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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 279 170 осіб (+740 за добу), 11 781 танк, 38 438 артсистем, 24 213 ББМ. ІНФОГРАФІКА

російський найманець із африки серед соняшникового поля чекає свого дрона

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 279 170 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 279 170 (+740) осіб
  • танків - 11 781 (+4) од.
  • бойових броньованих машин - 24 213 (+1) од.
  • артилерійських систем - 38 438 (+17) од.
  • РСЗВ - 1 686 (+0) од.
  • засоби ППО - 1 332 (+0) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 179 270 (+1 984) од.
  • крилаті ракети - 4 468 (+65) од.
  • кораблі / катери - 32 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень)
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 83 513 (+110) од.
  • спеціальна техніка - 4 089 (+1) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Дивіться: Снайпер "Gray Area Group" розстріляв штурмову групу окупантів із дистанції майже 500 метрів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21325) Генштаб ЗС (8523) ліквідація (4801)
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Топ коментарі
+16
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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15.03.2026 07:56 Відповісти
+15
Героям слава!!!!!
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15.03.2026 07:39 Відповісти
+5
А на "заставці" - "негр з НАТО"?
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15.03.2026 08:14 Відповісти

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