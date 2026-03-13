РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10538 посетителей онлайн
Новости Удар россиян по Полтавщине
1 814 7

Удары по Кременчугскому НПЗ: РФ выпустила более 60 ракет и 260 дронов, зафиксировано 320 прилетов, - Шмыгаль

Атаки РФ на Кременчугский НПЗ: более 60 ракет и 260 дронов

Армия РФ с начала полномасштабной войны выпустила по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу более 60 ракет и 260 беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что россияне тысячами ракет и дронов пытаются уничтожить украинскую энергетику, в том числе нефтепереработку. Только на один Кременчугский нефтеперерабатывающий завод Россия израсходовала более 60 ракет.

"Это фактически 60 ракет – крылатых и баллистических, а также 260 дронов, которые нанесли удар по этому предприятию. В сторону этого предприятия было запущено значительно больше", – сообщил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты снова атаковали энергообъекты в Кременчуге: взрывы раздавались всю ночь

Украина импортировала 250 тыс. тонн топлива в марте

Украина увеличила запасы бензина и дизельного топлива почти до 100 тысяч тонн каждого вида топлива.

"Сейчас большинство контрактов на поставку топлива выполняются, хотя в начале месяца с этим были определенные проблемы. За март месяц Украина уже импортировала почти 250 тысяч тонн бензина, дизеля и сжиженного газа", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в резервах Украины есть почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля. Для сравнения, по состоянию на 1 февраля этого года было 64 тысячи тонн бензина и 83 тысячи тонн соответственно.

"Больше всего поставок идет из Польши, Литвы, Румынии и Греции. В целом поставки осуществляются из более чем 10 стран. Поэтому сейчас ситуация с наличием ресурса контролируемая. Правительство находится в постоянном контакте с сетями, помогаем везде, где можем", - добавил министр энергетики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кэшбэк на топливо: Зеленский анонсировал новую программу

Автор: 

Кременчуг (102) НПЗ (317) Шмыгаль Денис (952) горючее (38) Полтавская область (434) Кременчугский район (69)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доповідь хутіну закінчив. Чекаю на медальку.
показать весь комментарий
13.03.2026 13:22 Ответить
"Допомагаємо всюди де можемо"- каже шмигаль. Оце і тривожить.
показать весь комментарий
13.03.2026 13:22 Ответить
Тобто залетіло майже 100 % всього, що летіло ?
показать весь комментарий
13.03.2026 13:25 Ответить
А ти зі своєю zешоблою коли забезпечите таку кількість влучань по кацапських нпз? Не в цьому житті? Zлодюги корумповані.
показать весь комментарий
13.03.2026 13:27 Ответить
Ось, власне, і ресурс необхідний для знищення НПЗ, а не коли один дрон-дринчак влучає в цистерну з пальним для красивої картинки з великою пожежею.
показать весь комментарий
13.03.2026 13:39 Ответить
Кременчуцький нафтопереробний завод (НПЗ), який належить «Укртатнафті», фактично припинив виробництво палива після масштабних ракетних ударів РФ наприкінці березня - на початку квітня 2022 року. Завод зазнав суттєвих руйнувань, а подальші атаки унеможливили його повноцінну роботу. Фактично, він був зупинений. Навіщо по ньому, ці недоумки продовжують гатити, не зрозуміло. Тим більше, що паливо з нього займало мізерну долю ринку. Колись наші нуворіші, прийняли рішення, зосередитись на ввезні в країну палива з за кордону, а не на нафтопереробці. ПІд час війни, виявилось, що це було вдале рішення
показать весь комментарий
13.03.2026 14:00 Ответить
Тобто рашисти знищили всю нашу енергетику і переробку а тепер верещать щоб Україна качала кацапську нафту в Вугорщину ? ПНХ суки
показать весь комментарий
13.03.2026 14:34 Ответить
 
 