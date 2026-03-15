Сбиты 90 из 97 вражеских дронов, — Воздушные силы

В ночь на 15 марта войска РФ атаковали 97 ударных БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотников других типов, около 70 из них "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 90 вражеских БПЛА.

Последствия

Зафиксировано попадание 5 ударных БПЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!"- подчеркивают Воздушные силы.

