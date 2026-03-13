Экс-депутат Хомутынник инвестировал $5 млн в недвижимость в Дубае после начала полномасштабной войны, — "Слідство.Інфо". ФОТО

После начала полномасштабной войны экс-депутат Виталий Хомутынник инвестировал более 5 млн долларов в недвижимость на острове Палм-Джумейра в Дубае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо" "Элитная недвижимость украинских беженцев в Дубае: кто "паркует" деньги в ОАЭ".

По данным журналистов, летом 2022 года украинский политик и бизнесмен Виталий Хомутынник приобрел апартаменты в жилом комплексе на острове Palm Jumeirah в Дубае. Стоимость инвестиции составила 19,7 млн дирхамов (более 5 млн долларов США).

Недвижимость расположена в новом гостиничном комплексе Six Senses The Palm, который включает пентхаусы и двухуровневые виллы класса люкс на западном полумесяце острова.

Кроме того, согласно документам журналистов, в 2023–2024 годах Хомутынник также арендовал квартиру в небоскребе Address Residences в центре Дубая.

Присутствие семьи в Дубае

Журналисты также зафиксировали участие жены Хомутынника, Светланы, в светских мероприятиях в Дубае, в частности на презентации коллекции одежды в марте 2025 года, что свидетельствует о возможном проживании семьи в Эмиратах.

Журналисты обратились к Хомутыннику с запросом о происхождении средств на дубайскую недвижимость, но ответа не получили.

Данные о владельцах недвижимости были получены в рамках международного расследовательского проекта Dubai Unlocked, основанного на утечках информации из Земельного департамента Дубая и государственных коммунальных предприятий ОАЭ.

Политическая и деловая деятельность

Виталий Хомутынник был народным депутатом от "Партии регионов" и после Революции Достоинства стал одним из лидеров депутатской группы "Возрождение", в которую входило много бывших "регионалов". Его называли влиятельным в сфере налоговой политики.

По данным СМИ, накануне полномасштабного вторжения России Хомутынник покинул Украину, его видели в Монако, а документы свидетельствуют, что еще одним местом пребывания может быть Дубай.

