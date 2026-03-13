Продал дроны, предназначенные для обороны Юга: ГБР сообщило о подозрении начальнику склада воинской части
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили начальника склада одной из воинских частей в Одесской области, которого подозревают в хищении беспилотников и оборудования, предназначенных для обороны Южного региона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.
По данным следствия, чиновник, отвечавший за обеспечение функционирования беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия вражеским БПЛА, присвоил военное имущество, хранившееся на складе.
В частности, он похитил разведывательные беспилотники и оборудование для борьбы с вражескими дронами.
Часть техники военнослужащий сдал в ломбард, другую – продал по заниженной цене.
По предварительным подсчетам, такими действиями государству нанесен ущерб на сумму более 5,4 млн гривен.
Фигурант был задержан 6 марта 2026 года.
Ему сообщено о подозрении в хищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5,4 млн гривен.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
