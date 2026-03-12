Одесский врач организовал схему с "инвалидностью" для уклонистов: его разоблачили. ФОТО
В Одессе разоблачили руководителя отделения частной больницы, который с сообщниками обещал оформить медицинские документы для уклонения от мобилизации и способствовать установлению II группы инвалидности.
Об этом сообщила прокуратура области, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Пересыпская окружная прокуратура сообщила о подозрении руководителю поликлинического отделения частной больницы Одессы, который также работает семейным врачом. Его подозревают в злоупотреблении влиянием", - отметили в сообщении.
Медик с сообщниками организовал схему уклонения от мобилизации. За 16 000$ он обещал изготовить медицинские документы с "нужным диагнозом", в частности - о неврологическом заболевании, и посодействовать в установлении II группы инвалидности через знакомых врачей и экспертные комиссии.
Правоохранители задержали врача во время получения части оговоренной суммы - 5000$.
Сейчас суд избрал ему меру пресечения: содержание под стражей с залогом почти 1 миллион гривен.
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Коли вже кордони відкриють щоб подалі від вас, рагулячого лайна, втекти якнайдалі.
, ховався за спиною інших.А тепер гавкаєш в інтернеті,бо сам сциклива нікчема.Біжи втопися в Тисі,і не скигли як баба.
До речі, чого тебе двічі мобілізовували? Перший раз втік а на другий не вдалося?
Все, набрид ти мені, дурнику бидляче.
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