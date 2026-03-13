Бизнесмен Криппа за последние годы стал владельцем более 60 объектов недвижимости в Дубае, - СМИ
Украинский бизнесмен Максим Криппа может быть одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Слідство.Інфо".
Что известно
Так, говорится в материале, Криппа в течение последних лет стал владельцем более 60 объектов недвижимости в Дубае. Речь идет об апартаментах, гостиничных номерах и виллах.
"Часть этих активов, согласно документам, до сих пор остается в его собственности, часть могла быть продана", - отмечают журналисты.
Инвестиции
Издание установило, что среди объектов, в которые инвестировал бизнесмен, - жилой комплекс Address Harbour Point у набережной, Address Sky View напротив Burj Khalifa, отели The Palm Tower и Royal Atlantis Resort & Residences на острове Palm Jumeirah, Palm Beach Towers, Boulevard Plaza Towers, жилой комплекс Grande, отель FIVE LUXE и Vida Residences Dubai Marina.
Данные основаны на информации расследовательского проекта Dubai Unlocked. Его основу составляют крупные утечки информации из Земельного департамента Дубая, а также из государственных коммунальных компаний ОАЭ.
В последние годы бизнесмен активно инвестирует в крупные объекты недвижимости в Украине. Так, его связывают с отелем "Украина" на Майдане Независимости, отелем "Днепр" на Европейской площади, бизнес-центром "Парус", а также Международным выставочным центром в Киеве.
Заместитель главного редактора "Экономической правды" Александр Колесниченко заявил, что в начале карьеры Криппа был в бизнесе, связанном с азартными играми.
"Здесь больше вопрос возникает не к конкретным объектам и не к тому, во что он инвестирует, а все-таки к происхождению средств. Мало кто в Украине может себе позволить покупать такие объекты и платить за них живыми деньгами", - пояснил он.
"Несколько собеседников ЭП в политических кругах рассказывали, что, по их информации, Криппа может выступать "обложкой", которая инвестирует в ценные активы деньги нескольких очень влиятельных представителей украинской власти", - рассказывал ранее в своем материале Колесниченко.
Реакция пресс-службы Криппы
На запрос о дубайской недвижимости в пресс-службе Криппы подтвердили, что он ведет бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах, однако детали инвестиций отказались раскрывать:
"Большинство инвестиционных инициатив и проектов, связанных с ближневосточным регионом, находятся на стадии активного развития, стратегического планирования и продолжающихся переговоров с международными партнерами. Детали инвестиционных портфелей и финансовые показатели являются предметом соглашений о неразглашении (NDA)".
Для порівняння, в Україні мінімальна пенсія у 2025 році значно нижча за європейські показники - близько 143 євро, що в 3-10 разів менше, ніж у країнах ЄС.
Ну, десь так …