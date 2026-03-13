РУС
Новости Бизнес Максима Криппы
3 046 16

Бизнесмен Криппа за последние годы стал владельцем более 60 объектов недвижимости в Дубае, - СМИ

Максим Криппа владеет более 60 объектами недвижимости в Дубае

Украинский бизнесмен Максим Криппа может быть одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Слідство.Інфо".

Что известно

Так, говорится в материале, Криппа в течение последних лет стал владельцем более 60 объектов недвижимости в Дубае. Речь идет об апартаментах, гостиничных номерах и виллах.

"Часть этих активов, согласно документам, до сих пор остается в его собственности, часть могла быть продана", - отмечают журналисты.

Инвестиции

Издание установило, что среди объектов, в которые инвестировал бизнесмен, - жилой комплекс Address Harbour Point у набережной, Address Sky View напротив Burj Khalifa, отели The Palm Tower и Royal Atlantis Resort & Residences на острове Palm Jumeirah, Palm Beach Towers, Boulevard Plaza Towers, жилой комплекс Grande, отель FIVE LUXE и Vida Residences Dubai Marina.

Данные основаны на информации расследовательского проекта Dubai Unlocked. Его основу составляют крупные утечки информации из Земельного департамента Дубая, а также из государственных коммунальных компаний ОАЭ.

В последние годы бизнесмен активно инвестирует в крупные объекты недвижимости в Украине. Так, его связывают с отелем "Украина" на Майдане Независимости, отелем "Днепр" на Европейской площади, бизнес-центром "Парус", а также Международным выставочным центром в Киеве.

Заместитель главного редактора "Экономической правды" Александр Колесниченко заявил, что в начале карьеры Криппа был в бизнесе, связанном с азартными играми.

"Здесь больше вопрос возникает не к конкретным объектам и не к тому, во что он инвестирует, а все-таки к происхождению средств. Мало кто в Украине может себе позволить покупать такие объекты и платить за них живыми деньгами", - пояснил он.

"Несколько собеседников ЭП в политических кругах рассказывали, что, по их информации, Криппа может выступать "обложкой", которая инвестирует в ценные активы деньги нескольких очень влиятельных представителей украинской власти", - рассказывал ранее в своем материале Колесниченко.

Реакция пресс-службы Криппы

На запрос о дубайской недвижимости в пресс-службе Криппы подтвердили, что он ведет бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах, однако детали инвестиций отказались раскрывать:

"Большинство инвестиционных инициатив и проектов, связанных с ближневосточным регионом, находятся на стадии активного развития, стратегического планирования и продолжающихся переговоров с международными партнерами. Детали инвестиционных портфелей и финансовые показатели являются предметом соглашений о неразглашении (NDA)".

+9
Треба напевно мобілізувати ще 1 млн "ухилянтів" які ЯКОСЬ ТАК ВИЯВИЛОСЬ ще живі. А отакі дрібниці це всього лише дрібниці - подумаєш вкрадено все евреями і їх собачками та лояльними блогерами
13.03.2026 09:12 Ответить
+3
Багато в нього козирних карт в рукаві
13.03.2026 09:10 Ответить
+2
Найнижчі пенсії та заробітні плати в Європі стабільно фіксуються в країнах Східної Європи та на Балканах, зокрема в Болгарії, Румунії, Молдові, Албанії та Боснії і Герцеговині. Болгарія має найнижчі пенсії в ЄС (близько 300-427 євро) та найменшу мінімальну зарплату (близько 551-620 євро).

https://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F&oq=%D0%B4%D0%B5++%D1%83+%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE4NjMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD6P550S55tdU5GogKMPFIVtVe9xSu4qKiZmKeHtZSFBRz76pds6zBvED7xrWTq0DlBrgVivi-EobWIguRkBmxqR2AzFut7fNwXbD4qyuZ34xG0y0Hk2t36qBKAqH7Z-EeRG3RGhcZ4Co34fHOgB-CX7Mckzf2s0-AJkrxE5q_MlaU&csui=3&ved=2ahUKEwiK_p_zqJyTAxVgzgIHHfYaEOQQgK4QegQIAxAB Албанія: близько 131-137 євро.https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0&oq=%D0%B4%D0%B5++%D1%83+%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE4NjMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD6P550S55tdU5GogKMPFIVtVe9xSu4qKiZmKeHtZSFBRz76pds6zBvED7xrWTq0DlBrgVivi-EobWIguRkBmxqR2AzFut7fNwXbD4qyuZ34xG0y0Hk2t36qBKAqH7Z-EeRG3RGhcZ4Co34fHOgB-CX7Mckzf2s0-AJkrxE5q_MlaU&csui=3&ved=2ahUKEwiK_p_zqJyTAxVgzgIHHfYaEOQQgK4QegQIAxAD Молдова: приблизно 218 євро.https://www.google.com/search?q=%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D1%96+%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&oq=%D0%B4%D0%B5++%D1%83+%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE4NjMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD6P550S55tdU5GogKMPFIVtVe9xSu4qKiZmKeHtZSFBRz76pds6zBvED7xrWTq0DlBrgVivi-EobWIguRkBmxqR2AzFut7fNwXbD4qyuZ34xG0y0Hk2t36qBKAqH7Z-EeRG3RGhcZ4Co34fHOgB-CX7Mckzf2s0-AJkrxE5q_MlaU&csui=3&ved=2ahUKEwiK_p_zqJyTAxVgzgIHHfYaEOQQgK4QegQIAxAF Боснія і Герцеговина: близько 237-253 євро.https://www.google.com/search?q=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F&oq=%D0%B4%D0%B5++%D1%83+%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE4NjMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD6P550S55tdU5GogKMPFIVtVe9xSu4qKiZmKeHtZSFBRz76pds6zBvED7xrWTq0DlBrgVivi-EobWIguRkBmxqR2AzFut7fNwXbD4qyuZ34xG0y0Hk2t36qBKAqH7Z-EeRG3RGhcZ4Co34fHOgB-CX7Mckzf2s0-AJkrxE5q_MlaU&csui=3&ved=2ahUKEwiK_p_zqJyTAxVgzgIHHfYaEOQQgK4QegQIAxAH Болгарія: середня пенсія становить близько 300-427 євро.https://www.google.com/search?q=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F&oq=%D0%B4%D0%B5++%D1%83+%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE4NjMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD6P550S55tdU5GogKMPFIVtVe9xSu4qKiZmKeHtZSFBRz76pds6zBvED7xrWTq0DlBrgVivi-EobWIguRkBmxqR2AzFut7fNwXbD4qyuZ34xG0y0Hk2t36qBKAqH7Z-EeRG3RGhcZ4Co34fHOgB-CX7Mckzf2s0-AJkrxE5q_MlaU&csui=3&ved=2ahUKEwiK_p_zqJyTAxVgzgIHHfYaEOQQgK4QegQIAxAJ Латвія та Литва: середня пенсія не перевищує 390-400 євро.https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F&oq=%D0%B4%D0%B5++%D1%83+%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE4NjMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD6P550S55tdU5GogKMPFIVtVe9xSu4qKiZmKeHtZSFBRz76pds6zBvED7xrWTq0DlBrgVivi-EobWIguRkBmxqR2AzFut7fNwXbD4qyuZ34xG0y0Hk2t36qBKAqH7Z-EeRG3RGhcZ4Co34fHOgB-CX7Mckzf2s0-AJkrxE5q_MlaU&csui=3&ved=2ahUKEwiK_p_zqJyTAxVgzgIHHfYaEOQQgK4QegQIAxAL Румунія: мінімальні пенсії складають близько 422 євро.

https://www.google.com/search?q=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F&oq=%D0%B4%D0%B5++%D1%83+%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE4NjMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD6P550S55tdU5GogKMPFIVtVe9xSu4qKiZmKeHtZSFBRz76pds6zBvED7xrWTq0DlBrgVivi-EobWIguRkBmxqR2AzFut7fNwXbD4qyuZ34xG0y0Hk2t36qBKAqH7Z-EeRG3RGhcZ4Co34fHOgB-CX7Mckzf2s0-AJkrxE5q_MlaU&csui=3&ved=2ahUKEwiK_p_zqJyTAxVgzgIHHfYaEOQQgK4QegQIBRAB Болгарія: 551-620 євро.https://www.google.com/search?q=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0&oq=%D0%B4%D0%B5++%D1%83+%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE4NjMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD6P550S55tdU5GogKMPFIVtVe9xSu4qKiZmKeHtZSFBRz76pds6zBvED7xrWTq0DlBrgVivi-EobWIguRkBmxqR2AzFut7fNwXbD4qyuZ34xG0y0Hk2t36qBKAqH7Z-EeRG3RGhcZ4Co34fHOgB-CX7Mckzf2s0-AJkrxE5q_MlaU&csui=3&ved=2ahUKEwiK_p_zqJyTAxVgzgIHHfYaEOQQgK4QegQIBRAD Угорщина: 707 євро.https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F&oq=%D0%B4%D0%B5++%D1%83+%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE4NjMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD6P550S55tdU5GogKMPFIVtVe9xSu4qKiZmKeHtZSFBRz76pds6zBvED7xrWTq0DlBrgVivi-EobWIguRkBmxqR2AzFut7fNwXbD4qyuZ34xG0y0Hk2t36qBKAqH7Z-EeRG3RGhcZ4Co34fHOgB-CX7Mckzf2s0-AJkrxE5q_MlaU&csui=3&ved=2ahUKEwiK_p_zqJyTAxVgzgIHHfYaEOQQgK4QegQIBRAF Румунія: 814 євро.https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0&oq=%D0%B4%D0%B5++%D1%83+%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE4NjMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD6P550S55tdU5GogKMPFIVtVe9xSu4qKiZmKeHtZSFBRz76pds6zBvED7xrWTq0DlBrgVivi-EobWIguRkBmxqR2AzFut7fNwXbD4qyuZ34xG0y0Hk2t36qBKAqH7Z-EeRG3RGhcZ4Co34fHOgB-CX7Mckzf2s0-AJkrxE5q_MlaU&csui=3&ved=2ahUKEwiK_p_zqJyTAxVgzgIHHfYaEOQQgK4QegQIBRAH Словаччина: 816 євро.https://www.google.com/search?q=%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F&oq=%D0%B4%D0%B5++%D1%83+%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE4NjMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD6P550S55tdU5GogKMPFIVtVe9xSu4qKiZmKeHtZSFBRz76pds6zBvED7xrWTq0DlBrgVivi-EobWIguRkBmxqR2AzFut7fNwXbD4qyuZ34xG0y0Hk2t36qBKAqH7Z-EeRG3RGhcZ4Co34fHOgB-CX7Mckzf2s0-AJkrxE5q_MlaU&csui=3&ved=2ahUKEwiK_p_zqJyTAxVgzgIHHfYaEOQQgK4QegQIBRAJ Чехія: 826 євро.https://www.google.com/search?q=%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F&oq=%D0%B4%D0%B5++%D1%83+%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE4NjMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD6P550S55tdU5GogKMPFIVtVe9xSu4qKiZmKeHtZSFBRz76pds6zBvED7xrWTq0DlBrgVivi-EobWIguRkBmxqR2AzFut7fNwXbD4qyuZ34xG0y0Hk2t36qBKAqH7Z-EeRG3RGhcZ4Co34fHOgB-CX7Mckzf2s0-AJkrxE5q_MlaU&csui=3&ved=2ahUKEwiK_p_zqJyTAxVgzgIHHfYaEOQQgK4QegQIBRAL Естонія: 886 євро.

Для порівняння, в Україні мінімальна пенсія у 2025 році значно нижча за європейські показники - близько 143 євро, що в 3-10 разів менше, ніж у країнах ЄС.
13.03.2026 09:12 Ответить
Хоч обкладинка, хоч власні кошти, але є несплата податків у надвеликих розмірах, по перше при проходженні грошей(не складно перевірити скільки податків сплачено), а по-друге він з Дубайської нерухомості мав зиск, тому і податки повинні сплачуватись(якщо він ще резидент)
13.03.2026 09:10 Ответить
Тішить одне,що в моменті нерухомість подешевшала в рази))і може жаба йому стисне серце)
13.03.2026 09:16 Ответить
ладно, про перший млн не питають як то прийнято, але ж наступні мабуть дуже цікаві
13.03.2026 09:22 Ответить
«Нахарчував» Українців - де тільки зміг нааутсорсити дурнів, заощадив на колірному, недосипав, недоїдав, діти голі й босі, у жінки і родичів ФОПи прибуткові…. Ну і з податковою та депутатами, якось так неловко вийшло, але ж і керівники податкової та депутати на місцях, не в обіді на нього…..!!
Ну, десь так …
13.03.2026 10:13 Ответить
Это что, преступление, вкладывать свои заработанные деньги куда хочешь? Вопрос в чем, заработал он их или украл? Статья из серии "взять и поделить всё"
13.03.2026 09:24 Ответить
А податки з зароблених у дужках сплатив?
13.03.2026 09:29 Ответить
понятия не имею, для этого есть финансовая служба, вопрос скорее к ней.
13.03.2026 09:35 Ответить
Це точно, на зброю для наших бійців повинні скидатися тільки прости люді, пенсіонери, в таки як він повинний грабувати, наживатися та готовить путі для втечи
13.03.2026 09:40 Ответить
еще раз говорю, если он сам заработал свои деньги, платит налоги, какие вопросы? я не знаю ******* он их или нет, есть закон. Если Украина хочет быть цивилизованной страной, то надо в первую очередь стать правовой страной. Если он платит налоги, то скидываться для помощи военным или нет, это его личное дело. Ну можно конечно ему сокирою голову проломить и забрать деньги, но это както по москальски
13.03.2026 09:51 Ответить
По ходу прогадав )
13.03.2026 09:25 Ответить
А тим часом без розблокування 90 мільярдів євро заблокованих угощиною ,Україна може в травні залишитись без коштів ,ну а бидло жирує і цьому допомагає влада.
13.03.2026 09:30 Ответить
Я думаю, що він бажає зі зброєю в руках захищати своє майно хоча би поки в Україні.
13.03.2026 09:36 Ответить
Курченко - ?
13.03.2026 10:05 Ответить
 
 