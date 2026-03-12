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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Одеський лікар організував схему з "інвалідністю" для ухилянтів: його викрито. ФОТО

В Одесі викрили керівника відділення приватної лікарні, який зі спільниками обіцяв оформити медичні документи для ухилення від мобілізації та сприяти встановленню ІІ групи інвалідності.

Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Пересипська окружна прокуратура повідомила про підозру керівнику поліклінічного відділення приватної лікарні Одеси, який також працює сімейним лікарем. Його підозрюють у зловживанні впливом", - зазначили у повідомленні.

Медик зі спільниками організував схему ухилення від мобілізації. За 16000$ він обіцяв виготовити медичні документи з "потрібним діагнозом", зокрема про неврологічне захворювання, та посприяти у встановленні ІІ групи інвалідності через знайомих лікарів і експертні комісії.

Правоохоронці затримали лікаря під час отримання частини обумовленої суми - 5000$.

Нині суд обрав йому запобіжний захід: тримання під вартою із заставою майже 1 мільйон гривень.

Одеський лікар організував схему з інвалідністю для ухилянтів

Також читайте: СБУ та Нацполіція затримали ще 13 організаторів "ухилянтських схем". ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеса (5862) Одеська область (4126) Офіс Генпрокурора (3937) ухилянти (1435) Одеський район (657)
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Топ коментарі
+11
Ухилянти - це мєнти, судді, прокурори, військові на пенсії яким ще не має 60 років.
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12.03.2026 17:12 Відповісти
+6
А як же аж про 4 разового? Ким він заброньований? Україна у стані війни! Пофіг у кого відстрочки, всі на фронт!
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12.03.2026 17:27 Відповісти
+5
Кому зараз краще всіх це начальнику ТЦК і ВЛК. Вже не знають куди гроші складати і які ще квартири купувати. Ячкравий приклад коли в начальника Бучанського і Світошинського ТЦК знайшли кучу квартир і автомобілів, а також сотні тисяч готівки в доларах і золотих зливках, зате як вони верещать що потрібно ще більше відловлювати людей і карати ''ухилянтів'' щоб несли їм бабло
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12.03.2026 17:55 Відповісти
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Ухилянти - це мєнти, судді, прокурори, військові на пенсії яким ще не має 60 років.
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12.03.2026 17:12 Відповісти
Ухилянти це всі хто не має права на відсрочку,або не заброньваний підприємством.
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12.03.2026 17:24 Відповісти
А як же аж про 4 разового? Ким він заброньований? Україна у стані війни! Пофіг у кого відстрочки, всі на фронт!
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12.03.2026 17:27 Відповісти
Розумово відстала дитина Андрійко вирішила розповісти як влаштований світ.
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12.03.2026 17:33 Відповісти
Це ти імбіцил породження свині і безродного пса
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12.03.2026 17:35 Відповісти
А ось і типовий зелений виборець намалювався.
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12.03.2026 18:35 Відповісти
а тут шоколядних нема
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12.03.2026 20:01 Відповісти
Знаєш чому ти дебіл?Бо розумна людина напише так-я не погоджуюсь з вами,тому що -згідно закону такому і наказу сякому викладена вами інформація не відповідає дійсності.Як твій дебільний комент заперечує мій?
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12.03.2026 17:40 Відповісти
Мене дебілом назвало розумово відстала дитина яка щось вякає про закони в Україні.
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12.03.2026 18:39 Відповісти
Так ти дебіл і є.Я осбисто користуюсь законами і ще ні разу не було випадка щоб це не працювало.Наприклад лікую безкоштовно зуби,не плачу за газ, і т.д.згідно статусу ветерана війни.А якийсь інтернетний слимак щось гавкає, наче мій Бобік.Наче хоче щось пояснить,але не ясно що.
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12.03.2026 18:57 Відповісти
Ти можеш собі безкоштовно хоч копита повставляти, дармоїд, про закони в Україні не бреши.
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12.03.2026 19:29 Відповісти
Ще 2 га землі отримав безкоштовно,і під дачу 10 соток коло річки Рось,згідно закону України.А ти дебіл можеш тільки гавкать, як баран на нові ворота.
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12.03.2026 19:45 Відповісти
Бидло дармоїдне, я собі все сам побудував поки таких як ди глистів держава з моїх податків годувала. І в місті квартира, і будинок в селі мансардний. А ти паразит який сховався за закони коли пришла година борг народу повернути. Ще й зубоскалиш хамло немите. Як вас розвелося багато, рагулів з навозу, воювати нема кому а дерибанити вас орда.
Коли вже кордони відкриють щоб подалі від вас, рагулячого лайна, втекти якнайдалі.
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12.03.2026 20:06 Відповісти
Поки ти, обісрана обізяна, ховались під спідницею,я був мобілізований двічі.Якби не війна,я про армію і не думав ніколи,працював би в Києві і далі.Все що мені дали по закону,я заслужив на війні,поки ти,клоун диванний

, ховався за спиною інших.А тепер гавкаєш в інтернеті,бо сам сциклива нікчема.Біжи втопися в Тисі,і не скигли як баба.
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12.03.2026 20:31 Відповісти
Що ти про мене знаєш, бидло брехливе? Я собі землю сам купив бо за такими як ти не встигаєшь. Служило воно, щур тиловий. Бачив я таких пробивних дуполизів як ти, по тилах вас багато ошивається які копитом б'ють себе - я служило. Ще й смайли всюди ставиш, розумово відсталий.
До речі, чого тебе двічі мобілізовували? Перший раз втік а на другий не вдалося?
Все, набрид ти мені, дурнику бидляче.
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12.03.2026 20:42 Відповісти
Про тебе знаю,що ти всратий ухилянт і сциклива гнида.Мобілізували мене перший раз в АТО,другий на повномасштабну.Не ховався подібно до тебе,як миша під віником.Що ти дебіл,я можу сказати впевнено,бо мелеш як баба базарна.Мабуть трусами на ринку торгував. Любий ветеран вияснить за 2 хвилини хто воював,а хто ні.Достатньо сказати ВОС,посаду,напрямок, позицію і позивні з ким був.Але звідки то знать тобі,тиловому пацюку. Смайли я ставлю, бо дійсно сміюсь коли тролю тупу диванну обізяну.
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12.03.2026 21:01 Відповісти
Стули писок щур тиловий, я вже знятий з обліку за віком. Як вас багато розвелося дармоїдів тилових "я служіл", воювати нема кому зате по тилам таких як ти як собак не різаних, пільги собі повибивали, дуполизи штабні. В окопах вас нема зате на форумах воюєте відважно, гидота вишиватна.
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13.03.2026 15:43 Відповісти
Йой,а шо сі стало?Правда очі коле? Забрехався до краю,обізяна ти тупа.Судячи з мови,ти ховався всю війну у Львівському котлі.Якщо знятий з обліку за віком,то можеш вільно тікать з України разом з жінками і дітьми,бо ти не чоловік.А 2 пости вище писав що будеш сидіть під подолом,поки війна не закінчиться. Значить ти всратий ухилянт. А я шановний ветеран АТО і великої війни.57 омпбр і 115 омбр.Користуюсь тепер всіма правами і пільгами захисника України,і срать я хотів що там квакає убога нікчема як ти.
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13.03.2026 16:46 Відповісти
Р.S.Вишивата значить...Так українців називають тільки сєпари і ждуни.Мало того що ти сцикун, хейтиш ветеранів,так ще і кацапський запроданець.Признавайся падлюка,за скільки рублєй Батьківщину продав???Де тебе завербували?
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13.03.2026 17:09 Відповісти
Смердиш аацапом і зоновською куркою
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12.03.2026 17:38 Відповісти
Небезпечного злочинця викрили!
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12.03.2026 17:26 Відповісти
Підараса кацапсячу ************
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12.03.2026 17:34 Відповісти
А що Гіппократ каже на це?
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12.03.2026 17:36 Відповісти
Гіппократу покуй.Коли з хворого роблять абсолютно здорового,це злочин куди більший,але ця тема тут нецікава,другі завдання
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12.03.2026 17:41 Відповісти
Не рассказывайте казок! ВЛКа не посылает документы на ЦВЛКа и потом голову морочит! Это схема, как? Кто ее придумал? Кто ухилянт а кто коррупционер?
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12.03.2026 17:51 Відповісти
Кому зараз краще всіх це начальнику ТЦК і ВЛК. Вже не знають куди гроші складати і які ще квартири купувати. Ячкравий приклад коли в начальника Бучанського і Світошинського ТЦК знайшли кучу квартир і автомобілів, а також сотні тисяч готівки в доларах і золотих зливках, зате як вони верещать що потрібно ще більше відловлювати людей і карати ''ухилянтів'' щоб несли їм бабло
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12.03.2026 17:55 Відповісти
Пару десятків життів врятував.
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12.03.2026 18:03 Відповісти
Як справжній лікар! Не нашкодь!
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12.03.2026 19:31 Відповісти
Лікар вчиняв протизаконні дії під час московської війни, на користь окупантам, за що отримував протиправну грошову винагороду!!
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12.03.2026 18:57 Відповісти
Мобільний застосунок 112 Ukraine отримав важливі оновлення: відеозвернення до оператора та автоматичну передачу геолокації. Тепер люди з порушеннями слуху та мовлення можуть здійснювати відеовиклик оператору, який володіє жестовою мовою. Автоматична передача координат допомагає швидше визначити місце події, якщо людина не знає адреси. Усі дані захищені відповідно до державних стандартів кібербезпеки. З моменту запуску через застосунок надійшло понад 9,2 тисячі звернень, а завантажень - понад 326 тисяч.
Детальніше: https://www.facebook.com/share/p/1GprenE21o/
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12.03.2026 20:43 Відповісти
Просто обкрадають українців.
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12.03.2026 21:18 Відповісти
 
 