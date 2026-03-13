Экс-депутат Хомутынник инвестировал $5 млн в недвижимость в Дубае после начала полномасштабной войны, — "Слідство.Інфо". ФОТО
После начала полномасштабной войны экс-депутат Виталий Хомутынник инвестировал более 5 млн долларов в недвижимость на острове Палм-Джумейра в Дубае.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо" "Элитная недвижимость украинских беженцев в Дубае: кто "паркует" деньги в ОАЭ".
По данным журналистов, летом 2022 года украинский политик и бизнесмен Виталий Хомутынник приобрел апартаменты в жилом комплексе на острове Palm Jumeirah в Дубае. Стоимость инвестиции составила 19,7 млн дирхамов (более 5 млн долларов США).
Недвижимость расположена в новом гостиничном комплексе Six Senses The Palm, который включает пентхаусы и двухуровневые виллы класса люкс на западном полумесяце острова.
Кроме того, согласно документам журналистов, в 2023–2024 годах Хомутынник также арендовал квартиру в небоскребе Address Residences в центре Дубая.
Присутствие семьи в Дубае
Журналисты также зафиксировали участие жены Хомутынника, Светланы, в светских мероприятиях в Дубае, в частности на презентации коллекции одежды в марте 2025 года, что свидетельствует о возможном проживании семьи в Эмиратах.
Журналисты обратились к Хомутыннику с запросом о происхождении средств на дубайскую недвижимость, но ответа не получили.
Данные о владельцах недвижимости были получены в рамках международного расследовательского проекта Dubai Unlocked, основанного на утечках информации из Земельного департамента Дубая и государственных коммунальных предприятий ОАЭ.
Политическая и деловая деятельность
Виталий Хомутынник был народным депутатом от "Партии регионов" и после Революции Достоинства стал одним из лидеров депутатской группы "Возрождение", в которую входило много бывших "регионалов". Его называли влиятельным в сфере налоговой политики.
По данным СМИ, накануне полномасштабного вторжения России Хомутынник покинул Украину, его видели в Монако, а документы свидетельствуют, что еще одним местом пребывания может быть Дубай.
Я не думаю, що це його гроші. Мабуть його швагро Сірожа Притула в долі. Ну десь потрібно було інвестувати відкат за НАРОДНИЙ СУПУТНИК куплений в 2022-му за 25 млн. зелені..