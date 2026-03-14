У Росії засудили до 15–18 років п’ятьох українських військових, які потрапили в полон на Курщині

2-й Західний окружний військовий суд Росії засудив п’ятьох українських військових до 15–18 років ув’язнення у справі про нібито "вторгнення" до Курська область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медиазона" із посиланням на слідчий комітет.

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"2-й Західний окружний військовий суд виніс обвинувальні вироки стосовно п'ятьох українських військових у справі про скоєння теракту через вторгнення до Курської області", - ідеться в повідомленні.

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Дані засуджених українських воїнів

53-річного Олександра Гарбуза зі 129-ї бригади територіальної оборони ЗСУ засудили до 18 років ув'язнення. Його звинуватили у мінуванні доріг на території Суджанського району у жовтні 2024 року. Військовий потрапив у полон 23 липня 2025 року у районі курського села Горналь.

Солдата 25-го штурмового батальйону Володимира Кошмелу засудили до 17 років ув'язнення. За версією слідства, з грудня 2024 року до січня 2025-го він збирав дані про російських військових у Суджанському районі, а також брав участь у "блокуванні" села Гуєво. Кошмела потрапив у полон 24 січня 2025 року.

Стрілець із 17-ї механізованої бригади Сергій Мехоношин та учасник 255-го штурмового батальйону Микола Чебан отримали по 16 років ув'язнення за вторгнення до Глушківського району. За версією звинувачення, Чебан у травні 2025 року в'їхав на територію Курської області на бронемашині "Гюрза" та посів бойову позицію в районі села Зоря; 9 червня він потрапив у полон. Мехоношин же опинився у Росії у вересні 2025-го, але у районі села Новий шлях російські військові затримали його 25 вересня.

47-річний Олександр Сичугов із 33-го штурмового полку отримав 15 років ув'язнення за те, що з 19 квітня 2025 року брав участь у "блокуванні" села Тьоткіне у Глушківському районі; 31 травня він потрапив у полон.

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