Росіяни атакують ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 13 березня російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Архангельське, - повідомлялося о 16:39.

О 17:47 ПС повідомили:

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Синельникове.

Група БпЛА з Чорного моря курсом на південь Одещини.

О 17:59 ПС повідомили:

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Синельникове, Дніпро.

Група БпЛА з Чорного моря на південь Одещини, курсом на Татарбунари.

О 18:32 ПС повідомили:

БпЛА на півдні Одещини курсом на Затоку.

БпЛА на сході Харківщини курсом на Чугуїв.

О 18:39 ПС повідомили:

БпЛА на Суми зі сходу.

БпЛА в центрі Миколаївщини курсом на Широколанівку.

БпЛА у напрямку Запоріжжя з півдня, - повідомлялося о 19:02.

БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 19:15.

БпЛА на півдні Сумщини курсом на Охтирку, - повідомлялося о 19:16.

БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 19:20.

Оновлення

БпЛА у напрямку Вознесенська з південного сходу,- повідомлялося о 21:58.

Група ворожих БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаєва,- повідомлялося о 22:38.

БпЛА на Суми зі сходу,- повідомлялося о 22:43.

БпЛА на Вознесенськ,- повідомлялося о 23:20.

БпЛА у р-ні. Затоки у напрямку Сергіївки,- повідомлялося о 23:45.

Ворожі БпЛА зі сходу на захід Сумщини повз Суми у напрямку Чернігівщини,- повідомлялося о 23:46.

Групи ворожих ударних БпЛА на південному сході та сході Миколаївщини рухаються на північний захід,- повідомлялося о 00:41.

Ворожі БпЛА на Затоку/Сергіївку з Чорного моря,- повідомлялося о 00:44.

БпЛА в р-ні. Новоукраїнки (Кіровоградщина) курсом на Черкащину,- повідомлялося о 01:35.

Ворожі БпЛА повз Херсон у напрямку Миколаєва,- повідомлялося о 01:36.

Групи ворожих БпЛА вздовж східної межі Сумщини у західному напрямку (Чернігівщина),- повідомлялося о 01:38.

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