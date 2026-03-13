Удары по Кременчугскому НПЗ: РФ выпустила более 60 ракет и 260 дронов, зафиксировано 320 прилетов, - Шмыгаль
Армия РФ с начала полномасштабной войны выпустила по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу более 60 ракет и 260 беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.
Он отметил, что россияне тысячами ракет и дронов пытаются уничтожить украинскую энергетику, в том числе нефтепереработку. Только на один Кременчугский нефтеперерабатывающий завод Россия израсходовала более 60 ракет.
"Это фактически 60 ракет – крылатых и баллистических, а также 260 дронов, которые нанесли удар по этому предприятию. В сторону этого предприятия было запущено значительно больше", – сообщил Шмыгаль.
Украина импортировала 250 тыс. тонн топлива в марте
Украина увеличила запасы бензина и дизельного топлива почти до 100 тысяч тонн каждого вида топлива.
"Сейчас большинство контрактов на поставку топлива выполняются, хотя в начале месяца с этим были определенные проблемы. За март месяц Украина уже импортировала почти 250 тысяч тонн бензина, дизеля и сжиженного газа", - заявил Шмыгаль.
По его словам, в резервах Украины есть почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля. Для сравнения, по состоянию на 1 февраля этого года было 64 тысячи тонн бензина и 83 тысячи тонн соответственно.
"Больше всего поставок идет из Польши, Литвы, Румынии и Греции. В целом поставки осуществляются из более чем 10 стран. Поэтому сейчас ситуация с наличием ресурса контролируемая. Правительство находится в постоянном контакте с сетями, помогаем везде, где можем", - добавил министр энергетики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль