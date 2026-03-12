Одеський лікар організував схему з "інвалідністю" для ухилянтів: його викрито. ФОТО
В Одесі викрили керівника відділення приватної лікарні, який зі спільниками обіцяв оформити медичні документи для ухилення від мобілізації та сприяти встановленню ІІ групи інвалідності.
Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Пересипська окружна прокуратура повідомила про підозру керівнику поліклінічного відділення приватної лікарні Одеси, який також працює сімейним лікарем. Його підозрюють у зловживанні впливом", - зазначили у повідомленні.
Медик зі спільниками організував схему ухилення від мобілізації. За 16000$ він обіцяв виготовити медичні документи з "потрібним діагнозом", зокрема про неврологічне захворювання, та посприяти у встановленні ІІ групи інвалідності через знайомих лікарів і експертні комісії.
Правоохоронці затримали лікаря під час отримання частини обумовленої суми - 5000$.
Нині суд обрав йому запобіжний захід: тримання під вартою із заставою майже 1 мільйон гривень.
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Коли вже кордони відкриють щоб подалі від вас, рагулячого лайна, втекти якнайдалі.
, ховався за спиною інших.А тепер гавкаєш в інтернеті,бо сам сциклива нікчема.Біжи втопися в Тисі,і не скигли як баба.
До речі, чого тебе двічі мобілізовували? Перший раз втік а на другий не вдалося?
Все, набрид ти мені, дурнику бидляче.
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