Сбиты 90 из 97 вражеских дронов, — Воздушные силы
В ночь на 15 марта войска РФ атаковали 97 ударных БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотников других типов, около 70 из них "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 90 вражеских БПЛА.
Последствия
Зафиксировано попадание 5 ударных БПЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 2 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!"- подчеркивают Воздушные силы.
