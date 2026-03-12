Одеський лікар організував схему з "інвалідністю" для ухилянтів: його викрито. ФОТО

В Одесі викрили керівника відділення приватної лікарні, який зі спільниками обіцяв оформити медичні документи для ухилення від мобілізації та сприяти встановленню ІІ групи інвалідності.

Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Пересипська окружна прокуратура повідомила про підозру керівнику поліклінічного відділення приватної лікарні Одеси, який також працює сімейним лікарем. Його підозрюють у зловживанні впливом", - зазначили у повідомленні.

Медик зі спільниками організував схему ухилення від мобілізації. За 16000$ він обіцяв виготовити медичні документи з "потрібним діагнозом", зокрема про неврологічне захворювання, та посприяти у встановленні ІІ групи інвалідності через знайомих лікарів і експертні комісії.

Правоохоронці затримали лікаря під час отримання частини обумовленої суми - 5000$.

Нині суд обрав йому запобіжний захід: тримання під вартою із заставою майже 1 мільйон гривень.

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