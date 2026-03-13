Семеро дітей та підлітків повернули з тимчасово окупованих територій

З тимчасово захоплених росіянами територій вдалося повернути ще сімох українських дітей і підлітків.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила організація Bring Kids Back UA, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі вони пережили тиск, приниження та спроби нав’язати їм чужу ідентичність. Сьогодні ці діти та підлітки нарешті перебувають у безпеці", - сказано в повідомленні.

Історії врятованих дітей та підлітків

19-річний Віктор. Кілька років юнак жив у прифронтовій зоні під постійними обстрілами та без зв’язку. Останньою краплею став ворожий снаряд, який впав на сусідньому подвір’ї та уламками повибивав шибки у його кімнаті. Сьогодні Віктор нарешті може спати в тиші й планує продовжити навчання в українському закладі освіти.

18-річний Дмитро. Російська влада намагалася призвати його до лав зс рф, попри серйозні проблеми зі здоров’ям. Один з офіцерів прямо сказав йому: "Скільки можна вчитися? Йди воюй".

6-річна Ніка. У дитсадку дівчинку змушували марширувати під наглядом озброєної охорони. Її мама мріяла врятувати доньку від пропаганди та віддати на навчання до української школи.

18-річні Марко та Михайло. Брати щодня ризикували тим, що їх можуть примусово мобілізувати до армії РФ. Кількох їхніх однолітків забрали просто з іспитів та заліків. Щоб уникнути цієї долі, хлопці змушені були ховатися та таємно навчатися онлайн в українському закладі освіти. Сьогодні вони вже на підконтрольній Україні території та мріють працювати в ДСНС, щоб рятувати інших.

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Діти вже отримують допомогу

Ці та ще двоє дітей, яких вдалося врятувати минулого тижня, вже отримали шанс на нове життя. Наразі всі вони перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу — усе необхідне для поступового повернення до спокійного життя.

"Втім тисячі українських дітей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада посилює тиск, намагається примусово мобілізувати підлітків та ускладнює маршрути повернення", - додали в організації.

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