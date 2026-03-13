За $10 тысяч обещал выезд за границу уклонисту "под видом священника": в Киеве задержали дельца

В Киеве полицейские задержали мужчину, который за 10 тысяч долларов обещал помочь гражданину призывного возраста выехать за границу, оформив его якобы как священнослужителя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, фигурант заверил "клиента", что имеет связи в одном из государственных учреждений и может оформить документ, который позволит беспрепятственно покинуть территорию Украины.

Злоумышленник требовал 10 тысяч долларов за свои "услуги". Сначала он попросил оплатить 2500 долларов задатка, а остальное – после решения вопроса.

После получения первой части денег мужчина передал клиенту документ – так называемое письмо-согласование о выезде за границу якобы для участия в открытом научно-религиозном семинаре в одной из европейских стран.

Во время следующей встречи дельцом получил вторую часть денег в размере 7500 долларов.

Сразу после передачи средств его задержали правоохранители.

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении. Продолжаются следственные действия.

