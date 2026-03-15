РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8689 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 291 10

Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 279 170 человек (+740 за сутки), 11 781 танк, 38 438 артсистем, 24 213 ББМ. ИНФОГРАФИКА

российский наемник из Африки среди поля подсолнечника ждет своего дрона

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 279 170 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.26 ориентировочно составляют:

  • Личный состав — около 1 279 170 (+740) человек
  • танков — 11 781 (+4) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 213 (+1) шт.
  • артиллерийских систем — 38 438 (+17) шт.
  • РСЗО - 1 686 (+0) шт.
  • средства ПВО - 1 332 (+0) ед.
  • самолетов - 435 (+0) шт.
  • вертолетов — 349 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 179 270 (+1 984) шт.
  • крылатые ракеты — 4 468 (+65) шт.
  • корабли / катера — 32 (+1) ед. (подтвержден результат предыдущих поражений)
  • подводные лодки - 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 83 513 (+110) шт.
  • специальная техника — 4 089 (+1) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (10602) Генштаб ВС (5388) ликвидация (3092)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
+14
Героям слава!!!!!
А на "заставці" - "негр з НАТО"?
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям слава!!!!!
показать весь комментарий
15.03.2026 07:39 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
15.03.2026 07:56 Ответить
А на "заставці" - "негр з НАТО"?
показать весь комментарий
15.03.2026 08:14 Ответить
Классика! "я узкий - нам то не гони"
показать весь комментарий
15.03.2026 09:39 Ответить
Читав у радянські часи - нібито Ізраїль проводив генетичні експерименти, результатом яких було-б виведення вірусу, який-би спровокував у арабських жінок безпліддя... Нічого не вийшло : бо араби і євреї - генетично близькі народи... Їх розділяє лише мова та релігія...
А у кацапів ТАКОГО НАМІШАНО - що "сам чорт ногу поламає...".
показать весь комментарий
15.03.2026 09:46 Ответить
звіт вихідного дня.
показать весь комментарий
15.03.2026 09:17 Ответить
Хочеться більшого
показать весь комментарий
15.03.2026 09:57 Ответить
З такими "темпами" до обіцяних 50000 орків ми не доживемо Хлопці молимось за ВАС---більше дохлих орків!!! СЛАВА ВАМ ,СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
15.03.2026 10:10 Ответить
І кораблик! ⛴
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
показать весь комментарий
15.03.2026 10:58 Ответить
 
 