальнику склада воинской части

Подозрение ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили начальника склада одной из воинских частей в Одесской области, которого подозревают в хищении беспилотников и оборудования, предназначенных для обороны Южного региона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, чиновник, отвечавший за обеспечение функционирования беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия вражеским БПЛА, присвоил военное имущество, хранившееся на складе.

В частности, он похитил разведывательные беспилотники и оборудование для борьбы с вражескими дронами.

Часть техники военнослужащий сдал в ломбард, другую – продал по заниженной цене.

По предварительным подсчетам, такими действиями государству нанесен ущерб на сумму более 5,4 млн гривен.

Фигурант был задержан 6 марта 2026 года.

Читайте также: Полковника и еще четырех человек подозревают в хищении более 14 млн грн на фортификациях на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Ему сообщено о подозрении в хищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5,4 млн гривен.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР разоблачило военных и экс-правоохранителя, которые вмешивались в "Оберег" и сняли с учета почти 100 мужчин

Автор: 

беспилотник (2928) Одесская область (1244) ГБР (920) хищения (163)
Топ комментарии
+7
Він з ними ділився. Невдобно якось получиться.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:57 Ответить
+4
Ну так повісити це падло, прямо навпроти штабу військової частини, де сидять його мудрі та незламні «начальніки» ….
показать весь комментарий
13.03.2026 10:54 Ответить
+3
Найголовніше: хто покупці?! І чому. Так,чому забезпечена можливість торгувати таким військовим майном! Це вам,панове, не "болгарку" продати,тут специфіка! Напревеликий жаль в статті про це ні слова!
показать весь комментарий
13.03.2026 11:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
....з можливістю внесення застави у розмірі 5,4 млн гривень,.... та добровільною відправкою на передову.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:52 Ответить
Ну так повісити це падло, прямо навпроти штабу військової частини, де сидять його мудрі та незламні «начальніки» ….
показать весь комментарий
13.03.2026 10:54 Ответить
Він з ними ділився. Невдобно якось получиться.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:57 Ответить
Найголовніше: хто покупці?! І чому. Так,чому забезпечена можливість торгувати таким військовим майном! Це вам,панове, не "болгарку" продати,тут специфіка! Напревеликий жаль в статті про це ні слова!
показать весь комментарий
13.03.2026 11:03 Ответить
З якою метою цікавитесь?)
показать весь комментарий
13.03.2026 11:15 Ответить
Добре,що за вашим постом посмішка!
показать весь комментарий
13.03.2026 11:18 Ответить
за звичай в ломбарді євреї сидять
показать весь комментарий
13.03.2026 11:16 Ответить
А один хрипатий ще сидить в кріслі президента-чекає на Єрмака.Разом,каже, прийшли,разом і підемо.
показать весь комментарий
13.03.2026 11:21 Ответить
Я розумію ( та в жодному разі не виправдовую тих,хто барижить дизельним пальним), але що б торгувати такими!!! речами,має бути система! І саме її має взяти за сраку СБУ!
показать весь комментарий
13.03.2026 11:17 Ответить
****
показать весь комментарий
13.03.2026 11:06 Ответить
Мукою він стане якщо його посадять
показать весь комментарий
13.03.2026 11:19 Ответить
Максим #609550, прийшов на пам'ять анекдот радянських часів. Пише дядько об'яву: (прошу вибачення за кацапську мову) Продается со-ба-ка,породы доберман-пинчер,высота в холке 47 см., масть - чорная с ры-жим,****, ... *****!!! И вообще,******** я жить в этой стране!!!
показать весь комментарий
13.03.2026 11:28 Ответить
Дрони в ломбарді? - автоматів ше там немає?
показать весь комментарий
13.03.2026 11:20 Ответить
Здавав в ломбард,дрони блдь.Наче наркоман який вкрав сережки.Ну не ідіот?На що він сподівався?Хіба хотів втекти за кордон.Так оголосили б розшук через Інтерпол.
показать весь комментарий
13.03.2026 11:21 Ответить
Андрій Собченко #592866 - він не ідіот в жодному разі! Навіть можливо,що розумніший від нас з Вами!Він працює в системі.
показать весь комментарий
13.03.2026 11:32 Ответить
 
 