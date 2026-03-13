Бізнесмен Кріппа протягом останніх років став власником понад 60 об’єктів нерухомості у Дубаї, - ЗМІ
Український бізнесмен Максим Кріппа може бути одним із найбільших українських інвесторів у нерухомість Дубая.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Слідство.Інфо".
Що відомо?
Як йдеться в матеріалі, Кріппа протягом останніх років став власником понад 60 об’єктів нерухомості в Дубаї. Це апартаменти, готельні номери та вілли.
"Частина цих активів, згідно з документами, досі залишається у його власності, частина могла бути продана", - зазначають журналісти.
Інвестиції
Видання встановило, що серед об'єктів, у які інвестував бізнесмен, - житловий комплекс Address Harbour Point біля набережної, Address Sky View навпроти Burj Khalifa, готелі The Palm Tower і Royal Atlantis Resort & Residences на острові Palm Jumeirah, Palm Beach Towers, Boulevard Plaza Towers, житловий комплекс Grande, готель FIVE LUXE та Vida Residences Dubai Marina.
Дані ґрунтуються на інформації розслідувального проєкту Dubai Unlocked. Його основу становлять великі витоки інформації з Земельного департаменту Дубаю, а також із державних комунальних компаній ОАЕ.
Протягом останніх років бізнесмен активно інвестує у великі об’єкти нерухомості в Україні. Так, його пов'язують із готелем "Україна" на Майдані Незалежності, бізнес-центром "Парус", а також Міжнародним виставковим центром у Києві.
Заступник головного редактора "Економічної правди" Олександр Колесніченко заявив, що на початку кар’єри Кріппа був у бізнесі, пов’язаному з азартними іграми.
"Тут більше питання виникає не до конкретних об’єктів і не до того, у що він інвестує, а все-таки до походження коштів. Мало хто в Україні може собі дозволити купувати такі об’єкти і платити за них живими грошима", - пояснив він.
"Кілька співрозмовників ЕП в політичних колах розповідали, що, за їхньою інформацією, Кріппа може виступати "обкладинкою", яка інвестує в коштовні активи гроші кількох дуже впливових представників української влади", - розповідав раніше у своєму матеріалі Колесніченко.
Реакція пресслужби Кріппи
На запит щодо дубайської нерухомості у пресслужбі Кріппи підтвердили, що він веде бізнес в Об’єднаних Арабських Еміратах, однак деталі інвестицій відмовилися розкривати:
"Більшість інвестиційних ініціатив та проєктів, пов’язаних із близькосхідним регіоном, перебувають на стадії активного розвитку, стратегічного планування та триваючих перемовин із міжнародними партнерами. Деталі інвестиційних портфелів та фінансові показники є предметом угод про нерозголошення (NDA)".
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Для порівняння, в Україні мінімальна пенсія у 2025 році значно нижча за європейські показники - близько 143 євро, що в 3-10 разів менше, ніж у країнах ЄС.