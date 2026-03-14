ПВО Украины сбила все крылатые ракеты во время последней атаки РФ, - Игнат

Во время массированного удара России украинские силы противовоздушной обороны успешно перехватили большинство баллистических ракет и 100% крылатых ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня мы имеем стопроцентный сбитый процент крылатых ракет. Это действительно редко случается, когда удается перехватить 100% ракет, таких как Х-101 или "Калибр". Прежде всего, это заслуга пилотов F-16 и других, также работала система Patriot. Таким образом, удалось перехватить большее количество баллистических ракет или ракет, атакующих по баллистической траектории. Далее у нас 100% сбитых сегодня крылатых ракет. Это действительно редко случается, когда 100% ракет, таких как "Х-101" или "Калибр", удается перехватить", — отметил он.

Также Игнат отметил высокую эффективность в сбивании ракет бойцов 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады.

Значительную часть ударных БПЛА удалось сбить дронами-перехватчиками.

"Также вертолеты армейской авиации, а также подразделения мобильных огневых групп сегодня имеют десятки сбитых ракет", — сообщил Игнат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ночной атаке: Основной целью РФ была энергетика Киевского региона. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

В ночь на 14 марта российские захватчики атаковали Киевскую область ударными беспилотниками и ракетами.

Из-за ночного обстрела и отключения электричества в Киеве временно остановлены троллейбусы и трамваи на нескольких участках. Также в столице ввели экстренные отключения света после ночного обстрела.

По данным Воздушных Сил Украины, радиотехнические войска зафиксировали 498 средств воздушного нападения, направленных на украинские позиции и гражданскую инфраструктуру.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей — 58 ракет и 402 беспилотника различных типов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли ракетный удар по Николаевской области: поврежден промышленный объект