Знешкоджено 90 із 97 ворожих дронів, - Повітряні сили

У ніч на 15 березня війська РФ атакували 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА.

Наслідки

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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