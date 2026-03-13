Продал дроны, предназначенные для обороны Юга: ГБР сообщило о подозрении начальнику склада воинской части

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили начальника склада одной из воинских частей в Одесской области, которого подозревают в хищении беспилотников и оборудования, предназначенных для обороны Южного региона.

По данным следствия, чиновник, отвечавший за обеспечение функционирования беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия вражеским БПЛА, присвоил военное имущество, хранившееся на складе.

В частности, он похитил разведывательные беспилотники и оборудование для борьбы с вражескими дронами.

Часть техники военнослужащий сдал в ломбард, другую – продал по заниженной цене.

По предварительным подсчетам, такими действиями государству нанесен ущерб на сумму более 5,4 млн гривен.

Фигурант был задержан 6 марта 2026 года.

Ему сообщено о подозрении в хищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5,4 млн гривен.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

