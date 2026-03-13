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Новини Елітна нерухомість у Дубаї
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Екснардеп Хомутиннік інвестував $5 млн у нерухомість у Дубаї після початку повномасштабної війни, - "Слідство.Інфо". ФОТО

хомутиннік,хомутынник

Після початку повномасштабної війни екснардеп Віталій Хомутиннік інвестував понад $5 млн у нерухомість на острові Palm Jumeirah у Дубаї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо"  "Елітна нерухомість українських біженців у Дубаї: хто "паркує" гроші у ОАЕ".

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За даними журналістів, влітку 2022 року український політик і бізнесмен Віталій Хомутиннік придбав апартаменти в житловому комплексі на острові Palm Jumeirah у Дубаї. Вартість інвестиції становила 19,7 млн дирхамів (понад 5 млн доларів США).

Нерухомість розташована в новому готельному комплексі Six Senses The Palm, який передбачає пентхауси та дворівневі вілли класу люкс на західному Crescent острова.

Хомутиннік купив нерухомість у Дубаї під час війни

Крім цього, за документами журналістів, у 2023–2024 роках Хомутиннік також орендував квартиру в хмарочосі Address Residences у центрі Дубая.

Присутність сім’ї у Дубаї

Журналісти також зафіксували участь дружини Хомутинніка, Світлани, у світських заходах у Дубаї, зокрема на презентації колекції одягу у березні 2025 року, що свідчить про можливе проживання родини у Еміратах.

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Журналісти звернулися до Хомутинніка із запитом щодо походження коштів на дубайську нерухомість, але відповіді не отримали.

Хомутиннік купив нерухомість у Дубаї під час війни

Дані про власників нерухомості були отримані в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked, що базується на витоках інформації з Земельного департаменту Дубаю та державних комунальних підприємств ОАЕ.

Політична та бізнесова діяльність

Віталій Хомутиннік був народним депутатом від "Партії регіонів" та після Революції Гідності став одним із лідерів депутатської групи "Відродження", до якої входило багато колишніх "регіоналів". Його називали впливовим у сфері податкової політики.

За даними медіа, напередодні повномасштабного вторгнення Росії Хомутиннік залишив Україну, його бачили у Монако, а документи свідчать, що ще одним місцем перебування може бути Дубай.

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Автор: 

Дубай (92) нерухомість (1060) Хомутиннік Віталій (119)
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Топ коментарі
+11
Це той Хомутинник, що родич Притули?...
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13.03.2026 14:17 Відповісти
+6
Екснардеп Хомутиннік інвестував $5 млн у нерухомість у Дубаї після початку повномасштабної війни, Джерело: https://censor.net/ua/n3605088

Я не думаю, що це його гроші. Мабуть його швагро Сірожа Притула в долі. Ну десь потрібно було інвестувати відкат за НАРОДНИЙ СУПУТНИК куплений в 2022-му за 25 млн. зелені..
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13.03.2026 14:35 Відповісти
+5
Якщо фонди притули ще існують значить лохів достатньо
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13.03.2026 14:44 Відповісти

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