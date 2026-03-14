ППО України збила всі крилаті ракети під час останньої атаки РФ, - Ігнат

Під час масованого удару Росії українські сили протиповітряної оборони успішно перехопили більшість балістичних та 100% крилатих ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

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"Маємо стовідсоткове збиття сьогодні крилатих ракет. Це дійсно рідко трапляється, коли 100% ракет, таких як Х-101 або "Калібр", вдається перехопити. Передусім, це заслуга пілотів F-16 та інших, також працювала система Patriot. Таким чином, вдалося перехопити більшу кількість балістики або ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Далі ми маємо 100% збиття сьогодні крилатих ракет. Це дійсно рідко трапляється, коли 100% ракет, таких як "Х-101" або ж "Калібр", вдається перехопити", - зазначив він.

Також Ігнат відзначив високу ефективність у збитті ракет бійців 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади.

Значну частину ударних БпЛА вдалося збити дронами-перехоплювачами.

"Також вертольоти армійської авіації, також підрозділи мобільних вогневих груп теж сьогодні мають десятки збиттів", - повідомив Ігнат.

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Що передувало?

У ніч проти 14 березня російські загарбники атакували Київську область ударними безпілотниками та ракетами.

Через нічний обстріл та відключення напруги у Києві тимчасово зупинено тролейбуси та трамваї на кількох ділянках. Також у столиці запровадили екстрені відключення світла після нічного обстрілу.

За даними Повітряних Сил України, радіотехнічні війська зафіксували 498 засобів повітряного нападу, спрямованих на українські позиції та цивільну інфраструктуру.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей - 58 ракет та 402 безпілотники різних типів.

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