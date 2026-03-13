Удари по Кременчуцькому НПЗ: РФ випустила понад 60 ракет та 260 дронів, зафіксовано 320 прильотів, - Шмигаль
Армія РФ випустила по Кременчуцькому нафтопереробному заводу понад 60 ракет і 260 безпілотників від початку повномасштабної війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.
Він зазначив, що росіяни тисячами ракет і дронів намагаються знищити українську енергетику, в тому числі нафтопереробку. По одному Кременчуцькому нафтопереробному заводу Росія витратила понад 60 ракет.
"Це фактично приходи 60 ракет – крилаті і балістичні, а також 260 дронів, які вдарили по цьому підприємству. Запущено було в бік цього підприємства здійснено значно більше", - повідомив Шмигаль.
Україна імпортувала 250 тис. тонн пального у березні
Україна збільшила резерви бензину та дизелю до майже 100 тисяч тонн кожного виду пального.
"Зараз більшість контрактів по постачанню палива виконуються, хоча на початку місяця з цим були певні проблеми. За березень місяць Україна вже імпортувала майже 250 тисяч тонн бензину, дизелю та скрапленого газу", - заявив Шмигаль.
За його словами, в резервах України є майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю. Для порівняння, станом на 1 лютого цього року було 64 тисячі тонн бензину і 83 тисячі тонн відповідно.
"Найбільше поставок іде з Польщі, Литви, Румунії та Греції. Загалом поставки здійснюються з більш ніж 10 країн. Тому зараз ситуація з наявністю ресурсу контрольована. Уряд на постійному контакті з мережами, допомагаємо всюди, де можемо", - додав міністр енергетики.
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