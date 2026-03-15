Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 279 170 осіб (+740 за добу), 11 781 танк, 38 438 артсистем, 24 213 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 279 170 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 279 170 (+740) осіб
- танків - 11 781 (+4) од.
- бойових броньованих машин - 24 213 (+1) од.
- артилерійських систем - 38 438 (+17) од.
- РСЗВ - 1 686 (+0) од.
- засоби ППО - 1 332 (+0) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 179 270 (+1 984) од.
- крилаті ракети - 4 468 (+65) од.
- кораблі / катери - 32 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень)
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 83 513 (+110) од.
- спеціальна техніка - 4 089 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Топ коментарі
+16 tarasii smila #448870
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+15 Pawlo Kit
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+5 Яр Холодний
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