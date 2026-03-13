За $10 тисяч обіцяв виїзд за кордон ухилянту "під виглядом священника": у Києві затримали ділка

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який за 10 тисяч доларів обіцяв допомогти громадянину мобілізаційного віку виїхати за кордон, оформивши його нібито як священнослужителя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

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За даними слідства, фігурант запевнив "клієнта", що має зв’язки в одній із державних установ і може оформити документ, який дозволить безперешкодно залишити територію України.

Зловмисник вимагав 10 тисяч доларів за свої "послуги". Спочатку він попросив сплатити 2500 доларів завдатку, а решту – після вирішення питання.

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Після отримання першої частини грошей чоловік передав клієнту документ – так званий лист-погодження щодо виїзду за кордон нібито для участі у відкритому науково-релігійному семінарі в одній із європейських країн.

Під час наступної зустрічі ділок отримав другу частину грошей у розмірі 7500 доларів.

Одразу після передачі коштів його затримали правоохоронці.

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру. Тривають слідчі дії.

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