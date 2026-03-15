УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12011 відвідувач онлайн
Новини Результат роботи ППО
891 1

Знешкоджено 90 із 97 ворожих дронів, - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ відбивають напад дронів та балістики на Київ

У ніч на 15 березня війська РФ атакували 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також читайте: ППО України збила всі крилаті ракети під час останньої атаки РФ, - Ігнат

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА.

Наслідки

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала балістикою та 126 БпЛА: ППО знешкодила 117 цілей. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

дрони (8491) Повітряні сили (3487) Шахед (2281)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 