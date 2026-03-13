Россияне атакуют ударными дронами, - Воздушные силы
Вечером 13 марта российские войска запустили ударные дроны для нанесения ударов по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
БПЛА на севере Херсонщины курсом на Архангельское, - сообщалось в 16:39.
В 17:47 ВВС сообщили:
- БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Синельниково.
- Группа БПЛА с Черного моря курсом на юг Одесской области.
В 17:59 ВС сообщили:
- БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Синельниково, Днепр.
- Группа БПЛА с Черного моря на юг Одесской области, курсом на Татарбунары.
В 18:32 ВС сообщили:
- БПЛА на юге Одесской области курсом на Затоку.
- БПЛА на востоке Харьковской области курсом на Чугуев.
В 18:39 ВС сообщили:
- БПЛА на Сумы с востока.
- БПЛА в центре Николаевской области курсом на Широколановку.
БПЛА в направлении Запорожья с юга, - сообщалось в 19:02.
БПЛА на севере Херсонской области курсом на Днепропетровскую область, - сообщалось в 19:15.
БПЛА на юге Сумской области курсом на Ахтирку, - сообщалось в 19:16.
БПЛА на Сумы с севера, - сообщалось в 19:20.
