ПВО Украины сбила все крылатые ракеты во время последней атаки РФ, - Игнат

"Такое случается редко": Игнат о результатах ПВО во время атаки РФ

Во время массированного удара России украинские силы противовоздушной обороны успешно перехватили большинство баллистических ракет и 100% крылатых ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Сегодня мы имеем стопроцентный сбитый процент крылатых ракет. Это действительно редко случается, когда удается перехватить 100% ракет, таких как Х-101 или "Калибр". Прежде всего, это заслуга пилотов F-16 и других, также работала система Patriot. Таким образом, удалось перехватить большее количество баллистических ракет или ракет, атакующих по баллистической траектории. Далее у нас 100% сбитых сегодня крылатых ракет. Это действительно редко случается, когда 100% ракет, таких как "Х-101" или "Калибр", удается перехватить", — отметил он.

Также Игнат отметил высокую эффективность в сбивании ракет бойцов 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады.

Значительную часть ударных БПЛА удалось сбить дронами-перехватчиками.

"Также вертолеты армейской авиации, а также подразделения мобильных огневых групп сегодня имеют десятки сбитых ракет", — сообщил Игнат.

Что предшествовало? 

В ночь на 14 марта российские захватчики атаковали Киевскую область ударными беспилотниками и ракетами. 

Из-за ночного обстрела и отключения электричества в Киеве временно остановлены троллейбусы и трамваи на нескольких участках. Также в столице ввели экстренные отключения света после ночного обстрела.

По данным Воздушных Сил Украины, радиотехнические войска зафиксировали 498 средств воздушного нападения, направленных на украинские позиции и гражданскую инфраструктуру.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей — 58 ракет и 402 беспилотника различных типов.

Велика дяка нашим захисникам !
14.03.2026 10:52 Ответить
Дякуємо. СЛАВА ЗСУ!
14.03.2026 10:55 Ответить
Слава ЗСУ добре ППО попрацювали по рашиських ракетах і дронах ,одного хочется відплати по рашисьекій енергетиці , нафто газопроводах і портах.
14.03.2026 10:52 Ответить
Супер! Молодці!

Слава ЗСУ!
14.03.2026 11:01 Ответить
Брянськ , шо там пепео ?
14.03.2026 11:03 Ответить
на жаль це на 100% залежить від Заходу поки надають ракети для ППО
14.03.2026 11:05 Ответить
Ліцензійне виробництво або глибока індустріальна співпраця налагоджені з окремими союзниками, зокрема в Європі (наприклад, через MBDA) та Японії, що дозволяє розширювати обсяги випуску дефіцитних ракет.
14.03.2026 11:09 Ответить
як міндіч за гроші Данії виробляв фламінги?
14.03.2026 11:22 Ответить
Слава Богу!
14.03.2026 11:08 Ответить
Ігнат списаний?
14.03.2026 11:22 Ответить
Крилаті ракети це вчорашній день. А от балістика нажаль таки долітає. Тому Україні потрібно також бити балістикою по моцкві і по рашистській енергетиці
14.03.2026 11:28 Ответить
Томагавк - крилата, гарно працює. Наш Нептун теж крилата, маскву затопила. То руки з дупи, а не вчорашній день 🤔
14.03.2026 12:11 Ответить
Зараз вилізе потужний теж примажеться особисто до цього скаже "ми" він до чого тут взагалі?
14.03.2026 11:40 Ответить
Нехай це озвучує хтось інший. Може буде виглядати правдивіше. Розумію, що це особисте, але після привида Києва і десятків збитих кацапських літаків щодня, не можу сприймати Iгната всерйоз.
14.03.2026 11:46 Ответить
Подяка і повага тим, хто відбивав цю повітряну атаку ворога!
100% збитих КР - надзвичайно професійна і вдала бойова робота!
14.03.2026 12:00 Ответить
Нашим хлопцям лише заліза не вистачає. Установок і ракет до них.
14.03.2026 12:00 Ответить
 
 