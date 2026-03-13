Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Россияне атакуют ударными дронами, - Воздушные силы

Россия атакует Украину ударными дронами

Вечером 13 марта российские войска запустили ударные дроны для нанесения ударов по Украине.

Движение вражеских дронов

БПЛА на севере Херсонщины курсом на Архангельское, - сообщалось в 16:39.

В 17:47 ВВС сообщили:

  • БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Синельниково.
  • Группа БПЛА с Черного моря курсом на юг Одесской области.

В 17:59 ВС сообщили:

  • БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Синельниково, Днепр.
  • Группа БПЛА с Черного моря на юг Одесской области, курсом на Татарбунары.

В 18:32 ВС сообщили:

  • БПЛА на юге Одесской области курсом на Затоку.
  • БПЛА на востоке Харьковской области курсом на Чугуев.

В 18:39 ВС сообщили:

  • БПЛА на Сумы с востока.
  • БПЛА в центре Николаевской области курсом на Широколановку.

БПЛА в направлении Запорожья с юга, - сообщалось в 19:02.

БПЛА на севере Херсонской области курсом на Днепропетровскую область, - сообщалось в 19:15.

БПЛА на юге Сумской области курсом на Ахтирку, - сообщалось в 19:16.

БПЛА на Сумы с севера, - сообщалось в 19:20. 

