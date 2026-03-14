Росіяни атакують ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 13 березня російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Архангельське, - повідомлялося о 16:39.
О 17:47 ПС повідомили:
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Синельникове.
- Група БпЛА з Чорного моря курсом на південь Одещини.
О 17:59 ПС повідомили:
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Синельникове, Дніпро.
- Група БпЛА з Чорного моря на південь Одещини, курсом на Татарбунари.
О 18:32 ПС повідомили:
- БпЛА на півдні Одещини курсом на Затоку.
- БпЛА на сході Харківщини курсом на Чугуїв.
О 18:39 ПС повідомили:
- БпЛА на Суми зі сходу.
- БпЛА в центрі Миколаївщини курсом на Широколанівку.
БпЛА у напрямку Запоріжжя з півдня, - повідомлялося о 19:02.
БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 19:15.
БпЛА на півдні Сумщини курсом на Охтирку, - повідомлялося о 19:16.
БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 19:20.
Оновлення
БпЛА у напрямку Вознесенська з південного сходу,- повідомлялося о 21:58.
Група ворожих БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаєва,- повідомлялося о 22:38.
БпЛА на Суми зі сходу,- повідомлялося о 22:43.
БпЛА на Вознесенськ,- повідомлялося о 23:20.
БпЛА у р-ні. Затоки у напрямку Сергіївки,- повідомлялося о 23:45.
Ворожі БпЛА зі сходу на захід Сумщини повз Суми у напрямку Чернігівщини,- повідомлялося о 23:46.
Групи ворожих ударних БпЛА на південному сході та сході Миколаївщини рухаються на північний захід,- повідомлялося о 00:41.
Ворожі БпЛА на Затоку/Сергіївку з Чорного моря,- повідомлялося о 00:44.
БпЛА в р-ні. Новоукраїнки (Кіровоградщина) курсом на Черкащину,- повідомлялося о 01:35.
Ворожі БпЛА повз Херсон у напрямку Миколаєва,- повідомлялося о 01:36.
Групи ворожих БпЛА вздовж східної межі Сумщини у західному напрямку (Чернігівщина),- повідомлялося о 01:38.
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