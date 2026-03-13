РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10569 посетителей онлайн
Новости Элитная недвижимость в Дубае
637 11

Экс-депутат Хомутынник инвестировал $5 млн в недвижимость в Дубае после начала полномасштабной войны, — "Слідство.Інфо". ФОТО

хомутынник,хомутынник

После начала полномасштабной войны экс-депутат Виталий Хомутынник инвестировал более 5 млн долларов в недвижимость на острове Палм-Джумейра в Дубае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо" "Элитная недвижимость украинских беженцев в Дубае: кто "паркует" деньги в ОАЭ".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным журналистов, летом 2022 года украинский политик и бизнесмен Виталий Хомутынник приобрел апартаменты в жилом комплексе на острове Palm Jumeirah в Дубае. Стоимость инвестиции составила 19,7 млн дирхамов (более 5 млн долларов США).

Недвижимость расположена в новом гостиничном комплексе Six Senses The Palm, который включает пентхаусы и двухуровневые виллы класса люкс на западном полумесяце острова.

Хомутынник купил недвижимость в Дубае во время войны

Кроме того, согласно документам журналистов, в 2023–2024 годах Хомутынник также арендовал квартиру в небоскребе Address Residences в центре Дубая.

Присутствие семьи в Дубае

Журналисты также зафиксировали участие жены Хомутынника, Светланы, в светских мероприятиях в Дубае, в частности на презентации коллекции одежды в марте 2025 года, что свидетельствует о возможном проживании семьи в Эмиратах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семья Портнова приобрела квартиры в Дубае на сумму более 2 млн долл., - СМИ. ФОТО

Журналисты обратились к Хомутыннику с запросом о происхождении средств на дубайскую недвижимость, но ответа не получили.

Хомутынник купил недвижимость в Дубае во время войны

Данные о владельцах недвижимости были получены в рамках международного расследовательского проекта Dubai Unlocked, основанного на утечках информации из Земельного департамента Дубая и государственных коммунальных предприятий ОАЭ.

Политическая и деловая деятельность

Виталий Хомутынник был народным депутатом от "Партии регионов" и после Революции Достоинства стал одним из лидеров депутатской группы "Возрождение", в которую входило много бывших "регионалов". Его называли влиятельным в сфере налоговой политики.

По данным СМИ, накануне полномасштабного вторжения России Хомутынник покинул Украину, его видели в Монако, а документы свидетельствуют, что еще одним местом пребывания может быть Дубай.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бизнесмен Криппа за последние годы стал владельцем более 60 объектов недвижимости в Дубае, — СМИ

Автор: 

Дубай (14) недвижимость (86) Хомутынник Виталий (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Це той Хомутинник, що родич Притули?...
показать весь комментарий
13.03.2026 14:17 Ответить
+1
Він же ж не дурень у мацква-сіті інвестувати.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:13 Ответить
+1
Екснардеп Хомутиннік інвестував $5 млн у нерухомість у Дубаї після початку повномасштабної війни, Джерело: https://censor.net/ua/n3605088

Я не думаю, що це його гроші. Мабуть його швагро Сірожа Притула в долі. Ну десь потрібно було інвестувати відкат за НАРОДНИЙ СУПУТНИК куплений в 2022-му за 25 млн. зелені..
показать весь комментарий
13.03.2026 14:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А звідки гроші?
показать весь комментарий
13.03.2026 14:06 Ответить
брат с тюрми прислав...
показать весь комментарий
13.03.2026 14:12 Ответить
може заробив (вкрав), а може притула надонатив з лОхів
показать весь комментарий
13.03.2026 14:35 Ответить
Якщо фонди притули ще існують значить лохів достатньо
показать весь комментарий
13.03.2026 14:44 Ответить
Це брат Сірожиної дружини.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:38 Ответить
чіє пірожино? сірожино
показать весь комментарий
13.03.2026 14:42 Ответить
Він же ж не дурень у мацква-сіті інвестувати.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:13 Ответить
Це той Хомутинник, що родич Притули?...
показать весь комментарий
13.03.2026 14:17 Ответить
А це не той, що якийсь кум притулки?
показать весь комментарий
13.03.2026 14:22 Ответить
Це не кум. Це брат Сірожиної дружини.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:37 Ответить
Екснардеп Хомутиннік інвестував $5 млн у нерухомість у Дубаї після початку повномасштабної війни, Джерело: https://censor.net/ua/n3605088

Я не думаю, що це його гроші. Мабуть його швагро Сірожа Притула в долі. Ну десь потрібно було інвестувати відкат за НАРОДНИЙ СУПУТНИК куплений в 2022-му за 25 млн. зелені..
показать весь комментарий
13.03.2026 14:35 Ответить
 
 