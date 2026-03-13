Семерых детей и подростков вернули с временно оккупированных территорий

С временно оккупированных россиянами территорий удалось вернуть еще семерых украинских детей и подростков.

Об этом в соцсети Facebook сообщила организация Bring Kids Back UA, информирует Цензор.НЕТ.

"Все они пережили давление, унижения и попытки навязать им чужую идентичность. Сегодня эти дети и подростки наконец-то находятся в безопасности", - говорится в сообщении.

Истории спасенных детей и подростков

19-летний Виктор. Несколько лет юноша жил в прифронтовой зоне под постоянными обстрелами и без связи. Последней каплей стал вражеский снаряд, который упал на соседний двор и осколками выбил стекла в его комнате. Сегодня Виктор наконец-то может спать в тишине и планирует продолжить обучение в украинском учебном заведении.

18-летний Дмитрий. Российские власти пытались призвать его в ряды ВС РФ, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Один из офицеров прямо сказал ему: "Сколько можно учиться? Иди воюй".

6-летняя Ника. В детском саду девочку заставляли маршировать под присмотром вооруженной охраны. Ее мама мечтала спасти дочь от пропаганды и отдать на обучение в украинскую школу.

18-летние Марко и Михаил. Братья ежедневно рисковали тем, что их могут принудительно мобилизовать в армию РФ. Нескольких их сверстников забрали прямо с экзаменов и зачетов. Чтобы избежать этой участи, они были вынуждены скрываться и тайно учиться онлайн в украинском учебном заведении. Сегодня они уже находятся на подконтрольной Украине территории и мечтают работать в ГСЧС, чтобы спасать других.

Дети уже получают помощь

Эти и еще двое детей, которых удалось спасти на прошлой неделе, уже получили шанс на новую жизнь. Сейчас все они находятся в центрах "Надія і відновлення", где получают психологическую поддержку, помощь с документами, жилье и заботу - все необходимое для постепенного возвращения к спокойной жизни.

"Но тысячи украинских детей до сих пор остаются на временно оккупированных территориях. Оккупационные власти усиливают давление, пытаются принудительно мобилизовать подростков и затрудняют маршруты возвращения", - добавили в организации.

