Удары по Кременчугскому НПЗ: РФ выпустила более 60 ракет и 260 дронов, зафиксировано 320 прилетов, - Шмыгаль

Армия РФ с начала полномасштабной войны выпустила по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу более 60 ракет и 260 беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

Он отметил, что россияне тысячами ракет и дронов пытаются уничтожить украинскую энергетику, в том числе нефтепереработку. Только на один Кременчугский нефтеперерабатывающий завод Россия израсходовала более 60 ракет.

"Это фактически 60 ракет – крылатых и баллистических, а также 260 дронов, которые нанесли удар по этому предприятию. В сторону этого предприятия было запущено значительно больше", – сообщил Шмыгаль.

Украина импортировала 250 тыс. тонн топлива в марте

Украина увеличила запасы бензина и дизельного топлива почти до 100 тысяч тонн каждого вида топлива.

"Сейчас большинство контрактов на поставку топлива выполняются, хотя в начале месяца с этим были определенные проблемы. За март месяц Украина уже импортировала почти 250 тысяч тонн бензина, дизеля и сжиженного газа", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в резервах Украины есть почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля. Для сравнения, по состоянию на 1 февраля этого года было 64 тысячи тонн бензина и 83 тысячи тонн соответственно.

"Больше всего поставок идет из Польши, Литвы, Румынии и Греции. В целом поставки осуществляются из более чем 10 стран. Поэтому сейчас ситуация с наличием ресурса контролируемая. Правительство находится в постоянном контакте с сетями, помогаем везде, где можем", - добавил министр энергетики.

