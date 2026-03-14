В России приговорили к 15–18 годам пятерых украинских военных, попавших в плен в Курской области

2-й Западный окружной военный суд России приговорил пятерых украинских военнослужащих к 15–18 годам лишения свободы по делу о якобы "вторжении" в Курскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на Следственный комитет.

"2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительные приговоры в отношении пяти украинских военных по делу о совершении теракта в связи с вторжением в Курскую область", — говорится в сообщении.

Данные осужденных украинских воинов

53-летнего Александра Гарбуза из 129-й бригады территориальной обороны ВСУ приговорили к 18 годам заключения. Его обвинили в минировании дорог на территории Суджанского района в октябре 2024 года. Военный попал в плен 23 июля 2025 года в районе курского села Горналь.

Солдата 25-го штурмового батальона Владимира Кошмелу приговорили к 17 годам лишения свободы. По версии следствия, с декабря 2024 года по январь 2025-го он собирал данные о российских военных в Суджанском районе, а также участвовал в "блокировании" села Гуево. Кошмела попал в плен 24 января 2025 года.

Стрелок из 17-й механизированной бригады Сергей Мехоношин и участник 255-го штурмового батальона Николай Чебан получили по 16 лет лишения свободы за вторжение в Глушковский район. По версии обвинения, Чебан в мае 2025 года въехал на территорию Курской области на бронемашине "Гюрза" и занял боевую позицию в районе села Заря; 9 июня он попал в плен. Мехоношин же оказался в России в сентябре 2025 года, но в районе села Новый путь российские военные задержали его 25 сентября.

47-летний Александр Сичугов из 33-го штурмового полка получил 15 лет заключения за то, что с 19 апреля 2025 года участвовал в "блокировании" села Тёткино в Глушковском районе; 31 мая он попал в плен.

