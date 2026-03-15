Знешкоджено 90 із 97 ворожих дронів, - Повітряні сили
У ніч на 15 березня війська РФ атакували 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА.
Наслідки
Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
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