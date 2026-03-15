Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 279 170 человек (+740 за сутки), 11 781 танк, 38 438 артсистем, 24 213 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 279 170 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.26 ориентировочно составляют:
- Личный состав — около 1 279 170 (+740) человек
- танков — 11 781 (+4) шт.
- боевых бронированных машин — 24 213 (+1) шт.
- артиллерийских систем — 38 438 (+17) шт.
- РСЗО - 1 686 (+0) шт.
- средства ПВО - 1 332 (+0) ед.
- самолетов - 435 (+0) шт.
- вертолетов — 349 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 179 270 (+1 984) шт.
- крылатые ракеты — 4 468 (+65) шт.
- корабли / катера — 32 (+1) ед. (подтвержден результат предыдущих поражений)
- подводные лодки - 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 83 513 (+110) шт.
- специальная техника — 4 089 (+1) ед.
"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.
Топ комментарии
А у кацапів ТАКОГО НАМІШАНО - що "сам чорт ногу поламає...".
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦